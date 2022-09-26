香港酒店自助餐TOP10　九龍區酒店奪冠出名高質　最平$364歎龍蝦＋生蠔

在網絡上經常看到酒店自助餐推介，但究竟哪一間才是民選的香港排名第一自助餐呢？Klook平台每月都會更新「本地自助餐熱門榜」，上榜的自助餐都是根據頁面瀏覽量、收藏、訂單及評價計算得出！絕對是最中肯的參考指標，齊來看看榜上有名的酒店自助餐有哪10間！

「本地自助餐熱門榜」10大排名公布

【第1位】九龍海逸君綽酒店

九龍海逸君綽酒店The Promenade總評4.3分！出名食物新鮮，用餐環境乾淨，職員服務質素高！其推出九月 「蠔」食海鮮薈萃自助晚餐，以靚「蠔」為主打，即開當造新鮮生蠔！

其他美食還有俄羅斯雪花蟹腳、麵包蟹、北海道帶子刺身、鮮蝦刺身、芝士拼盤、香煎鴨肝配金巴利汁、日式清酒燒蠔、香脆天婦羅炸蠔、煙肉洋蔥焗蠔、蠔皇扣花膠、即製小籠包及任食Häagen-Dazs 脆皮雪糕批及Mövenpick 雪糕！

預訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助餐： 【KLOOK】

即開新鮮法國生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

晚市閒日自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期一至星期四）

收費（每位）：成人 $626 / 兒童(4-11歲) $444 / 長者（65歲及以上）$526

預訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助餐： 【KLOOK】

晚市假日自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期五至日）

收費（每位）：成人 $662 / 兒童(4-11歲) $480 / 長者（65歲及以上）$562

預訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助餐： 【KLOOK】

香脆天婦羅炸蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

The Promenade 9月還推出了「金楓秋意下午茶饗宴」，餅房總廚以多款時令鮮果及堅果，精心炮製各款鹹甜美點，有煙三文魚伴三文魚籽、巴馬火腿伴新鮮無花果、青瓜蟹肉沙律；甜點有法式栗子蛋糕、金蘋果芝士餅、白桃意大利奶凍、開心果馬卡龍等等。

預訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助餐： 【KLOOK】

金楓秋意下午茶饗宴| 圖片來源：九龍海逸君綽酒店

金楓秋意下午茶饗宴

供應時段：3:00pm-5:00pm（所有日子）

收費：$242（一位）

預訂九龍海逸君綽酒店The Promenade自助餐： 【KLOOK】

地址：九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）

電話： (852) 2621 3188

The Promenade | 圖片來源：九龍海逸君綽酒店

【第2位】港島海逸君綽酒店

Harbour Grand Café 咖啡廳總評4.2分！網民評語「侍應收碟收得快」、「食物種類非常多」。酒店總廚搜羅了多款來自海洋的新鮮食材，包括：精選凍海鮮有波士頓龍蝦、蟹腳、新鮮即開生蠔、阿根廷七寸長大蝦。環球美食自助午餐有新鮮即開生蠔，多款壽司及各款超豐富海鮮。

海鮮盛會自助晚餐還有大量海鮮熱葷，如吞拿魚配芒果莎莎杯、新加坡燒菠蘿魷魚沙律、香煎鯛魚柳配青口紅花汁及法式海鮮湯。甜品區亦設有12款不同口味的Mövenpick雪糕，搭配不同配料，絕對是消暑良物。

預訂港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

新鮮即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

環球美食自助午餐

供應時間：12:00noon – 2:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人 $364 / 兒童(4-11歲) $253

預訂港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

海鮮盛會自助晚餐

供應時間：

星期一至五、日：18:30 – 22:00 pm

星期六及9月11日：首輪 17:30 – 19:45 p.m. / 第二輪 20:15 – 22:30 p.m.

收費（每位）：成人 $665 / 兒童(4-11歲) $466

預訂港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

多款新鮮食材 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

【第3位】香港美利酒店

Garden Lounge總評4.3分！Pet Friendly是一個賣點，網民更稱讚「餐廳食物非常高質素」、「氣氛環境不錯」。酒店內的Garden Lounge餐廳，提供冰鎮海鮮及精緻冷盤包括即開愛爾蘭生蠔、巴馬火腿、煙燻三文魚等，亦可於主菜中選擇喜愛的即製佳餚。餐後，餐廳將把盛載造型精美的甜品餐車移到餐桌旁供您挑選。

預訂香港美利酒店Garden Lounge自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

客人更可自選主菜 | 圖片來源：KKday

海鮮半自助晚餐

供應時間：18:30至20:30（星期一至星期日 )

收費（每位）：$660

預訂香港美利酒店Garden Lounge自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓

煙燻海鮮 | 圖片來源：KKday

【第4位】馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅咖啡廳總評4分！網民評價「坐位空間都寬敞」、「貴精不貴多」。自助午餐提供多款精選冰鎮海鮮，包括刺身、青口、翡翠螺、蜆及凍蝦每天輪流供應。大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。

自助晚餐選用時令本地及來自世界各地的食材。不容錯過的有精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流供應。每位賓客於晚餐時段，可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

預訂馬哥孛羅香港酒店Café Marco自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

冰鎮龍蝦 | 圖片來源：KKday

Cafe Marco自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30

收費（每位）：成人 350/ 兒童(3-11歲) $262 / 長者（60歲及以上）$360

預訂馬哥孛羅香港酒店Café Marco自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

多款精選冰鎮海鮮、刺生 | 圖片來源：KKday

Cafe Marco自助晚餐

供應時間：6:30pm-10pm（所有日子）

收費（每位）：成人 $653 / 兒童(3-11歲) $399 / 長者（60歲及以上）$595

預訂馬哥孛羅香港酒店Café Marco自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

馬哥孛羅咖啡廳 | 圖片來源：KKday

【第5位】北角海逸酒店

總評4分！網民評價「食物種類不太多，但refill得快」、「欣賞餐廳會聘請長者」、「熱食選擇多」。

酒店的Greens Café 9月份推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐！多款時令海鮮包括即開生蠔、松露芝士焗龍蝦及波士頓龍蝦；響螺竹笙燉蟲草花湯、燒羊脾、薑蔥炒龍蝦拑、香蒜粉絲蒸扇貝、寶雲酥烤焗西冷、燒豬仔腩；多款誘人甜品如芒果拿破崙、黑加侖子開心果慕絲蛋糕、青蘋果乳酪慕絲蛋糕及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。

預訂北角海逸酒店Greens Café自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應時間：6:30pm -10pm（星期二至星期日）

收費（每位）：成人 $549 / 兒童(5-11歲) $403 / 長者（65歲及以上）$403

惠顧自助晚餐，顧客可免費泊車3小時

假日自助午餐

供應時間：12pm – 2:30pm（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人 $368 / 兒童(5-11歲) $304

預訂北角海逸酒店Greens Café自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

電話：2187 8888

松露芝士焗龍蝦 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

【第6位】荃灣西如心酒店

總評4.1分的Café Circles，網民評語「環境寬敞舒適」、「食物種類適中」、「生日有cake送」。9月份自助餐繼續推出和風主題，無限量供應時令刺身，包括吞拿魚、鯛魚、希靈魚等，廚師更會即席切原條日本油甘魚，還有一系列冰鎮海鮮包括長腳蟹、麵包蟹及青口等，緊隨著多款自家制涼拌及前菜輪流上場。

預訂荃灣西如心酒店Café Circles自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

日本主題自助餐 | 圖片來源：KKday

美食還有清酒迷你鮑魚、芝麻汁菠菜卷及日式海鮮啫喱等！超過20款日式地道小吃及熱葷源源不絕地送上，包括清酒煮蜆、海鮮大阪燒、鹽燒三文魚頭、蟹棒芝士海膽汁意粉等，定必能一解大家對日本的思念。

預訂荃灣西如心酒店Café Circles自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

即席切原條日本油甘魚 | 圖片來源：KKday

和風嚐鮮自助午餐

供應時間：12:00 – 14:30

收費（每位）：成人 $351 / 兒童 (3 – 11 歲)、長者 （65 歲以上）$271

預訂荃灣西如心酒店Café Circles自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

和風嚐鮮自助晚餐

供應時間：18:30 – 21:30（所有日子）

收費（每位）：成人 $566 / 兒童 (3 – 11 歲)、（65 歲以上）$467

預訂荃灣西如心酒店Café Circles自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

櫻花戚風蛋糕 | 圖片來源：KKday

【第7位】香港JW萬豪酒店

排名第7但總評高達4.3分的JW萬豪酒店自助餐，供應日子一星期只有3日，故經常爆滿！食過的網民好評包括「氣氛令人感覺舒服放鬆」、「性價比非常高」、「食物非常之高貴新鮮好味」、「有水準」。

預訂JW萬豪酒店The Lounge自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

JW萬豪酒店自助餐 | 圖片來源：JW Marriott Hotel Hong Kong

The Loung自助餐供應有無限任食炆煮鮑魚、清蒸海中蝦、炒蟹、鮑魚、自製雪糕、燶邊叉燒、香炸乳鴿等高質美食！匯聚東南亞各款美食有秘製咖喱、地中海式烤爐炮製的烤肉包、提供超過60款配料的沙律吧以及享負盛名的麵食烹調站，必食喇沙湯麵。

預訂JW萬豪酒店The Lounge自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

JW萬豪酒店自助餐 | 圖片來源：JW Marriott Hotel Hong Kong

供應時間：19:00至22:00（星期一至三，公眾假期及公眾假期前夕除外）

收費（每位）：$498

預訂JW萬豪酒店The Lounge自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

電話：2810 8366

JW萬豪酒店自助餐 | 圖片來源：JW Marriott Hotel Hong Kong

【第8位】美麗華酒店

美麗華酒店是本地自助餐的龍頭之一！總評高達4.2分，不少網民稱讚Yamm自助餐「片皮鴨果然名不虛傳，皮脆肉嫰」、「環境唔嘈雜，好乾淨」、「lunch buffet都有生蠔，品質好好」。自助午餐有即開生蠔、新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨。還有嶄新京川滬味融合中國北京、上海及四川三地的菜式，川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚都深受歡迎。

預訂美麗華酒店Yamm自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

4款自助午餐主題任選 | 圖片來源：klook

供應時間：下午12時至2時30分（星期一至五）

收費（每位）：成人$369 / 兒童 (3 – 11 歲)$236

預訂美麗華酒店Yamm自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀

花雕醉鮑魚深受歡迎 | 圖片來源：klook

【第9位】8度海逸酒店

總評4分，網民一致推介必食「芒果拿破崙」甜品！8度餐廳自助午餐，可盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。甜品還有薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味選擇！

預訂8度海逸酒店8度餐廳自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

2.5小時無限供應即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

假日自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$385 / 兒童(6-11歲) $313 / 長者（65歲及以上）$349

預訂8度海逸酒店8度餐廳自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

電話： (852) 2126 1988

迷你蛋白士多啤梨卷 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

燒羊脾 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【第10位】香港W酒店

總評高達4.3分！以魔幻森林為創作靈感的KITCHEN餐廳榮獲旅遊網站多個獎項，網民同樣給予大量好評：「環境優雅對住藍天海景」、「食物多完化」、「送生日小cake+臘燭」、「甜品好好食」、「補貨的速度快」。9月限定的「國際美食自助餐」可品嘗各式自家製點心和壽司、鮮味爆發的海鮮、健康有營的特色沙律、精緻甜點及更多美饌，滿足您愛吃愛喝的欲望。

預訂香港W酒店KITCHEN自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

自助午餐

供應時間：18:00 – 21:30（週一至週五）

收費（每位）：成人$475 / 兒童(4-11歲) $353

自助晚餐

供應時間：12pm-2:30pm（週一至週四）

收費（每位）：成人$752 / 兒童(4-11歲) $473

預訂香港W酒店KITCHEN自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓

（全文完）