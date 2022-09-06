確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案連日破萬宗。由於疫情嚴峻，而且資訊繁雜，不少確診者無法及時找到合適的求助途徑。《有線健康》為大家整合了各個政府部門及社區組織，所提供的疫下支援服務和熱線，例如：$5000津貼、隔離免費物資、抗疫的士等，讓大家盡早得到相關支援。

各個政府部門及社區組織都有提供疫下支援服務。（freepik）

【申報確診】

熱線電話：1836 119

服務時間：24小時

服務範疇：快速測試呈陽性，而未能使用網上申報系統登記的市民，可致電熱線登記，衞生防護中心會聯絡有關人士提供協助。

快速測試呈陽性的人士，如未能網上申報，可致電熱線登記。（Rod Long＠unsplash）

【等候入住隔離設施醫療查詢】

服務熱線：1836 115

服務時間：每日上午8時至晚上10時

服務範疇：解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議。

等候入住隔離設施確診人士，可透過熱線作醫療查詢。（資料圖片）

【「居家抗疫」熱線／物資支援】

熱線電話：1833 019

服務時間：每日上午7時至晚上11時

服務範疇：向未能自行安排有關物資的「居家抗疫」市民派發物資包，以及為居家隔離或檢疫的確診人士或密切接觸者提供支援和協助。

未能自行安排物資的確診者，可透過熱線尋求協助。（小紅書）

【紅十字「抗疫同行」熱線／物資支援】

熱線電話：3628 1185

服務時間：星期一至五，上午10時至晚上6時（公眾假期除外）

服務範疇：提供最新的衛生健康知識、抗疫及防疫措施資訊、心理支援，並為最有需要的弱勢社群提供抗疫物資支援。

香港紅十字會為有需要人士提供抗疫物資支援。（香港紅十字會）

【預約23間指定診所】

本港現時有23間指定診所，向出現輕微徵狀，例如發燒、咳、喉嚨痛等的確診者提供治療。有關人士可透過手機應用程序「HA Go」或電話預約。

23間指定診所。（醫管局）

【預約抗疫的士】

服務熱線：3693 4770

服務時間：每日上午8時至晚上10時

服務範疇：為求診人士提供免費接送往返23間指定診所及其住所，除了電話預約，亦可透過「網上平台」預約抗疫的士。

預約抗疫的士為求診人士提供免費接送。（Catgirlmutant＠unsplash）

【向消防處申請入住社區隔離設施】

聯絡方法：

（1）電郵：[email protected]

（2）WhatsApp：5233 1833（按下連結向香港消防處HKFSD傳送訊息）

（3）微信帳號： fsd_cif

服務範疇：經核酸測試或快速測試呈陽性的人士，如症狀輕微並有自理能力，可聯絡消防處安排送往社區隔離設施。

確診者可聯絡消防處安排送往社區隔離設施。（醫院管理局）

【$5000確診者津貼】

勞工及福利局關愛基金向合資格新冠肺炎確診者發放一筆過5,000元恩恤津貼，以支援因確診感染病毒而住院，期間無法工作而面臨經濟困難人士。

合資格新冠肺炎確診者可申請5,000元恩恤津貼。（freepik）

申請方法：由接受新冠狀病毒病治療的醫院的醫務社工提出申請、自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。

詳情：確診者$5000津貼申請懶人包

（全文完）