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iPhone 14炒價曝光！4型號「預售價」均有水位　最高一款較Apple官方貴3,000元

iPhone 14炒價曝光！4型號「預售價」均有水位　最高一款較Apple官方貴3,000元

蘋果Apple將於美國時間9月7日（香港時間9月8日凌晨1時）舉行秋季發布會，iPhone 14系列即將登場！雖然官方定價要到發布會才公布，不過內地已有手機店列出iPhone 14各型號的「預售價」，當中頂級型號iPhone 14 Pro Max索價人民幣10,899元，即約12,400港元，較坊間預計的官方定價高出3000港元！

圖為網上流傳的iPhone 14概念圖，非官方實物圖片。（網上圖片）
圖為網上流傳的iPhone 14概念圖，非官方實物圖片。（網上圖片）

iPhone 14預售價成微博熱搜

每年新iPhone開售初期必有炒賣潮，內地作為吸納「炒機」的主要市場，其「預售價」可視為香港「回收價」的參考指標。近日內地微博流傳圖片，顯示有手機店開出iPhone14系列4個型號的預售價，引起網民熱烈討論，令「iPhone14預售價現身」登上微博熱搜。

有內地手機店開出iPhone 14預售價，引起網民熱烈討論。（微博圖片）
有內地手機店開出iPhone 14預售價，引起網民熱烈討論。（微博圖片）

4型號均有「水位」

根據圖片所見的預售價（人民幣），再比較網上流傳的iPhone 14官方定價（美元），換算成港元，4個型號預售價較原價高約1300元至3000元不等。

由此推算，香港手機店如要回收新iPhone 14轉手到內地，減去中間環節利潤，估計會開出比官方定價高300元至2000元「水位」吸引人放售。

以下價格已換算成港元：

型號估計官方定價 內地預售價差價
iPhone 14（6.1吋）約$6,300約$7,620約$1,320
iPhone 14 Plus（6.7吋） 約$7,100約$8,420約$1,320
iPhone 14 Pro（6.1吋）約$8,600約$11,260約$2,660
iPhone 14 Pro Max（6.7吋）約$9,400約$12,400約$3,000

一直有傳iPhone 14定價將會比上一代高15%，原因是原材料價格上升，但另一個說法則是，鑑於全球手機市場熱度下降，蘋果或未敢提價，iPhone 14售價可能會維持現有水平。到底iPhone 14定價是高是低？9月8日凌晨便有分曉！

（全文完）

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問：iPhone 14預售價多少？

答：內地有手機店開出預售價，頂級型號iPhone 14 Pro Max索價人民幣10,899元…詳情

問：iPhone 14放售會有錢賺嗎？

答：根據過去經驗，新iPhone開售初期都會有手機店願意開出炒價收機…詳情

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