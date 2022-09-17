日本大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站！梅田／難波／心齋橋　最平$76包2大2小入住

日本觀光廳官方最新發出「不需導遊同行旅行團」指引，9月7日起，旅客只需要跟從3大守則，便可以一人或多人方式到日本觀光旅行！相信不少港人都開始心動，想趁假期到日本遊玩，除了東京和北海道外，大阪也是個不錯的選擇，《有線生活》為大家精選了10間大阪2021及2022年新開酒店，即看下文。

9月7日起就可以半自由行。（Richard Tao＠unsplash）

【1】美滿如家大阪難波車站

「美滿如家大阪難波車站」（MIMARU OSAKA NAMBA STATION）坐落大阪最旺的難波地區，附近有日本橋電器街、千日前道具屋筋商店街等商圈，道頓堀、心齋橋商店街也都在步行距離內，十分方便。

酒店是第一間以桌遊與遊戲為主題的娛樂型服務公寓，房間皆有廚房、餐具、餐桌與乾濕分離衛浴，適合一家大細居住。接待大廳亦設共用遊戲空間 ，提供超過130種益智桌上遊戲免費暢玩和租用。

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美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

美滿如家 大阪難波車站。（Agoda.com）

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地址：3-6-24 Nipponbashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪

交通：南海難波車站步行300公尺

價格：HK$599起／晚（1位成人，2位13歲或以下孩童入住）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

【2】HOTEL THE LEBEN 大阪

「HOTEL THE LEBEN 大阪」（HOTEL THE LEBEN OSAKA）位於熱鬧的心齋橋，只需8分鐘就可到心齋橋站，10分鐘就到商店街。酒店採用素色設計，透過居家裝潢讓人充分放鬆休息。大廳提供免費飲品，適合血拼逛街的人回氣，另外亦提供雪肌精系列產品，絕對是女生住客的福音。

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HOTEL THE LEBEN 大阪。（Agoda.com）

HOTEL THE LEBEN 大阪。（Agoda.com）

HOTEL THE LEBEN 大阪。（Agoda.com）

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地址：2-2-15 Minamisenba, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站8分鐘步距

價格：HK$550起／晚（1位成人）

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【3】美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST

「美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST」（MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI WEST）位於心齋橋，房間非常寬敞，空間感十足，連用餐區域也設備齊全。住客可以到櫃台租借兒童玩具到房間玩，房間亦有投影設備，適合全家大小一同入住。

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美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST。（Agoda.com）

美滿如家酒店 大阪心斎橋WEST。（Agoda.com）

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地址：1-24-1, Shimmachi Nishi Ward, 心齋橋, 大阪

交通：西大橋站2分鐘步距

價格：HK$572起／晚（2位成人，2位13歲以下小童）

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【4】大阪難波道頓堀佛沙酒店

「大阪難波道頓堀佛沙酒店」（HOTEL FORZA OSAKA NAMBA）位於道頓堀商店街上，是該條街唯一一間酒店，一出門口即可以瘋狂購物，另外，酒店距離難波站只需6分鐘步距，CP值極高。酒店主打「機能性、舒適度和平價」，空間簡約舒適，有乾濕分離衛浴設備，其中最特別的，就是可提供腿部按摩機使用。大堂設有自動Check in／out機器，只要掃瞄QR Code即可入住。

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大阪難波道頓堀佛沙酒店。（Agoda.com）

大阪難波道頓堀佛沙酒店。（Agoda.com）

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地址：3F 1-4-22 Dotonbori, 難波, 大阪

交通：難波站6分鐘步距

價格：HK$310起／晚（2位成人）

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【5】大阪W酒店

「大阪W酒店」（W Osaka）是W Hotel品牌登陸日本的第一據點，坐落心齋橋駅與本町駅之間，而對面就是商店林立的御堂筋大道，行到心齋橋站只需4分鐘，位置一流。酒店由日本著名建築師安藤忠雄以「大人的遊樂場」為概念，打造融合日本極簡主義和都市繁華生活的設計，別樹一格。另外，每間房間都設有吧台與高腳椅，供欣賞窗外高樓景色，27樓頂樓更設置了日本唯一附有DJ設備的客房，相當有特色。

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大阪W酒店。（Agoda.com）

大阪W酒店。（Agoda.com）

大阪W酒店。（Agoda.com）

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地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站4分鐘步距

價格：HK$2,691起／晚（2位成人，1位12歲以下小童）

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【6】JOYTEL飯店 難波道頓堀

「JOYTEL飯店 難波道頓堀」（JOYTEL HOTEL Namba-Dotonbori）位於難波旺區，距離難波站只需3分鐘路程。酒店請來設計師打造時尚客房，並在房間配備了加濕空氣凈化器和床頭的USB插口，集功能性和舒適性於一身。

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JOYTEL飯店 難波道頓堀。（Agoda.com）

JOYTEL飯店 難波道頓堀。（Agoda.com）

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地址：2-6-10,Nishi-Shinsaibashi,Chuo-ward, 心齋橋, 大阪

交通：難波站3分鐘步距

價格：HK$284起／晚（2位成人）

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【7】京阪天滿橋站前酒店

「京阪天滿橋站前酒店」（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）位置便利，從京阪電車天滿橋站下車，或乘地下鐵谷町線步行1分鐘就可到達，方便大家到大阪市購物。另外，酒店距離大阪城公園只有1.5公里，距離梅田商業區只有兩個站，如果要去環球影城遊玩，乘坐30分鐘電車或的士就可以。

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京阪天滿橋飯店。（Agoda.com）

京阪天滿橋飯店。（Agoda.com）

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地址：2-13, Tenmabashi Kyomachi , Chuo-Ku, 大阪城和京橋, 大阪

交通：京阪電車天滿橋站 或 乘地下鐵谷町線步行1分鐘

價格：HK$76起／晚（2位成人，2位7歲以下小童）

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【8】GRANBELL HOTEL OSAKA

GRANBELL HOTEL OSAKA位於心齋橋，距離心齋橋站只需5分鐘距離。酒店設有免費大浴場，男湯和女湯各有兩個溫度不同的泉池，供住客愜意泡湯。另外亦有提供A5黑毛和牛的露台餐廳，及能夠欣賞街景的空中酒吧等，即使留在酒店也不會覺得悶。

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GRANBELL HOTEL OSAKA。（Agoda.com）

GRANBELL HOTEL OSAKA。（Agoda.com）

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地址：2-6-7 北久宝寺町, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行5分鐘

價格：HK$293起／晚（2位成人，1位2-5歲小童）

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【9】Hotel Cordia Osaka Hommachi

Hotel Cordia Osaka Hommachi位於梅田，離本町站只需3分鐘路程。酒店設計風格年輕時尚，公用位置帶輕工業風，空間感十足。房內電視設有Netflix和Amazon Prime，十分難得。

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Hotel Cordia Osaka Hommachi。（Agoda.com）

Hotel Cordia Osaka Hommachi。（Agoda.com）

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地址：中央区本町4丁目6-14, 梅田, 大阪

交通：本町站步行3分鐘

價格：HK$427起／晚（2位成人，1位6歲以下小童）

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【10】大阪梅田Intergate飯店

「大阪梅田Intergate飯店」（Hotel Intergate Osaka Umeda）距離西梅田站3分鐘路程，無論是搭車或轉乘其他交通都十分方便。酒店房間寬敞舒適，提供免費下午點心和按摩機享用，最適合觀光一天後，回來舒解疲累。

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大阪梅田Intergate飯店。（Agoda.com）

大阪梅田Intergate飯店。（Agoda.com）

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地址：2-5-2, 梅田, 大阪

交通：西梅田站步行3分鐘

價格：HK$393起／晚（2位成人，1位6歲以下小童）

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（全文完）