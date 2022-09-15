乳癌｜無癌症遺傳基因　28歲女生竟患第二期乳癌　「6大壞習慣」醫生一聽搖頭

乳癌是香港女性的頭號癌症，本港最年輕患者只有不足25歲。日前一名28歲女生，洗澡時摸到右側乳房有一個10元硬幣大小的硬塊，求醫後確診第二期乳癌。雖然並癌症無遺傳基因，但一問之下她原來有「6大壞習慣」，醫生聽完認為是罹患癌症主因。

乳癌是香港女性的頭號癌症。（freepik）

台灣科博特診所院長劉博仁醫生，日前在其facebook發文指，這名28歲女生摸到右側乳房有一個10元硬幣大小的硬塊，最初以為是發炎所致，所以不以為意，直至她的偶像歌手罹患乳癌，她才意識到自己有可能患癌，求醫後確診第二期乳癌。

即使無任何癌症遺傳基因，也有因素導致癌症。（freepik）

不做運動 愛飲手搖飲品是主因？

劉博仁指，經檢測後發現她並無任何癌症遺傳基因，但一問之下該女生起居飲食原來有「6大壞習慣」，包括不做運動、夜瞓、少吃蔬果、愛食BBQ食品、愛飲手搖飲品，加上她身上驗出許出環境荷爾蒙塑化劑污染，劉博仁認為全部都是她患癌的原因。

醫生認為，夜瞓也是其中一個壞習慣，導致患癌。（《當你沉睡時》劇照）

患癌一定與基因變異有關？劉博仁指「答案絕對不是那麼簡單！」他指目前學界認為癌症成因多元，且促發各種癌症的因子也不盡相同。

飲食習慣最關鍵

劉引述1997年英國流行病學及公衛學者Richard Peto，曾提出癌症相關因子分析，由高到低依序為飲食（35%）、香菸（30%）、傳染病（10%）、性與生產（7%）、職業（4%）、日光照射（3%）、公害（2%）、醫療用品（1%）。雖然這些危險因素會隨著國家、種族、地域、不同癌症而變動，但「飲食問題」的影響，絕對超乎你我想像。

珍珠奶茶此等高糖飲品，還是少飲為妙。（freepik）

（全文完）