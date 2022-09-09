英女皇「事頭婆」你不知道的10件事　菲臘親王點解叫她做椰菜？她一年竟有兩次生日

英女皇伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。在位近70年的她永不言休，雖然氣勢過人，但同時亦散發著一種優雅親民的感覺，受盡人民愛戴。大家對這位香港人的「事頭婆」又有多少認識？立即看以下10個英女皇鮮為人知的秘密，了解更多英女皇細膩親民的一面。

英女皇伊利沙伯二世病逝。（The Royal Family＠Twitter）

英女皇丨1. 菲臘親王叫英女皇做「椰菜」

英女皇伊利沙白二世，原名是「伊利沙伯·亞歷山德拉·瑪麗」（Elizabeth Alexandra Mary）。而英國皇室成員向來喜歡互相以暱稱稱呼對方，親友會以乳名「莉莉貝特」（Lilibet）稱呼英女皇，而菲臘親王則愛叫她「椰菜」（Cabbage）。

菲臘親王愛稱英女皇做「椰菜」（Cabbage）。（The Royal Family＠Twitter）

英女皇丨2. 曾飼養30隻哥基

英女皇18歲時獲父親贈送一隻哥基Susan作為生日禮物，連度假時都會帶同牠隨行。愛狗如命的英女皇，曾養過逾30隻哥基，全部都坐享優越待遇。英女皇不但會每天抽空親自餵飼愛犬，更會帶牠們散步。

英女皇曾飼養過30隻哥基。（vanityfair＠IG）

英女皇丨3. 一年有2次生日

英女皇真正的生日是4月21日，但根據傳統，每年6月份都是「英國女皇官方壽辰」的日子，但確實日子則視乎天氣而定。為了方便慶祝，英國官方會選擇6月份天氣最好的周末而舉行遊行，因此英女皇每年都有2次生日。

英女皇真正的生日是4月21日。（The Royal Family＠Twitter）

英女皇丨4. 無駕照都能開車

眾所周知英女皇十分喜歡駕駛，但她其實並無駕照。 《TIME》（時代雜誌）曾指出，英國的所有駕照均以英女皇名義簽發，因此她是唯一不需擁有駕照及掛車牌，也能合法開車的人。

英女皇丨5. 二戰時曾參軍負責維修汽車

英女皇對汽車非常在行，在第二次世界大戰時，她曾於英軍女子輔助服務隊工作，並接受汽車維修和駕駛訓練。在戰時，英女皇負責維修軍車和駕駛急救車。她是皇室中第一個經過正式訓練的汽車修理員，亦是首位加入武裝部隊的女性成員。

英女皇在二戰時曾參軍，負責維修汽車。（The Royal Family＠IG）

英女皇丨6. 手袋的位置

英女皇出席公開場合都會攜帶手袋，除了存放隨身物品，原來她更會靠手袋向隨行人員發出「求救」暗號。據說如果她把手袋放在桌子上，就意味著她準備在5分鐘後離開；手袋放在地上，則暗示她想立即離開。

英女皇出席公開場合都會攜帶手袋。（The Royal Family＠Twitter）

英女皇丨7. 熱愛打機

英女皇私下很愛玩遊戲機！有報導指，當年尚未嫁入皇室的凱特，於聖誕節送了一部Wii遊戲機和Wii Sport給威廉王子，英女皇看到孫兒玩得過癮，於是主動提出想加入，結果與他們一同玩保齡球遊戲，更被大讚身手敏捷、有天份。後來廠商任天堂得悉此事，更特意向英女皇送上黃金版Wii及電玩遊戲Big Family Games。

英女皇與孫兒一同玩Wii遊戲機。（The Royal Family＠IG）

英女皇丨8. 每年會收到約70,000封信

英女皇每天都收到約300封信件，她起床後的工作便是選擇一些信件親自閱讀及回覆。據指，如果是官方文件，英女皇會使用黑色墨水，而私人信件則用綠色墨水。

英女皇每天都收到約300封信件。（The Royal Family＠IG）

起床後的工作便是選擇一些信件親自閱讀及回覆。（The Royal Family＠IG）

英女皇丨9. 家中有私人提款機

英女皇有專屬的私人提款機，設於白金漢宮的地下室，由英國最老牌的Coutts Bank專門為她設立。

英女皇有專屬的私人提款機。（The Royal Family＠IG）

英女皇丨10. 以風笛聲作為鬧鐘

英女皇有專用的風笛手，每天早上9時，風笛手會在英女皇的窗戶外演奏15分鐘，而且英女皇能夠聽得出笛聲是由那個笛手吹奏。

英女皇有專用的風笛手。（The Royal Family＠IG）

（全文完）