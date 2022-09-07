iPhone 14炒價曝光！4型號「預售價」均有水位　最高一款較Apple官方貴3,000元

蘋果Apple將於美國時間9月7日（香港時間9月8日凌晨1時）舉行秋季發布會，iPhone 14系列即將登場！雖然官方定價要到發布會才公布，不過內地已有手機店列出iPhone 14各型號的「預售價」，當中頂級型號iPhone 14 Pro Max索價人民幣10,899元，即約12,400港元，較坊間預計的官方定價高出3000港元！

圖為網上流傳的iPhone 14概念圖，非官方實物圖片。（網上圖片）

iPhone 14預售價成微博熱搜

每年新iPhone開售初期必有炒賣潮，內地作為吸納「炒機」的主要市場，其「預售價」可視為香港「回收價」的參考指標。近日內地微博流傳圖片，顯示有手機店開出iPhone14系列4個型號的預售價，引起網民熱烈討論，令「iPhone14預售價現身」登上微博熱搜。

有內地手機店開出iPhone 14預售價，引起網民熱烈討論。（微博圖片）

4型號均有「水位」

根據圖片所見的預售價（人民幣），再比較網上流傳的iPhone 14官方定價（美元），換算成港元，4個型號預售價較原價高約1300元至3000元不等。

由此推算，香港手機店如要回收新iPhone 14轉手到內地，減去中間環節利潤，估計會開出比官方定價高300元至2000元「水位」吸引人放售。

以下價格已換算成港元：

型號 估計官方定價 內地預售價 差價 iPhone 14（6.1吋） 約$6,300 約$7,620 約$1,320 iPhone 14 Plus（6.7吋） 約$7,100 約$8,420 約$1,320 iPhone 14 Pro（6.1吋） 約$8,600 約$11,260 約$2,660 iPhone 14 Pro Max（6.7吋） 約$9,400 約$12,400 約$3,000

一直有傳iPhone 14定價將會比上一代高15%，原因是原材料價格上升，但另一個說法則是，鑑於全球手機市場熱度下降，蘋果或未敢提價，iPhone 14售價可能會維持現有水平。到底iPhone 14定價是高是低？9月8日凌晨便有分曉！

（全文完）

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