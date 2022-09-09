英女皇橫越74年的愛情故事　「背後男人」菲臘親王棄兩國繼承權　全因一個甜蜜原因

英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，終年96歲。英女皇曾在1997年金婚演說上，公開表示：「這麼多年來，菲臘親王一直是我的力量與支柱」，兩人從10多歲就相識相愛，菲臘親王更曾為她放棄皇室名銜，下文即為你回顧這段橫越74年的愛情故事。

英女皇8歲初遇菲臘親王 14歲對他鍾情

菲臘親王是英女皇的疏堂表哥，性格風趣幽默，身型高大，眼晴是罕見的「鋼藍色」。英女皇在8歲時，於婚禮上初遇13歲的菲臘親王，5年後兩人再次相見，互相鍾情，隨後保持書信來往。據當時管家憶說，菲臘親王銀包裏，一直收藏英女皇的相片，而英女皇房間亦一直掛著菲臘親王的相片。1946年，年滿20歲的英女皇收到菲臘親王求婚，父親喬治六世被菲臘親王打動，同意兩人婚姻。

曾為英女皇棄兩國繼承權

雖然菲臘親王是希臘Prince Andrew及Princess Alice的第五子，擁有丹麥皇室血統，及希臘、丹麥繼承權，但因為希臘當時政局動盪，父親被遂出國家，所以一直過著流亡生活。後來，菲臘親王為了跟英女皇結婚，決定放棄兩國皇室名銜，釋除繼任別國皇位的疑慮，此外，他更願意改為母親姓氏Mountbatten，以平民身分Philip Mountbatten迎娶英女皇。

菲臘親王願做背後男人全因一原因

兩人結婚5年後，英女皇正式繼位，菲臘親王要跟隨皇室規定，永遠走在女皇身後，成為「背後男人」。菲臘親王起初對這種生活十分不適應，後來他在一次訪問中，溫柔表示：「我願意永遠在她身後看顧，這是我必須做的。」而英女皇在1997年金婚演說上，亦公開表示：「他一直是我力量的來源，長伴我走過這麼多年，我、他的整個家族還有英國與很多其他國家，都欠他非常多，遠超過他所說的。」

為女皇親自種植稀有黑松露

皇室前御廚曾透露，英女皇喜歡吃炒蛋、煙三文魚和松露作早餐，但因為節儉，所以只在聖誕節等重要日子才可享用。入口松露成本昂貴，菲臘親王為了讓英女皇食到新鮮松露，他決定親手種植，最後成為英國第一位成功種植出稀有黑松露的人，而這種黑松露被稱為「黑鑽石」。

兩人多年來一直努力革新皇室，打破平民貴族隔閡，邀請各界人士作非官式聚會，令國家走向現代化，願菲臘親王與英女皇安息

（全文完）