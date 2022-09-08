一線搜查｜翠林邨1.7億維修爭議未解決　有住戶單位被淋紅油　陌生人洗樓派傳單抹黑反對居民

免費電視77台節目《一線搜查》早前報道將軍澳翠林邨的1.7億巨額維修爭議，居民質疑招標過程欠缺透明度，至8月21日居民大會當日，大批居民輪候幾小時想投票，法團主席冼雄輝卻宣布流會，更以「聲東擊西」方式避見傳媒。有居民事後表示，流會至今兩星期內，邨內有陌生人派傳單抹黑反對招標居民，更有居民單位被淋紅油恐嚇。

8月21日當天大批居民輪候到居民大會投票。（開電視節目《一線搜查》截圖）

居民不滿欠諮詢

翠林邨2019年被納入政府強制驗樓計劃，至近月業主立案法團終於決定進行大維修，估計涉款達到1.7億元，4,900個單位每戶要攤分約1.7萬元至2.2萬元不等，由此引爆居民不滿，質疑過程欠諮詢，亦沒有使用政府「招標妥」系統，有「圍標」之嫌。有關爭議背景及居民大會舉行前情況，可按此【將軍澳翠林邨1.7億大維修惹爭議 居民批業主立案法團黑箱作業】

8月21日居民大會當日，法團通知中午12時起可以排隊投票，大批居民包括長者，早兩小時已排隊輪候登記入場。大會原定下午2時開始，但到3時由於太多人仍未完成登記入場，主席冼雄輝宣布流會，現場大批居民鼓噪，批評安排不善。

有反對招標的住戶單位被人淋紅油。（開電視節目《一線搜查》截圖）

派傳單抹黑、淋紅油恐嚇

居民大會流會後，有居民形容邨內有如「無掩雞籠」。從街坊提供片段可見，8月21日至8月28日凌晨，有大批陌生人上門「洗樓」，半夜逐家逐戶派發抹黑起底傳單，內容主要抹黑「翠林邨是我家」群組，對部份居民「起底」，以及攻擊反對1.7億維修工程業主。

此外，8月26日下午有居民單位被淋紅油，被警告不要再「出風頭」，該業主已報警。「嗰個人留咗張紙仔，貼喺大門出面，寫住我個名，跟住寫住欠債還錢，留咗電話，我都打咗電話俾佢嘅……佢一路冇講還錢，係話『你呢幾日好出位啦』、『唔好搞咁多事』！」

該位居民表示，曾呼籲街坊出席大會，維護自己權益，並於居民大會當日有幫手做義工，替其他出席者填寫選票，他說：「企出嚟，行得正，企得正，佢搞我，我都唔可以退縮。」

冼雄輝事後致電《一線搜查》表示要澄清。（開電視節目《一線搜查》截圖）

法團主席：對街坊好抱歉

8月21日居民大會流會後，主席冼雄輝透過職員，騙記者到社區會堂其中一個門口外等候，自己卻從另一個出口離開。他事後主動聯絡《一線搜查》表示想就居民大會當日情況澄清，解釋：「我唔係走，我係有啲驚呀……你見到當時啦，好混亂，好多係比較惡言相向嘅人。」

對於當日包括大批長者在內的居民，等候數小時卻無法投票，冼雄輝表示：「我真係對啲街坊好抱歉嘅，因為呢個情況我哋真係低估咗人數。」他又表示當日由於要聘用額外保安人員、電子點票系統、租用帳篷和椅子等物品，大約花費十多萬元。

被問到為何不用政府「招標妥」系統，冼雄輝表示：「我本身冇立場，我唔係話唔贊成用招票妥。」但他強調由於已透過報章展開招標程序，因此認為必須完成整個招標程序，再討論其他做法，「如果大部份業主都唔認同呢啲嘅（現有標書）……唔揀呢啲話要用招標妥，我哋都絕對歡迎」。至於何時再舉行居民大會表決，冼雄輝表示法團要商議再決定。有關翠林邨維修爭議，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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