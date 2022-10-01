消委會吸塵機11款高評分名單　Dyson、Philips、小米邊款抵買？$1,599貨媲美$6,998歐洲貨

消費者委員會（消委會）早前測試了市面20款無線吸塵機，包括Dyson、米家Mi、飛利浦Philips等牌子，發現其中11款在吸淨能力、維持吸力、使用方便程度等都有不錯的表現，而Dyson有兩款更獲4星評級，成為最高分，值得入手，即看下文詳情。

消委會11款無線吸塵機推薦。（freepik）

20款樣本各具特色 Electrolux有毛刷吸嘴清理家具

消委會是次測試的20款無線吸塵機全部都設有充電器，以內置的鋰離子（Li-Ion）電池推動，不可同一時間充電及吸塵。除「高潔Karcher」只可用來吸除地面上的塵埃，其他型號為地面及手提兩用。

「Dyson」、「米家Mi」、「飛利浦Philips」機身較小巧，可配上伸延喉管以便吸除地面或天花的塵埃，也可把長吸管拆卸，裝上小型吸頭，清理家具或窗簾上的塵埃。「依萊克斯Electrolux」設計較特別，手提使用時可把機身從伸縮喉管移近手柄，減輕機身擺動，亦有內置軟喉管，接上毛刷吸嘴清理家具表面。

Dyson、米家、飛利浦有小型吸頭清理家具塵埃。（freepik）

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Dyson吸地板、地氈表現最好

試驗人員嘗試在地板上吸走約35克麵包糠，並從地板罅隙清除塵埃，發現「Dyson」、「米家Mi」、「飛利浦Philips」有優異表現，獲4點至5點評分。

至於在地氈上吸塵、吸纖維及吸走約30克粟米片碎方面，發現「Dyson」、「高潔Karcher」、「依萊克斯Electrolux」、「Bosch」表現最好，獲4點至4.5點評分，而「Dyson」V8 Animal的表現較突出，於各測試項目都吸得很乾淨，未清理塵格時吸力未見嚴重減弱。

Dyson吸地板、地氈表現最好。（freepik）

米家Mi、飛利浦Philips維持吸力強

在續航力及維持吸力方面，「Dyson」、「依萊克斯Electrolux」、「米家Mi」、「飛利浦Philips」在測試期間的7分鐘，吸力都維持在99%以上，表現不俗，均獲5點評分，「Bosch」亦維持吸力在98%以上，獲得4.5點評分。

↓↓↓11款高分無線吸塵機↓↓↓

【4星】Dyson V11 Absolute 【查看價格】

Dyson V11 Absolute（《有線生活》製圖）

【4星】Dyson V8 Animal 【查看價格】

Dyson V8 Animal（《有線生活》製圖）

【3星半】高潔 Karcher VC5 Cordless Premium

高潔 Karcher VC5 Cordless Premium（《有線生活》製圖）

【3星半】依萊克斯 Electrolux Pure F9 PF91- 6BWF

依萊克斯 Electrolux Pure F9 PF91- 6BWF（《有線生活》製圖）

【3星半】米家 Mi Handheld Vacuum Cleaner

米家 Mi Handheld Vacuum Cleaner（《有線生活》製圖）

【3星半】Bosch BCS122GB

Bosch BCS122GB（《有線生活》製圖）

【3星半】飛利浦 Philips FC6823 SpeedPro Max

飛利浦 Philips FC6823 SpeedPro Max（《有線生活》製圖）

【3星半】Dyson Cyclone V10 Fluffy【查看價格】

Dyson Cyclone V10 Fluffy（《有線生活》製圖）

【3星半】飛利浦 Philips FC6813 SpeedPro Max

飛利浦 Philips FC6813 SpeedPro Max（《有線生活》製圖）

【3星半】飛利浦 Philips FC6722 SpeedPro

飛利浦 Philips FC6722 SpeedPro（《有線生活》製圖）

【3星半】Bosch BBH3211GB

Bosch BBH3211GB（《有線生活》製圖）

總括而言，如果預算有限，又想買CP值高的吸塵機，可以選擇「米家Mi Handheld Vacuum Cleaner」；如果預算較鬆動，又只想購買歐洲貨品，就可以選擇較貴、歐洲產的「依萊克斯 Electrolux Pure F9 PF91- 6BWF」，或意大利產的「高潔 Karcher VC5 Cordless Premium」；如果在意寧靜程度，「高潔 Karcher VC5 Cordless Premium」則是最佳之選。

（全文完）