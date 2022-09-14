一線搜查｜直擊元朗蝦尾新村「棄車墳場」　團體質疑有人霸官地做廢車場

新界鄉郊土地經常被人違法佔用，免費電視77台節目《一線搜查》最近就去到元朗蝦尾新村直擊一個「棄車墳場」，現場至少有逾30輛廢棄私家車，有團體質疑是有人故意霸佔官地來儲存廢車。

《一線搜查》主持梁皓恩去到元朗棄車墳場直擊。（開電視節目《一線搜查》截圖）

無行車證、無車牌

《一線搜查》主持梁皓恩去到元朗蝦尾新村直擊，目視範圍內有逾30輛廢棄車輛，不少棄車的車身都有不同程度破損，而擋風玻璃上都沒有行車證，車頭和車尾也沒有車牌。《一線搜查》直擊當日，發現這些無行車證和車牌的棄車，都貼上了地政總署今年9月發出的通告，引用《土地（雜項條文）條例》第3條，指棄車不合法佔用土地。不過，現場有少量棄車儘管車身滿是落葉和灰塵，但可能因為有行車證和車牌，因此沒有被地政總署貼上通告。

女住戶表示已有警察到場調查，謝絕採訪。（開電視節目《一線搜查》截圖）

女村民：差人嚟咗㗎啦

就棄車墳場情況，《一線搜查》採訪隊嘗試向附近蝦尾新村居民查詢，一位女住戶表示：「差人（警察）嚟咗㗎啦，所以麻煩唔好嚟搞條村啦，多謝多謝，有人安排做緊嘢……」事實上，該處除了廢車貼上了地政總署發出的通告外，多個位置都有元朗地政處的告示牌，以紅色字強調該範圍是政府土地，不准佔用、傾倒、挖掘及耕種等。

現場有可塊警告牌，提醒該處是政府土地。（開電視節目《一線搜查》截圖）

團體質疑有人佔地

蝦尾新村附近的這個棄車墳場存在已久，難道是車主都不約而同前來遺棄車輛？本土研究社成員黃肇鴻向《一線搜查》表示，透過Google街景圖可見，至少於2009年起，該處已成為廢車場。然而，不同年份的街景圖片卻顯示「啲車係有流轉」，他質疑：「該處好似成為一個霸佔官地，臨時儲存呢啲廢車嘅地方。」有關蝦尾新村棄車墳場報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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