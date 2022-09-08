身份證英文字母A-Z有特別意思　點解L、T字頭超罕見？數字排列有意義？一文拆解隱藏密碼

身份證號碼向來帶給人們多種迷思。網絡上甚至有人用身份證號碼來占卜，據說可算出擁有者的運勢，預知吉凶！雖然這個說法無科學實證，但說到身份證上的英文字母，卻又真的暗藏不少人的身世秘密。到底「身份證的秘密」實情是怎樣？馬上為你逐一折解！

香港身份證的秘密 （網絡圖片）

拆解身份證號碼及英文字頭的迷思！

1949年香港發出第一張身份證，身份證號碼就從此以「1+6+1」編制，以單個英文字母為首。據知身份證上的6位數號碼沒有特別意思，只是電腦隨機分發給每名居民，並非入境處刻意編排。而在身份證號開頭的英文字母，原本也沒有特定意思，只是按照順序使用。

不過入境處曾表示指，當同一英文字頭的編號用盡後，人事登記處會簽發另一個英文字頭的身份證，而一個字母大概可用10年人口，由起用日期的十年內出生人士普遍都是用同一字母。因此，那一個英文字頭就漸漸暗藏了一代人的「年齡秘密」。

香港身份證的秘密 | 圖片來源：入境處

常見的開首字母暗藏年齡秘密！

「E字頭」及「G字頭」身份證約於1955-1983年在九龍辦事處簽發，多於1946-1971年間出生，以香港出生者為主。

「F字頭」身份證約於1979-1983年在新界辦事處簽發。

「H字頭」身份證約於1979-1983年在港島辦事處簽發，多於1968-1971年間出生，以香港以外出生者為主

「P字頭」身份證約是1990年8月1日至2000年12月27日首次登記身份證的人士

「R字頭」2000年12月28日至2011年7月31日首次登記身份證的人士

「S字頭」身份證約是2005年4月1日起於香港登記出生的人士

「V字頭」身份證約是1983年3月28日至2003年8月31日獲簽發簽證身分書的11歲以下兒童

「Y字頭」身份證約是1989年1月1日至2005年3月於香港登記出生的人士

「Z字頭」身份證約是1980年1月1日至1988年12月31日於香港登記出生的人士

「K字頭」身份證約於1983年3月28日至1990年7月31日首次登記身份證人士，多於1972-1979年出生，以香港出生者為主

香港身份證的秘密 | 圖片來源：入境處

有特別意指的開首字母 其中兩個最罕見！

「J字頭」身份證約於領事館僱員

「XA / XB / XC / XD / XE / XG / XH字頭」身份證約是1983年3月27日前沒有中文姓名的新登記身份證人士

「W/ WX字頭」身份證約是外籍勞工及外籍家庭傭工

「R字頭」身份證約於2000年開始使用，象徵持單程證和護照的新來港（包括內地及外地）人士。持證人擁有香港入境權。

「M字頭」於2011年8月1日起入境處開始簽發，多為2000年起在香港以外出生。不少新登記領取身份證的人士，包括每年單程證來港人士或留港定居海外專才，都有用到「M字頭」身份證。

「L字頭」、「T字頭」是電腦系統故障時使用的備用號碼，所以較罕見。

香港身份證的秘密 （網絡圖片）

有「***」不代表是土生香港人？

根據入境處網頁顯示，「***」是代表18歲或以上及有資格申領回港證人士；「***」旁邊有寫上A，代表持證人擁有香港居留權；「***」旁邊有寫上AZ，才代表是擁有香港居留權及在香港出生。

除以上常見的分別，「***」旁邊還會出現以下英文字母，各有不同意指：

B：持證人所報稱的出生日期、出生地點或性別自首次登記以後，曾作出更改。

C：持證人登記領證時在香港的居留受到入境事務處處長的限制。

F：持證人的性別是女性。

M：持證人的性別是男性。

N：持證人所報稱的姓名自首次登記以後，曾作出更改。

O：持證人報稱在其他國家或地區出生。

R：持證人擁有香港入境權

U：持證人登記領證時在香港的居留不受入境事務處處長的限制。

W：持證人報稱在澳門出生。

X：持證人報稱在內地出生。

Z：持證人報稱在香港出生

括弧內出現字母 A 其實有數得計！

身份證號碼「1+6+1」編制，括號內的數字或字母是用作核對之用。與身份證前列的號碼不同，括號內的符號是以一條方程計算出來，而非隨機抽出。得出的方法如下:

先把號碼前的英文字母數字化，即A = 1、B = 2等◦

把各數字(包括英文字母)順序乘以8、7、6、5、4、3、2◦

把結果加起來，然後除以11，找出餘數◦

以11減去餘數，即得括號內的數字，若所得的數字為10，即以A代表之。

新身份證換領時間 （網絡截圖）

新身份證換領時間

據入境處資料，最新一輪換證組別是1992至1995年出生，而又持有舊款智能身份證的人士。換證日期為2022年7月25日至10月6日。

而在1954年或之前出生，而又持有舊款智能身份證的人士可繼續預約換證，換證限期為2022年4月8日至2023年1月14日。如「逾期未換身份證」，一經定罪可被判罰款5,000元！所以以上年份出生的市民要留意了！

（全文完）