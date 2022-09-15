消委會11款安全食用牛油名單　Flora不含塑化劑＋脂肪含量低　另一滿分品牌性價比超高

消費者委員會測試了28款市面常見的牛油，當中獲得整體5星評分的牛油樣本有兩款，分別是Flora及Meadows。不過，有逾6成樣本檢出塑化劑，及9成檢出基因致癌物。大家選購牛油時，可參考以下11大消委會高分推介，食得更放心。

消費者委員會測試了28款市面常見的牛油

2款牛油樣本獲總評5星！

「Flora」 及「Meadows」獲得總評5星評分。在檢驗塑化劑及致癌物的安全測試中，「Flora」 更同樣獲整體滿分，在28款樣本中最為出色！消委會今次檢測的28款樣本，售價介乎$9.5至$90，高評分品牌當中以「Meadows」性價比最高，250克只售$19，每100克售價只是$7.6。

還有9款樣本獲得總評4.5星：

Pauls、大公司 Daisy – 無鹽牛油Unsalted butter、Lactima、Heritage、大公司 Daisy Butter Blend Spread (Salted)、銀寶Lurpak、雪印 Snow Brand 雪印特級植物牛油Neo Soft Spread、table lands、Benecol。

11樣本不含塑化劑！

消委會在今次測試中發現，有11款牛油樣本沒有檢出塑化劑，市民比較上可安心食用。包括：Flora、Meadows、雪印 Snow Brand、Meiji、Crisco、earth balance、Olive Grove、Constantia、Marin Food、table lands、Benecol。

6成檢出塑化劑 9成檢出基因致癌物

不過，就有17款樣本檢出塑化劑，佔整體61%。當中14款檢出DEHA，含量最高的樣每公斤含1.30毫克。 有8款樣本檢出ATBC，含量最高的樣本每公斤含1.70毫克。有研究指塑化劑會干擾內分泌，長期過量攝入可能會影響生殖系統的發育及其他器官。

消委會還有檢出9成樣本有基因致癌物環氧丙醇，含量介乎每公斤60微克至1500微克；並只有一款牛油及植物油混合脂肪塗抹醬樣本沒有檢出環氧丙醇。

消費者委員會測試了28款市面常見的牛油

起酥油總脂肪含量最高

是次測試中，只有「OraSi」沒有檢出反式脂肪酸。「Flora」的總脂肪含量最低，每100克含47.6克脂肪。而唯一一款起酥油樣本的總脂肪含量，則是所有樣本中最高，每100克含超過99.9克脂肪。說到起酥油，一般用於製作烘焙食品如曲奇，其硬度比塗抹醬高。

消委會建議，當加熱牛油至100℃，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，因此不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油。

消費者委員會測試了28款市面常見的牛油

無鹽牛油鈉含量最低

其他結果還發現，無鹽牛油組別的平均鈉含量是所有組別中最低的，每100克含6毫克鈉；而蒜味人造牛油組別的平均鈉含量則是所有組別中最高的，每100克含660毫克鈉。當中鈉含量最高的樣本每100克含770毫克鈉。而世衞建議成年人每日的鈉攝入量應少於2,000毫克（5克鹽）。

獲得整體5星及4.5星樣本

（全文完）