日本東京7間新酒店 近JR線最平$166！Toy Story主題／免費溫泉／房內有桑拿 家庭、情侶必住
近年因疫情關係，難以出國旅行，不過日本仍然有新酒店、新旅遊景點開幕。《有線生活》今次為大家介紹7間2022年東京新酒店，其中當然少不了東京迪士尼Toy Story主題酒店、亦有鄰近池袋、澀谷、亦有無邊際泳池、溫泉大浴場，甚至房內設桑拿房等，人均低至$166，非常吸引！
6. 東京蒙特埃馬納酒店
2022東京新酒店丨1. 東京迪士尼度假區玩具總動員飯店（Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel）
東京迪士尼度假區玩具總動員飯店於2022年4月開幕，酒店以《玩具總動員》為主題，每個角落都色彩繽紛，酒店前方的Slinky Dog Park，可看到巴斯光年及翠絲的雕像；酒店中庭Toy Friends Square則有胡迪及牧羊女雕像。
客房設計以《反斗奇兵》中安仔的房間為靈感，房內有熟悉的藍天白雲牆紙、巨大的米奇手錶掛鐘、黃色星星吊燈等，還原度相當高！
另外，酒店有一個以勞蘇為主題的Lozzo Garden Cafe，提供自助早餐及晚餐，亦有迪士尼商店及日用品商店。
地址：千葉県浦安市舞浜1-47
交通：海濱站步行2分鐘
價格：約HK$2016起／晚（人均HK$1008）
2022東京新酒店丨2. Hotel Hisoca Ikebukuro
這間酒店於2022年3月開幕，擁有便利的地理位置，距離池袋站僅2分鐘步行路程。它最大賣點是每間客房都十分闊落，以簡約木系風格為主，而且均設有大浴缸、桑拿房及餐桌，讓住客有賓至如歸的感覺。另外，酒店亦提供多種房型，最多可容納6人同住，十分適合親子家庭。
地址：東京都豊島區西池袋1-10-4
交通：池袋站步行2分鐘
價格：HK$1223起／晚（人均HK$611.5）
2022東京新酒店丨3. Lavista TokyoBay
這間酒店於2022年4月開幕，La Vista品牌過往都是在日本名勝風景區設置溫泉度假旅館，Lavista TokyoBay是他們首度進駐東京都會區的酒店，頂樓設有無邊際室內泳池、水療浴缸，以及2個溫泉大浴場與露天浴池，更可一邊享受，一邊欣賞晴空塔、彩虹大橋等東京灣美景。另外，雙人客房亦設有觀景浴缸、而四人房更附設觀景露台。
地址：東京都江東區豐洲6-4-40
交通：百合海鷗號「市場前」站，步行1分鐘
價格：HK$897起／晚（人均HK$448.5）
2022東京新酒店丨4. OMO3 東京赤阪 by 星野集團（OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts）
星野集團的「OMO」系列旅館出名性價比高，東京現時共有3間OMO旅館，最新的一間「OMO3 東京赤坂」於2022年2月開幕。這間酒店交通方便，距離JR赤坂站僅3分鐘步行路程。客房設計以簡約為主，提供多種房型，更獨有為輪椅旅客專設的房型。另外，酒店附近亦有不少適合文青造訪的景點，例如：步行5分鐘則抵達的日枝神社。
地址：東京都港區赤坂4丁目3-2
交通：赤坂站步行3分鐘
價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）
2022東京新酒店丨5. All Day Place Shibuya
這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。
地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1
交通：澀谷站步行5分鐘
價格：HK$574起／晚（人均HK$287）
2022東京新酒店丨6. 東京蒙特埃馬納酒店（Hotel Monte Hermana Tokyo）
東京蒙特埃馬納酒店於2022年7月開幕，內裡設施、客房都非常新淨。而且酒店的地理位置優越，距離JR東京站僅3分鐘步行路程，吃喝玩樂一應俱全。
地址：東京都中央區日本橋3-3-15
交通：東京站步行3分鐘
價格：HK$498起／晚（人均HK$249）
2022東京新酒店丨Sotetsu Grand Fresa
這間東京新酒店於2022年4月開幕，價錢便宜，人均低至$166一晚。酒店交通便利，鄰近JR山手線，距離高田馬場站僅1分鐘步行路程。客房全部凈水系統使用SOU Beauty SUI，確保住客能使用清淨水質，而且對肌膚溫和。另外，客房均設有附加濕機能的空氣清淨機。
地址：東京都新宿區高田馬場1-27-7
交通：高田馬場站步行1分鐘
價格：HK$332起／晚（人均HK$166）
（全文完）