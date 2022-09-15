一線搜查｜「灰證」車主濫用傷殘車位嚴重　傷殘車主無位泊車要瞓街

自從去年1月運輸署開放傷殘車位予持有「灰證」資格車輛使用後，持有「藍證」的傷殘車主便經常無車位可用，儘管他們先後向立法會議員、平機會及申訴專員公署投訴，但「灰證」車輛濫用傷殘車位問題依然嚴重。免費電視77台節目《一線搜查》訪問傷殘車主阿威，他表示：「因為泊唔到車，一星期有四日要在車上渡過。」

現時全港共有492個傷殘人士專用車位。（開電視節目《一線搜查》截圖）

甚麼是「灰證」、「藍證」？

現時全港有1,731名傷殘人士駕駛者，他們都要需經醫生評估及運輸署考核，才能考取駕駛資格，而其所駕駛車輛可獲發俗稱「藍證」的「傷殘人士泊車許可證」，免費使用全港492個傷殘人士專用車位。而過去這492個車位只供「藍證」車輛佔泊，但自去年1月起，運輸署擴展至讓「灰證」車輛皆可停泊。

「灰證」即「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」，駕駛者是一般健全人士，只要證明家中有行動不便人士便可申請。2020年12月底，全港有1,913張「灰證」，自2021年1月「灰證」可用傷殘車位後，現時全港已增至2,553張「灰證」。

傷青駕駛會成員拍下過百段短片，力證「灰證」車輛濫用傷殘泊位。（開電視節目《一線搜查》截圖）

濫用全因車位免費停泊？

傷青駕駛會主席鍾錦樹表示，該會過去一直有與運輸署保持溝通，但去年1月運輸署推行「灰證」可停泊傷殘車位的新政策時，卻沒有與他們這批「用家」溝通，也沒有事前諮詢。而新政策推行後，傷殘車主便發現「灰證」車主經常濫用車位。根據指引，「灰證」車輛要接載行動不便人士時，才可使用車位時，然而他們經常見到「灰證」車輛「泊過夜」，或沒有接載任何行動不便人士。

鍾錦樹表示，該會成員曾於傍晚6時到12時，去到全港300多個傷殘泊位調查，結果發現有3成車位被灰證車佔用，他們也曾拍下超過100段短片，證實車位被人濫用。鍾錦樹解釋：「因為灰證泊傷殘車位佢係唔需要俾錢，唔需要入咪錶……變咗有好大誘因令到啲灰證車輛泊咗喺傷殘車位。」

阿威表示，傷殘人士泊車難非一般駕駛者可以體會。（開電視節目《一線搜查》截圖）

阿威：好苦惱，都好無奈…

2014年亞洲殘疾人運動會帆船項目奪得銅牌的阿威，自小因小兒麻痺症要坐輪椅。現時從事保險業的他，經常要駕車外出見客。他解釋，傷殘駕駛者需要的停車位，必需是「無障礙」及空間較大，因此即使路旁有一般空置泊位，但因馬路與行人路之間有石壆分隔，輪椅無法通過，他便無法使用，「佢哋（普通人）有得揀，我哋冇得揀」。

《一線搜查》攝製隊跟隨阿威駕車上班，去到其公司附近唯一一個傷殘人士車位，發現已停泊了「灰證」車輛，阿威只能到較遠的傷殘車位看看，如果同樣已停泊了車，他當天便要請假，無法上班。晚上阿威駕車返回愛民邨住所，附近也只有一個傷殘泊車位，如果已被佔用，他便只能「痴痴地等」。阿威表示：「有時等唔到唯有喺街邊看住架車過夜。」為此他還準備了枕頭，有時一星期有四日要在車上渡過。

為了等候傷殘停車位，阿威經常要在車上過夜。（開電視節目《一線搜查》截圖）

運輸署：定期調查及跟進投訴

傷青駕駛會主席鍾錦樹表示，曾建議運輸署於傷殘泊位設立「咪錶」，要求「灰證」車輛入錶付款才能停泊，減少濫用誘因，又或將現在近500個傷殘車位，一半給「灰證」，一半給「藍證」使用，但運輸署只表示會考慮將來採用一個新的電子泊車裝置。

運輸署回覆《一線搜查》時表示，已積極在合適地點增加路旁專用泊位，至於「灰證」濫用泊位問題，署方表示會定期調查及跟進投訴個案，會視乎調查結果，向「灰證」持有人發出警告信，甚至會考慮取消「灰證」資格。有關傷殘車位被濫用報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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