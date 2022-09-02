韓劇《還魂》第2季8大看點　《光與影》寓意主角命運　張煜黑化？落壽改邪歸正？

由李宰旭、庭沼珉、Arin、黃旼炫、劉仁秀等主演的Netflix架空古裝韓劇《還魂》（韓語：환혼），第1季共20集已全部播出，而第2季共10集將於12月播放。製作方tvN早前公開第2季名字為《還魂：光與影》，原來這名字大有來頭！另外，《還魂》第1季的大結局埋下了不少伏筆，令人猜想各主要角色走向，下文為大家整理《還魂》第2季8大看點。

《還魂》第2季共10集將於12月播放。（IG＠tvn_drama）

《還魂》第2季的名字為《還魂：光與影》。（IG＠tvn_drama）

【看點1】《還魂：光與影》名字寓意主角命運

tvN於9月1日在官方IG公開《還魂》第2季的名字為《還魂：光與影》。據韓媒報道，《還魂：光與影》中的「光」和「影」極具含意。張煜的「煜」在韓文中有「發光」的意思；而落壽的本名趙縈，韓文字「縈」與「影」同音，帶有「影子」的意思。「光與影」從來都是並存，相信第2季的名字就是比喻張煜和落壽之間命運般的緣分。想到洪氏姐妹在男女主角的名字裡下的小心思，小編都不禁起雞皮疙瘩！

想看更多《還魂》第2季劇情預測，可以按此看這篇11大劇情預測！

張煜可能會黑化，甚至與師傅落壽強強聯手對付陳武。（IG＠tvn_drama）

【看點2】張煜用落壽劍恢復法術黑化

第1季中，張煜（李宰旭飾）為打破結界失去所有法術，更被受到陳武（趙在允飾）控制的落壽（庭沼珉飾）刺死。帶著帝皇星出生的張煜在火化過程中「浴火重生」，眼利的網民就留意到第2季預告中，重生的張煜用的是落壽的劍，並恢復了法術。但第2季中，之前傻乎乎的少爺似乎覺醒了，變得非常冰冷，令人不禁聯想到他會黑化，甚至與師傅落壽強強聯手對付陳武。

不知道陷入兩難的朴當具會不會與陳超妍一起找落壽報仇。（《還魂》第2季預告截圖）

【看點3】朴當具陷入友情與愛情兩難

第1季結局中，朴當具與陳超妍舉行的婚禮，慘被受到操控的「無德」（即落壽）破壞。朴當具在第2季的走向變得非常受關注，這邊廂張煜是從小一起長大的好兄弟，另一邊廂新婚妻子，陳超妍的父親卻死在張煜戀人劍下。不知道陷入兩難的他會不會與陳超妍一起找落壽報仇。

網民就猜陳超妍可能會家了幫父親報仇而黑化。（《還魂》第2季預告截圖）

【看點4】陳超妍黑化為父報仇

第1季，陳超妍親眼目睹父親被「無德」（即落壽）殺死，身為陳家繼承人，陳超妍向母親陳湖警（朴恩惠飾）許下諾言一定會為父親報仇。第2季預告中，看到以往天真無邪的超妍小姐沒有了稚氣，看向鏡頭的眼神變得非常堅定，網民就猜她可能會家了幫父親報仇而黑化。

網民猜測「天下四季」中只剩「秋天」徐律沒黑化。（IG＠tvn_drama）

【看點5】只剩徐律沒黑化

網民猜測「天下四季」中只剩「秋天」徐律沒黑化。即使早知道無德的真正身份，徐律亦沒有揭穿，網民一致認為他對落壽是真愛。第1季結局亦見到他為落壽說話，更想去找她。第2季，徐律即使想要拯救落壽，但身上帶有血蟲的他身體恐怕將會變差，未必會黑化。

有網民就猜第2季世子會受到陳武唆擺黑化。（IG＠tvn_drama）

【看點6】世子為皇位黑化

世子（申承浩飾）第1季念在陳武曾是自己師傅而放過了他。有網民就猜第2季世子會受到陳武唆擺，認為所有人都對他隱瞞了張煜才是真正的帝皇星這個事實，並會影響到他的王位而黑化對付張煜。但小編相信世子是個聰明人，不會被迷惑的！

雖然有著落壽的外貌，網民卻覺得這個落壽不像以前有殺氣。（IG＠tvn_drama）

【看點7】落壽改邪歸正

第1季尾段，覺醒的無德變回殺手落壽後失控，並跳進了敬天大湖。第2季預告亦看到飾演「天下第一殺手」落壽的高允貞，以一身雪白衣裳登場。雖然有著落壽的外貌，網民卻覺得這個落壽不像以前有殺氣，猜測她以「平凡人」身份與大家相處期間已有所改變，或許會放下殺手身份。

有人大膽猜第2季高允貞飾演的角色可能不是殺手落壽，而是被還魂到與落壽外貌身軀相似的陳復妍。（《還魂》第2季預告截圖）

【看點8】陳復妍回歸肉身、重拾光明

大結局中，陳氏家族主人陳湖警（朴恩惠飾）應該已經猜到盲女「無德」就是失蹤多年的大女兒陳復妍。眼利的網民猜測最後把無德救上水的2位神秘人應該就是陳家的人，更有人大膽猜第2季高允貞飾演的角色可能不是殺手落壽，而是被還魂到與落壽外貌身軀相似的陳復妍。小編真的急不及待，12月快點來吧！

（全文完）