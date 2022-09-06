一線搜查｜東涌居民長年捱貴餸　4餸1湯要$600　荃灣豬肉平3成　街坊：幾時有公營街市？

早前有團體對比東涌、天水圍及荃灣街市物價，發現最貴食材主要集中在私營街市，而東涌4個街市全是私營，居民長年都要「捱貴餸」。免費電視77台節目《一線搜查》跟着街坊去買餸，再對比東涌、荃灣及美孚價格，發覺東涌買餸的確貴得多。為何街坊盼望已久的公營街市遲遲未出現？

對比三區街市豬肉價格，可見東涌街市不只貴一點點。（開電視節目《一線搜查》截圖）

東涌買齊4餸1湯600多元

《一線搜查》跟隨居住東涌15年街坊Brenda去東涌買餸，6位成年人煮4餸1湯，足足花了600多元。其中一味餸涼瓜排骨，同樣排骨份量，東涌富東街市$54、荃灣楊屋道街市$38、美孚荔灣街市$40，至於苦瓜，同樣是東涌較貴，東涌要$38、荃灣$24、美孚$20。Brenda表示：「（東涌）幾乎我冇選擇，一係呢度（富東街市），一係遠啲去逸東，（價格）差唔多。」

Brenda表示有店主曾向她呻租金太貴，沒辦法做下去。（開電視節目《一線搜查》截圖）

私營街市呎租持續上升

東涌有4個街市，全屬私營，其中兩個是領展管理及另外兩個外判予建華管理。《一線搜查》翻查資料，私營街市每月呎租由2006年23元，到2022年62.7元，16年以來增加了172%。事實上，2022年領展街市和熟食檔位續租租金也增加，加幅19%，領展行政總裁王國龍於早前業績發布會上表示，因為租戶生意反彈，因此相信集團有空間調整租金。

東涌街坊Brenda認為，東涌買餸貴正是由於街市都屬私營，租金持續上升，令街市商販都要加價，「其實好希望有一個市政街市，我哋希望有多一個選擇。」她又說，街坊為買餸慳錢，不少都會跨區買餸，例如荃灣、深水埗、美孚，甚至西環都有。

私營街市檔位少，欠缺競爭。（開電視節目《一線搜查》截圖）

團體指私營街市存在壟斷

監察公營街市發展聯盟發言人吳天楠於《一線搜查》中表示：「之前都有啲新聞話，管理商將租金提高，趕走小商戶，然後將自己『艇戶』加進去，所以一個壟斷情況同租金貴嘅情況，就會令到物價會高啲……有啲房署外判街市，可能幾個檔位都係同一個老細，係壟斷咗街市。」她補充，街市規模大小也影響價，以東涌富東街市為例，街市內只得40多檔，選擇少價格便貴，「如果公營街市好似荃灣咁，一個街市入面有百幾二百檔，競爭大啲，物價自然會低啲，東涌相對上選擇係少好多」。

公營街市未有落成日期

其實2017年《施政報告》中提出會於東涌區內興建公眾街市，2018年落實選址於東涌港鐵站旁，但至今2022年仍未有落成時間表。反觀同年宣布會興建的天水圍街市，則已有設計圖，預計2027年落成。政府曾解釋，因東涌街市選址港鐵旁，為免影響港鐵運作，因此要考慮因素較多。

面對東涌居民訴求，政府計劃於今年第4季於東涌開設臨時街市，但監察公營街市展聯盟發言人吳天楠以天水圍臨時街市為例，只有36檔，貨品並不齊存，「我哋做格價時發現，凍肉、急凍豬扒和雞翼都冇」。她擔心東涌臨時街市同樣攤檔少、貨品少，未能滿足街坊需要。有關東涌居民捱貴餸情況，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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