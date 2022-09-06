海洋公園門票優惠｜$160全日任玩機動遊戲　加送購物現金券　4種特價門票必買

香港海洋公園推出多項特別門票優惠，以低至$160的價錢就可以入園暢玩一日！費用已包含所有遊樂設施、動物館、景點及纜車。無需排隊兌換入場卷，出示憑證就可以直接入場！於Klook平台購買門票更可再即時減錢優惠。捉緊夏日的尾巴，馬上選購優惠與朋友玩足一日吧！

香港海洋公園推出多項門票優惠 | 圖片來源：Ocean Park

4大門票優惠 最平$160玩足一日！

【優惠一】 海洋公園平日特別優惠門票

票價：

成人 HK$268

兒童(3-11歲) HK$160

門票只供2022年9月29日或之前的週一或週四入場一次，公眾假期除外。遊客可透過智能手機出示或憑A4列印本的門票，於海洋公園入口處進場。價錢已包括享用園內的機動遊戲、設施及展館；但不適用於園內攤位遊戲、須用輔幣操作的遊戲、收費活動或設施等。

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最平$100玩足一日 | 圖片來源：Ocean Park

【優惠二】秋季特惠全日門票

票價：

成人 HK$320

兒童(3-11歲) HK$190

門票只供2022年9月1日至10月13日期間使用一次，休園日除外。遊客可透過智能手機出示或憑A4列印本的門票，於海洋公園入口處進場。價錢已包括享用園內的機動遊戲、設施及展館；但不適用於園內攤位遊戲、須用輔幣操作的遊戲、收費活動或設施等。

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重新推出港人限定「無限FUN入場證」 | 圖片來源：Ocean Park

【優惠三】無限FUN入場證

海洋公園官網現重新推出港人限定「無限FUN入場證」，由購證日起至2022年9月30日期間無限次入園，享用園內所有玩樂設施。成人及12歲以上全日制學生「無限FUN入場證」，還可享餐廳、商店85折優惠，更附送18張「買$50送$20」攤位遊戲優惠券、$30電子購物現金券和$50電子餐飲現金券，超值！

票價：

成人 HK$538

兒童(3-11歲) HK$298

12歲以上全日制學生 HK$428

重新推出港人限定「無限FUN入場證」 | 圖片來源：Ocean Park

【優惠四】一日門票+電子現金券

票價：

成人 HK$360

兒童(3-11歲) HK$216

門票有效期：即日起至2022年9月30日

優惠套票包括一張海洋公園成人門票和$30園內購物電子現金券。小童套票附送$30園內購物電子現金券。電子現金券適用於海洋公園「海濱禮品廊」、「深海藏寶洞」(位於海濱樂園)或「北極購物村」紀念品店(位於高峰樂園)。

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包園內購物電子現金券 | 圖片來源：Ocean Park

買飛攻略 用指定優惠即時減錢！

由2022年9月7日起至2022年9月30日(包括首尾兩日) 。客戶於Klook以Citi Ultima信用卡、Citi Prestige信用卡、Citi Plus® 信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards信用卡、Citi HKTVmall信用卡、Citi金卡及Citi普通卡單一淨額簽賬滿HK$2,000或以上，並於付款頁面輸入優惠碼 「CITI240CELE8」，可享 HK$240即時折扣優惠。

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活動「約會小狐獴」 | 圖片來源：Ocean Park

必去新展館 與小狐獴約會！

仍以為海洋公園只可以看企鵝和親親大熊貓？2020年開放的新展館「小狐獴與大象龜之旅」帶你展開一場非洲探索旅程，讓你有如置身草原與沙漠之間，拜訪公園的兩大非洲動物新星，一睹喜愛「排排企」的狐獴家族！

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「小狐獴與大象龜之旅」 | 圖片來源：Ocean Park

當中3隻港產狐獴寶寶，由香港市民投票選出名字為「茶走」、「齋啡」和「鴛鴦」。海洋公園還推出全新的「與動物親上加親」活動「約會小狐獴」和「約會大象龜」，讓3歲或以上小朋友有機會近距離和牠們互動，為狐獴送上豐富大餐。活動即場報名，要把握機會啊！

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活動「約會大象龜」 | 圖片來源：Ocean Park

海洋公園入園資訊

因應園區政策，訪客購票後均須提前於海洋公園官方網站進行預約。如訪客沒有預約便無法入園。

開放時間

星期一至星期五: 10:00-18:00

星期日 / 星期六 / 公眾假期：10:00-18:00

逢星期二、三休息

【 預購門票 】

訪客沒有預約便無法入園 | 圖片來源：Ocean Park

交通

（1）乘搭巴士：乘搭當地或跨境巴士至香港仔隧道下車，步行即可抵達。城巴629線每日從中環天星碼頭站發車（每20 – 60分鐘一班）

（2）乘搭地鐵：南港島線海洋公園站

地址：香港仔黃竹坑道 180 號

（全文完）