疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學　無轉碼出街食飯隨時罰$10,000

「疫苗通行證」於上月已加入「紅碼」及「黃碼」，以識別確診者或需要隔離檢疫的人士。如確診者已經康復，將要自行於網上申報方可將「紅碼」轉為「藍碼」。即使康復，但未轉藍碼都不可進入餐飲、商場等指定處所。而政府早前已將申報方法上載於社交網站，只要3個簡單步驟就可完成轉碼！

「紅碼」不可進入餐飲處所 | 圖片來源：政府資訊科技總監辦公室

已接種疫苗康復人士 轉「藍碼」方法

【已打兩針】政府發言人重申，已接種至少兩劑新冠疫苗的確診人士，如果第6天及第7天（或其後連續兩天）均取得快速測試陰性結果，可以於第7天開始到網站（www.evt.gov.hk）作自我申報，系統收到申報後，「安心出行」會透過網絡連線與系統比對，「疫苗通行證」就會自動將有關人士的「紅碼」轉回「藍碼」。

只需3個步驟 申報方法簡單

（步驟一）進入網站（www.evt.gov.hk），點選左面方格

（步驟二）選擇「快速抗原測試陰性結果聲明」

（步驟三）填寫所需資料後，按提交

未接種、只打一針、抵港人士 轉「藍碼」方法

【未接種或只打了一針】有關人士需在隔離地點完成14 天的隔離期。醫學監察完結時，「安心出行」程式便會透過網絡連線自動將其「黃碼」轉為一般市民現時使用的「藍碼」。

【海外抵港人士】抵港人士入境香港後會獲發檢疫令，系統會自動將其「疫苗通行證」二維碼顯示為「黃碼」。當他們的醫學監察完結時（即抵港後第七天早上九時），「安心出行」便會透過網絡連線與系統比對，自動將其「黃碼」轉為「藍碼」。

一般市民現時使用的「藍碼」 | 圖片來源：政府資訊科技總監辦公室

轉碼前要更新「安心出行」！

政府資訊科技總監辦公室在社交網站提醒，轉碼前需要更新「安心出行」流動應用程式至3.4.0或以上版本及連接網絡，才可以順利轉碼。用戶可先確認手機已經連接網絡，並嘗試關閉「安心出行」程式及重新開啟。

如仍未能成功轉碼，可能是以下4種原因：

（1）「安心出行」程式未有更新至3.4.0或以上版本或流動裝置未連結至網絡

（2）網上自我申報快速抗原測試陰性結果提交的身份證資料不準確

（3）未符合申報條件，例如：核酸檢測、申報快速測試為陽性

（4）作入境申報跟接種疫苗時使用的身分證明文件和號碼不同

市民如有需要可以致電熱線2626 3066，與職員聯絡跟進，熱線服務時間由上午7時至晚上11時。

轉碼前要更新「安心出行」」 | 圖片來源：政府資訊科技總監辦公室

持「紅碼」或「黃碼」嚴禁進入餐飲處所！

屬「紅碼」或「黃碼」的顧客或訪客沒有遵從適用於他們的要求，包括進入餐飲處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

餐飲處所負責人須禁止屬「紅碼」或「黃碼」的顧客或訪客進入其處所，違者可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

（全文完）