一線搜查｜紅磡60年歷史樓梯舖將成集體回憶　店主不捨社區人情味：呢度就好似一個家

紅磡寶其利街是樓梯舖集中地，不過隨著市區重建，同街已有4間樓梯舖結業，現時只餘下2間，包括一間眼鏡店，第二代店主周寬，人稱周姐。免費電視77台節目《一線搜查》最近訪問周姐，她雖然另有一份正職，但收工後或假期，只要空便會返回小店開店，她說：「最大嘅推動力，就係我掛住呢度紅磡嘅人。」

周姐形容樓梯舖是她另一個家。（開電視節目《一線搜查》截圖）

紅磡開店近60年

這間樓梯舖眼鏡店陪伴周姐成長，她表示，已記不清小店確實於哪一年開店，大約是上世紀50至60年代，至今已有約60年歷史。父母開店初時售賣日用品和雜貨，還是小女孩的她，也會在店裡食飯和幫忙，漸漸地便和街坊、紅磡社區產生感情，她說：「從細到大喺呢度，等於大半個家。」

老街坊都會找周姐調節眼鏡。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊人情味濃

從前街坊街里人情味濃，周姐宗旨「幫得就幫」，例如遇到家境不算好的街坊，會要求將一副爛眼鏡「幾個（部件）駁埋一齊，總之戴得睇得就完成」，周姐說：「知道佢嘅環境（經濟能力），幫得到咪照做。」社區變舊區，不少街坊已搬離，但周姐說：「佢哋好好，有時會返嚟，會俾啲餸我哋一齊食，嗰啲感情唔係用金錢去衡量。」

小店雖主力賣眼鏡，但同樣有不少雜貨。（開電視節目《一線搜查》截圖）

讓先人安心上路

紅磡區有多間殯儀館，周姐表示，不時有孝子賢孫希望替先人購買眼鏡陪葬，她都會提醒對方要注意材質，因為不一定適合火化，可能會影響先人骨灰，「甚至乎有啲我哋係識佢嘅，我哋將一副送俾佢，等佢一路安心上路」。社區小店與客人的感情，今天越來越難得。

講到未來小店可能要清拆重建，周姐說：「當然會好唔捨得！」不過她亦表示：「有時時代嘅變化，有好多嘢都必需去接受。」周姐形容如能在區內保留店舖當然會開心，但現時不會想太多，「做到幾多咪幾多，開心咪得囉，佢哋（街坊）見到我又開心，我見到佢哋更開心」。有紅磡樓梯舖店主周姐訪問，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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