Apple Watch Ultra｜49 mm歷來最大錶面＋60小時電量　一文了解5大亮點｜附售價及發售日期

Apple Watch Ultra｜Apple發布會已於香港時間9月8日凌晨舉行，蘋果除了發布萬眾期待的iPhone 14，亦同時推出新品Apple Watch Ultra。設計上，Apple Watch Ultra採用49mm錶面，屬蘋果手錶產品出最大錶面，並加入潛水追蹤功能。至於Apple Watch一直被詬病的續航問題亦得以改善，新產品續航時間最長達60小時。即看下文了解Apple Watch Ultra的5大亮點。

Apple Watch一直被詬病的續航問題亦得以改善。（Apple官網）

Apple Watch Ultra規格 49 mm錶面歷來最大

Apple Watch Ultra錶殼使用防腐的鈦金屬製成，49mm的尺寸，屬目前蘋果手錶產品出最大；表面使用平面藍寶石玻璃，以螢幕邊緣保護設計，具有歷來最光亮的2,000尼特Retina螢幕。新手錶亦加入全新的按鈕，供用家自行設定快速取用「指南針航點」、「體能訓練」App等功能。

49 mm錶殼尺寸，是目前蘋果手錶產品出最大的。（Apple官網）

續航增加至60小時

用過Apple Watch的朋友應該知道，其續航力通常只維持一日。新推出的Apple Watch Ultra體積大，電量也因此得以「加倍」，一般使用可以長達 36 小時，如果調至低耗電模式，最多可使用長達60小時，絕對適合會玩連續幾日戶外活動的用家，例如喜愛露營的朋友。

Apple Watch Ultra電量「加碼」，最多可使用長達60小時。（Apple官網）

跑步數據追縱

Apple Watch Ultra讓你尋持自己跑步的步伐。新產品提供全新的跑步測量單位，能顯示用家的觸地時間步幅、觸地時間、垂直振幅和跑步功率等指標，了解並提升運動表現。了有大螢幕，Apple Watch Ultra更可一次過顯示跑步時間、心跳BPM、距離等6項數據，用家可免除滑動螢幕的麻煩。

潛水愛好者必買

Apple Watch Ultra獲 WR100（100m水深） 和 EN13319 認證，配備全新的深度計，用家可透過「Oceanic+」App顯示潛水時間，水深、水溫等資訊。用家亦可進行水深至 40 米的休閒水肺潛水，並透過手錶查看潛水時所需的數據，甚至同步到 iPhone。

Outdoor錶帶設計配合不同需要

配合Apple Watch Ultra 發布，蘋果同步推出3款不同戶外場合使用的錶帶，包括越野手環﹑登峰手環﹑海洋錶帶。越野手環針對耐力運動員、跑步人士設計，是至今最薄的 Apple Watch 錶帶，織製布料柔軟富彈性，能緊貼手腕；登峰手環針對行山人士，透過鈦金屬G型錶扣，用家可快速調節手錶鬆緊度；海洋錶帶則為上水運動員或潛水員而設計，配備鈦金屬錶扣，搭配對應的彈簧圈環。

海洋錶帶為上水運動員或潛水員而設計，配備鈦金屬錶扣，搭配對應的彈簧圈環。（Apple官網）

登峰手環針對行山人士，透過鈦金屬G型錶扣，用家可快速調節手錶鬆緊度。（蘋果官網）

（Apple官網）

預訂日期及售價

Apple Watch Ultra即日起接受預訂，並將於9月23日起發售。Apple Watch Ultra 售價為 $6,399。

Apple Watch Ultra即日起接受預訂。（Apple官網）

（全文完）