一線搜查｜康文署新招打擊炒場無效？草地足球場炒貴3倍！用家：炒家只係將成本轉俾我哋

康文署轄下康體設施一直是「黃牛黨」炒賣賺錢的搖錢樹，今年5月康文署新增多項措施打擊炒場，免費電視77台節目《一線搜查》訪問租用足球場市民，他指「炒場」問題依然存在，形容「炒家只係將成本轉俾我哋」，原價每小時200多元的市區草地足球場，被炒賣至過千元。

草地足球場「搶手」，令炒風熾熱。（開電視節目《一線搜查》截圖）

足球場有價有市

康文署轄下有80多個草地足球場及230多個硬地足球場，但由於僧多粥少，吸引「黃牛黨」炒賣「場紙」。現時要預訂康文署設施，可以14日前登入網上康體通登記抽籤，或者7日前經網上系統預訂或親身到櫃枱訂場。為了打擊「排隊黨」，康文署早前已更改規定，網上預訂開始15分鐘後，才會接受櫃枱預訂。

櫃枱預訂較網上預訂遲15分鐘開始。（開電視節目《一線搜查》截圖）

市民：抽籤從未中過

經常和朋友租場踢足球的李先生向《一線搜查》表示，登記抽籤從未試過「抽中」，經網上系統想訂到市區場地亦非常困難，「其實兩個機會率都好低……依家都係經炒場去買啲場返嚟」。被問到為何不租用偏遠地區場地，李先生就解釋，足球是團體運動，偏遠區域如屯門和天水圍，難以約人，因此必定會選擇九龍和跑馬地等地區場次。

簽場措施加重炒場成本，卻變相推高炒價。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「簽場」措施間接推高炒價

除了租場加設限制外，康文署提高「簽場」門檻，希望可以遏抑炒風。李先生表示，過去炒場的黃牛可以將場次「轉名」予買家，租用設施的時段內，炒家毋需親自到場。現在康文署規定必須是租場者親身「簽場」，還會於使用場地的時段內，每隔15分或20分鐘檢查租場者是否仍在場。此舉原意是想確保租場者確實是用家，但李先生表示，為了應付簽場要求，現時炒家不單要現身， 更可能要一直坐在場邊，「所以變咗場主（炒家）嘅時間成本，會化返落去我哋買場嘅人身上」。

李先表示，為了可以和朋友在心水時間和心水地點踢足球，只能向炒家購買場次。（開電視節目《一線搜查》截圖）

律師：冇法例針對炒場行為

市場有需求，自然有供應，現時facebook或WhatsApp都有轉讓球場場次的群組，曾經有買家試過「中伏」，騙徒收錢後即時消失。大律師陸偉雄表示，現時確實沒有法例針對體育場館炒場活動，所以炒場行為只能視為違反康文署設施使用條件，過去即使有檢控個案，亦只可以控告使用假身份證或文件去炒場等。有關康文署設施炒場問題，可以網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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