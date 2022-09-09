日本東京7間新酒店　近JR線最平$166！Toy Story主題／免費溫泉／房內有桑拿　家庭、情侶必住

近年因疫情關係，難以出國旅行，不過日本仍然有新酒店、新旅遊景點開幕。《有線生活》今次為大家介紹7間2022年東京新酒店，其中當然少不了東京迪士尼Toy Story主題酒店、亦有鄰近池袋、澀谷、亦有無邊際泳池、溫泉大浴場，甚至房內設桑拿房等，人均低至$166，非常吸引！

日本不斷有新酒店、新旅遊景點開幕。（Jaison Lin＠unsplash）

1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店

2. Hotel Hisoca Ikebukuro

3. Lavista TokyoBay

4. OMO3 東京赤阪 by 星野集團

5. All Day Place Shibuya

6. 東京蒙特埃馬納酒店

7. 相鐵GRAND FRESA高田馬場

2022東京新酒店丨1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕，酒店以《玩具總動員》為主題，每個角落都色彩繽紛，酒店前方的Slinky Dog Park，可看到巴斯光年及翠絲的雕像；酒店中庭Toy Friends Square則有胡迪及牧羊女雕像。

東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

每個角落都色彩繽紛。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

酒店中庭有胡迪雕像。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

三眼仔和火腿豬。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

客房設計以《反斗奇兵》中安仔的房間為靈感，房內有熟悉的藍天白雲牆紙、巨大的米奇手錶掛鐘、黃色星星吊燈等，還原度相當高！

安仔的房間。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

另外，酒店有一個以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐，亦有迪士尼商店及日用品商店。

以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

地址：千葉県浦安市舞浜1-47

交通：海濱站步行2分鐘

價格：約HK$2016起／晚（人均HK$1008）

只供參考，價格以訂房時為準。（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）

2022東京新酒店丨2. Hotel Hisoca Ikebukuro

這間酒店於2022年3月開幕，擁有便利的地理位置，距離池袋站僅2分鐘步行路程。它最大賣點是每間客房都十分闊落，以簡約木系風格為主，而且均設有大浴缸、桑拿房及餐桌，讓住客有賓至如歸的感覺。另外，酒店亦提供多種房型，最多可容納6人同住，十分適合親子家庭。

Hotel Hisoca Ikebukuro於2022年3月開幕。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都十分闊落。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

以簡約木系風格為主。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都有桑拿房。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

每間客房都有大浴缸。（Hotel Hisoca Ikebukuro）

地址：東京都豊島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

價格：HK$1223起／晚（人均HK$611.5）

只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

2022東京新酒店丨3. Lavista TokyoBay

這間酒店於2022年4月開幕，La Vista品牌過往都是在日本名勝風景區設置溫泉度假旅館，Lavista TokyoBay是他們首度進駐東京都會區的酒店，頂樓設有無邊際室內泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，更可一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。另外，雙人客房亦設有觀景浴缸、而四人房更附設觀景露台。

四人房附設觀景露台。（La Vista Tokyo Bay）

頂樓設有無邊際室內泳池。（La Vista Tokyo Bay）

水療浴缸。（agoda）

溫泉大浴場。（agoda）

地址：東京都江東區豐洲6-4-40

交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘

價格：HK$897起／晚（人均HK$448.5）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2022東京新酒店丨4. OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）

星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，東京現時共有3間OMO旅館，最新的一間「OMO3 東京赤坂」於2022年2月開幕。這間酒店交通方便，距離JR赤坂站僅3分鐘步行路程。客房設計以簡約為主，提供多種房型，更獨有為輪椅旅客專設的房型。另外，酒店附近亦有不少適合文青造訪的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。

OMO3 東京赤坂於2022年2月開幕。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

酒店提供多種房型。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

客房設計以簡約為主。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

從酒店步行5分鐘則抵達的日枝神社。（OMO3 東京赤阪 by 星野集團）

地址：東京都港區赤坂4丁目3-2

交通：赤坂站步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

2022東京新酒店丨5. All Day Place Shibuya

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕。（agoda）

每間房都有大窗戶看到鄰近公園。（booking.com）

客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（booking.com）

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站步行5分鐘

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2022東京新酒店丨6. 東京蒙特埃馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）

東京蒙特埃馬納酒店於2022年7月開幕，內裡設施、客房都非常新淨。而且酒店的地理位置優越，距離JR東京站僅3分鐘步行路程，吃喝玩樂一應俱全。

東京蒙特埃馬納酒店於2022年7月開幕。（booking.com）

酒店的地理位置優越，距離JR東京站僅3分鐘步行路程。（booking.com）

內裡設施、客房都非常新淨。（booking.com）

地址：東京都中央區日本橋3-3-15

交通：東京站步行3分鐘

價格：HK$498起／晚（人均HK$249）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2022東京新酒店丨Sotetsu Grand Fresa

這間東京新酒店於2022年4月開幕，價錢便宜，人均低至$166一晚。酒店交通便利，鄰近JR山手線，距離高田馬場站僅1分鐘步行路程。客房全部凈水系統使用SOU Beauty SUI，確保住客能使用清淨水質，而且對肌膚溫和。另外，客房均設有附加濕機能的空氣清淨機。

這間東京新酒店於2022年4月開幕。（trip.com）

價錢便宜，人均低至$166一晚。（agoda）

距離高田馬場站僅1分鐘步行路程。（trip.com）

客房全部凈水系統使用SOU Beauty SUI。（trip.com）

地址：東京都新宿區高田馬場1-27-7

交通：高田馬場站步行1分鐘

價格：HK$332起／晚（人均HK$166）

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）