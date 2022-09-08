13歲男童開學前被逼運動減肥　跳繩5分鐘半身癱瘓 　醫生揭腦部有這病　久坐超易患上

做運動減肥竟然出事？內地一名13歲男童，開學前被媽媽要求跳繩減肥，結果跳了5分鐘突然口眼歪斜、半邊身體不能動，送院後發現患突發性腦中風。醫生指兒童腦中風與成人不同，當中有4大常見的危險因素。

一名13歲男童，開學前被媽媽要求跳繩減肥。（freepik）

綜合內地媒體報道，江蘇一名13歲的男童小劉（化名），平日甚少出門，而且十分喜愛吃肉和喝汽水，閒時只會宅在家中打機和睡覺，完全沒有運動習慣，暑假過後整個人都胖了一圈。

一名13歲男童十分喜愛吃肉和喝汽水，完全沒有運動習慣。（freepik）

媽媽眼見快將開學，於是督促兒子跳繩減肥，怎料小劉在客廳跳了5分鐘便停下來，而且不斷喊痛。最初劉母不以為然，以為兒子只是想偷懶，惟走上前竟發現兒子口眼歪斜、半邊身體不能動，這時才驚覺出事了，立即叫丈夫一起將兒子送到急症室。

小劉在客廳跳了5分鐘便停下來，而且不斷喊痛。（freepik）

醫生檢查後，發現小劉出現腦中風，隨即轉送至大醫院治療。翌日小劉病情變得更為嚴重，出現頻繁嘔吐、意識障礙等狀況，醫生為他進行手術，結果發現他一側頸動脈顱內段已完全閉塞，只能靠對側的血管提供部分代償。幸好在手術後，成功打通血管、恢復血流，小劉終於轉危為安。

醫生檢查後，發現小劉出現腦中風。（freepik）

兒童中風4大危險因素

南通大學附屬醫院醫生張雲峰指，兒童腦中風與成人不同，相對較少見，最常見的危險因素包含顱內血管發育畸形、有先天心臟病史、心臟病手術後遺症、遺傳性血液疾病等。另外，長期久坐不動，再加上高脂飲食，很容易會導致血管窄化，令血管阻塞。

長期久坐不動，再加上高脂飲食，很容易會導致血管窄化，令血管阻塞。（freepik）

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