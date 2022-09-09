9月酒店下午茶16間推介｜最平$185！歎海景食生蠔、鮑魚、榴槤甜品、Haagen-Dazs雪糕

說到酒店下午茶，常給人一種貴、奢侈、不夠飽的感覺。其實相比起午市或晚市自助餐，不少下午茶自助餐提供的食物款式不但同樣豐富，而且甜點方面更為出色！有些酒店會供應酒店餅房水準的高級甜品和蛋糕，更重要是價錢比其他時段的自助餐便宜一半，所以還是看看推介才下定論吧！

香港康得思酒店 | 圖片來源：Cordis Hong Kong 香港康得思酒店 FB

【1】香港康得思酒店｜The Place

香港康得思酒店The Place與Klook推出下午茶特別優惠！主菜 + 甜品 + 無限任飲汽水，每位只需$185起！自選主菜包括：燒和牛肉漢堡、煙肉蛋黃汁意大利粉、炭燒檸檬香草春雞、炭燒大西洋三文魚扒、炭燒美國肉眼扒（250克），由糕點總廚Roy Ma創作的4款特別雪糕口味，及無限供應8種口味的Mövenpick雪糕和超過10款配料自由搭配。

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Mövenpick雪糕和超過10款配料自由搭配 | 圖片來源：Cordis Hong Kong 香港康得思酒店 FB

供應時段：3:15pm – 5:30pm（逢星期一至星期五供應，公眾假期除外）

收費：$185（一位）

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地址：九龍旺角上海街555號

下午茶特別優惠 | 圖片來源：Klook

【2】挪亞方舟度假酒店

挪亞方舟度假酒店於9月推出「熱帶菓漾狂想曲海景下午茶」，人均$215，可一次品嚐10款不同口味的東南亞美點！

包括焦糖香蕉拖肥金寶、泰式奶茶卷、荔枝芒果布甸、菠蘿椰子青檸條及蜜柑石榴白朱古力餅；鹹點則有泰式青木瓜柚子沙律、泰式蟹肉蛋批、泰式炸蝦餅配酸梅醬、泰式燒牛肉包和冬蔭醬帶子酥盒。另外，加$20仲可升級至1杯餐酒或特飲。

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「熱帶菓漾狂想曲海景下午茶」| 圖片來源：香港挪亞方舟 Noah’s Ark Hong Kong FB

熱帶菓漾狂想曲海景下午茶

供應時段：下午 15:00-17:00（星期日至一）

收費：HK$430（兩位用）

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地址：新界馬灣珀欣路33號

挪亞方舟 | 圖片來源：香港挪亞方舟 Noah’s Ark Hong Kong FB

【3】歷山酒店

歷山酒店9月份推出「夏若繁花下午茶」。精緻的三層架呈獻一系列以水果製成的夏季主題美食，包括清新甜酸的檸檬慕絲、草莓芝士蛋糕，和招牌芒果拿破崙。

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夏若繁花下午茶 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong

鹹點有日式鮑魚茶碗蒸、蟹粉窩巴、煙肉焗生蠔、花之戀壽司、鴨肝慕絲窩夫配魚子醬。每份套餐還配送一杯氣泡酒或精選餐酒，最後以Häagen-Dazs雪糕伴即磨咖啡或TWG 茗茶為這個夏天消消暑氣。

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日式鮑魚茶碗蒸 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong

夏若繁花下午茶

供應時段：

14:30至17:00（星期一至星期五; 公眾假期及節慶日除外）

15:00至17:00（星期六，日，公眾假期及節慶日）

收費：$245/一位

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地址：北角城市花園道32號歴山酒店

蟹粉窩巴 | 圖片來源：Hotel Alexandra Hong Kong

【4】香港嘉里酒店 | Big Bay Café大灣咖啡廳

大灣咖啡廳9月推出全新「東南亞美食及榴槤下午茶自助餐」，早前一度爆滿預訂，現再加推有限場次，食客要把握機會了！下午茶自助餐供應星、馬各地的地道佳餚，還有一系列讓人驚喜的榴槤小食和甜品。美食包括：榴槤薄餅、脆炸D24榴槤球、D101榴槤港式多士、8款榴槤甜品包括榴槤巴斯克蛋糕，及無限暢飲椰子水、檸檬特飲、咖啡和茶。

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東南亞美食及榴槤下午茶自助餐 | 圖片來源：KKday

東南亞美食及榴槤下午茶自助餐

供應時段：下午3時15分至下午5時（只限星期六及星期日）

收費：$330 /位

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地址： 香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓

Big Bay Café大灣咖啡廳 | 圖片來源：KKday

【5】香港愉景灣酒店｜MOOMIN姆明主題

場地報置充滿MOOMIN姆明蹤影！餐廳採用開放式的佈局和互動式的廚房，並以原木為材料，旨在營造一個雅致舒適的環境。一系列精緻的姆明造型茶點，包括法式檸檬杏仁撻、烤焗吉士蛋糕、荔枝啫喱草莓慕斯蛋糕、蝶豆花啫喱配椰子奶凍、自家製棉花糖及傳統英倫鬆餅配玫瑰草莓果醬。

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精緻的姆明造型茶點 | 圖片來源：Klook

而可口鹹點則有蝦肉茴香麵包配刁草沙律醬、三文魚黑麥麵包、芬蘭式肉丸配酸忌廉薯蓉、忌廉芝士野菌茄子卷、雞肉甜薯豆醬千層酥、煙燻牛肉酸瓜三文治及鯡魚黑麥麵包。

供應時段：15:30至17:30（所有日子）

收費：$438（兩位用）

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地址：愉景灣海澄湖畔路88號

精緻的姆明造型茶點 | 圖片來源：Klook

精緻的姆明造型茶點 | 圖片來源：Klook

【6】馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅咖啡廳的糕餅廚師，於週末及公眾假期供應的下午茶自助餐巧手炮製一系列色彩繽紛中西式甜點，款款誘人甜品奪目又美味。每位賓客更可免費享用無限添飲果汁，讓您有個悠然滿足的週末。

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一系列色彩繽紛中西式甜點 | 圖片來源：Trip.com

週末下午茶自助餐

供應時段：下午3:15至下午5:15（星期六、日及公眾假期）

收費：成人：HK$328 / 小童 (6-11歲)：HK$228 / 長者 (60歲或以上)：HK$278

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地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

一系列色彩繽紛中西式甜點 | 圖片來源：Trip.com

【7】荃灣西如心酒店 | Café Circles

Café Circles於今個盛夏特別推出週末下午茶自助餐。供應超過30款精選鹹甜美點。下午茶自助餐以壽司、冷麵、啤酒凍切腸、泰式豬頸肉沙律等冷盤及前菜揭開序幕。現場設有即叫即燒日式串燒專區。多款特色鹹點及熱葷亦源源不絕地送上，包括韓式炸雞、迷你漢堡、越式蔗蝦等。

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即叫即燒日式串燒專區 | 圖片來源：KKday

甜品主廚悉心製作北海道3.6牛奶奶凍、日本紅豆和菓子和抹茶朱古力噴泉等一系列香甜誘人的經典日系甜品；榴槤發燒友更不容錯過由馥郁香濃的馬來西亞D24榴槤入饌的榴槤斑蘭蛋糕、榴槤芝士撻、榴槤焦糖蛋布甸等。

還有多款口味的Häagen-Dazs雪糕及脆皮雪糕批無限供應，甜品控絕對難以抗拒！惠顧下午茶自助餐的饗客更可無限暢飲冰涼消暑的冷泡茶及橙汁或細味限量手沖咖啡，一解炎熱的天氣。

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榴槤斑蘭蛋糕 | 圖片來源：KKday

週末下午茶自助餐

供應時段：下午3:15至下午5:15（星期六及日）

收費：成人：HK$242 / 小童 (3-11歲)：HK$206 / 長者 (65歲或以上)：HK$206

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地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

Café Circles | 圖片來源：KKday

【8】港威酒店｜Three On Canton

Three on Canton位於港威酒店3樓全層，既有高級時尚餐廳，匯聚環球美饌佳餚；也有型格酒吧及酒廊。下午茶自助餐提供多款滋味美食，包括海鮮冷盤、日式刺身壽司及中西式美饌等。餅廚更巧手炮製的一系列精緻甜品及多款Haagen-Dazs雪糕。每位賓客更可免費享用無限添飲果汁。

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海鮮冷盤 | 圖片來源：Klook

下午茶自助餐

供應時段：下午3:15至下午5:15（星期六﹑日﹑公眾假期及前夕）

收費：成人：HK$321 / 小童 (3-11歲)：HK$194

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地址：港威酒店3樓

Three on Canton | 圖片來源：KKday

【9】九龍東皇冠假日酒店｜尚廚

九龍東皇冠假日酒店9月推出「草莓誘惑」下午茶自助餐連無限暢飲！美食包括烤蜜桃草莓沙律、草莓乳酪雞肉意大利包、草莓醬燒排骨、草莓醬炸魚柳、蜜味草莓雞扒、草莓香蕉薄餅、即煮粉麵檔、沙律、包點、十多款甜品包括法式草莓班戟、草莓白森林蛋糕、草莓抹茶忌廉卷、草莓忌廉酥、雜莓特濃朱古力軟心蛋糕等、七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。

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「草莓誘惑」下午茶自助餐 | 圖片來源：KKday

「草莓誘惑」下午茶自助餐

供應時段：下午3:15至下午5:15（星期六、日及公眾假期）

收費：成人：HK$228 / 小童 (3-12歲)：HK$168

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地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

「草莓誘惑」下午茶自助餐 | 圖片來源：KKday

【10】雅格酒店｜Arca Society

酒店新一季Arcanoon Tea以北海道「雷電蜜瓜」及日本靜岡「皇冠蜜瓜」作主題，選用兩款日本空運到港的蜜瓜清香甜美而且水分非常高，適合製作各款鹹甜美點。

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Arcanoon Tea | 圖片來源：The Arca FB

精選推介包括：香煎鵝肝蜜瓜墨西哥包、西班牙辣肉腸哈蜜瓜多士、吉列蝴蝶蝦配蜜香蛋黃醬、炙燒吞拿魚配蜜桃及蘿蔔苗伴蜜瓜莎莎醬、哈蜜瓜青蘋果牛油果蟹肉三文治、英式鬆餅伴自家製蜜餞蜜瓜醬、蜜瓜果醬蛋撻、朱古力香蕉蛋糕配焦糖哈蜜瓜、蜜瓜椰汁西米布甸。

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蜜瓜清香甜美 | 圖片來源：The Arca FB

盛夏日本蜜瓜下午茶盛宴

供應時段：15:00至17:00（所有日子）

收費：$471（兩位用）

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地址：黃竹坑香葉道43號雅格酒店3樓

Arca Society | 圖片來源：The Arca FB

【11】香港麗思卡爾頓酒店 | Café 103

香港麗思卡爾頓酒店與國際高級珠寶品牌Qeelin聯乘，繼續推出超可愛的「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶！以Qeelin象徵著珍貴和平、活力及喜悅的吉祥物熊貓「Bobo」為主題，打造一系列造型可愛又加入多種中式元素的精緻鹹甜美點，並以熊貓Bobo造型的層架盛載，打卡一流。

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Bobo仲夏饗味之旅 | 圖片來源：The Ritz-Carlton

下午茶重點推介迷你煙鴨胸配梅子果凍竹炭包、薑煙三文魚他他閃電泡芙配小紅莓慕絲、充滿港式風味的香脆芝麻球、紅豆椰子撻及白朱古力紅桑子慕絲蛋糕等。

Café 103 下午茶

供應時段：3:15 – 5:15（所有日子）

收費：$426（一位）/ $711（兩位）

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地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

Bobo仲夏饗味之旅 | 圖片來源：The Ritz-Carlton

【12】香港康得思酒店｜Chloé X Cordis Hotel

另外，康得思酒店的歐陸餐廳及酒吧Alibi-Wine Dine Be Social，還推出了與國際知名品牌Chloé攜手合作的「Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶」，見字即book！因為每日只限量供應20套！

Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶 | 圖片來源：Cordis Hong Kong FB

一共9款精緻鹹甜點，並以鍍金樹枝裝飾串連的下午茶層架及錶上「Nomade」字樣的木製餐盤盛載，打卡一流，一次過滿足視覺、味覺與嗅覺的享受！精選推介IMPOSSIBLE植物素肉果仁牛油果芝麻沙律、茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯及雲呢拿馬斯卡邦士多啤梨蛋糕等，各具特色~同時，配上「優雅夕陽」無酒精特調飲品，散發出清新茉莉花香氣息。

Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶 | 圖片來源：Cordis Hong Kong FB

而且，每位客人更可獲得Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝乙份 (1.2毫升)，以及免費香氛諮詢與獨家購物禮遇乙次，適用於指定Chloé香氛專門店或專櫃。

Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶

供應時段：下午3時至5時30分（星期一至日）

收費：$598（兩位用）

地址：九龍旺角上海街555號

香港康得思酒店The Place | 圖片來源：Cordis Hong Kong FB

【13】香港美利酒店｜Garden Lounge

香港美利酒店的Garden Lounge推出悠閒精緻的「美利下午茶」。美食包括兩種口味的英式鬆餅、五種甜點、五種鹹點，並每人送有氣葡萄酒一杯。2人歎輕奢華享下午茶只需$572。

美利下午茶

供應時段：14:45至16:15 / 16:30至18:00（所有日子）

收費：$572（兩位用）

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地址：中環 紅棉路22號香港美利酒店UG層

美利下午茶 | 圖片來源：Klook

【14】香港美利酒店｜Popinjays

香港美利酒店與設計師品牌Christian Louboutin合作，於天台餐廳及酒吧 Popinjays 呈獻琳琅滿目的下午茶盛宴。令人目不暇給的蛋糕、甜點及鹹點，包括紅絲絨蛋糕、粉紅色的櫻花蛋糕及士多啤梨雲尼嗱卷蛋等。

另外還有多款朱古力甜點，以及紅色系列的鹹味點，當然少不了自家製的提子鬆餅及朱古力鬆餅，搭配檸檬雲呢嗱奶油忌廉及黑櫻桃果醬，讓食客仿如置身於法國巴黎的甜品店。

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紅色系列的鹹甜點 | 圖片來源：Klook

品嘗下午茶後，客人還可在 Popinjays 特設的 Christian Louboutin香水體驗區親身感受以 Loubimar 為焦點的 Loubiworld 香水系列，為您精彩的感官之旅畫上完美句號。

夢幻香氣下午茶盛宴

供應時段：15:00至17:00（星期一至星期五）/ 16:30至18:00（星期六、日）

收費：成人$418 / 兒童(5-11歲) $209

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地址：中環 紅棉路22號香港美利酒店26樓

特設Christian Louboutin香水體驗 | 圖片來源：Klook

琳琅滿目的下午茶盛宴 | 圖片來源：Klook

【15】8度海逸酒店

8度海逸酒店9月份繼續推出了以芒果作為主題的下午茶套餐。這款芒果下午茶套餐總共包括有10款鹹點以及甜點，全部均由菲律賓呂宋芒所製成，味道鮮甜而且濃郁。包括有得獎甜品芒果拿破崙、班蘭芒果卷、芒果木糠布甸、芒果蝦沙律三文治、芒果三文魚蟹籽卷及黑松露芝士焗忌廉薯等。

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芒果主題下午茶 | 圖片來源：Harbour Plaza

仲夏の味道下午茶

供應時段：3:00pm-5:00pm（所有日子）

收費：$134（一位）

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地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

芒果主題下午茶 | 圖片來源：Harbour Plaza

【16】九龍海逸君綽酒店｜The Promenade

九龍海逸君綽酒店的The Promenade 9月推出「金楓秋意下午茶饗宴」，餅房總廚以多款時令鮮果及堅果，精心炮製各款鹹甜美點，為您帶來溫馨滋潤的秋日小確幸。鹹點有煙三文魚伴三文魚籽、巴馬火腿伴新鮮無花果、青瓜蟹肉沙律；甜點有法式栗子蛋糕、金蘋果芝士餅、白桃意大利奶凍、開心果馬卡龍等等。

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金楓秋意下午茶饗宴| 圖片來源：九龍海逸君綽酒店

| 圖片來源：九龍海逸君綽酒店

仲夏の味道下午茶

供應時段：3:00pm-5:00pm（所有日子）

收費：$242（一位）

地址：九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

The Promenade | 圖片來源：九龍海逸君綽酒店

（全文完）