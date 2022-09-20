一線搜查｜5歲Sheldon癌病惡化　父母同意用高劑量鎮靜劑止痛　媽媽：珍惜最後時光

5歲Sheldon患有神經母細胞瘤，最近病情惡化，劇痛難當，父母同意為Sheldon注射高劑量嗎啡及鎮靜劑，副作用是Sheldon可能從此不會清醒過來。免費電視77台節目《一線搜查》訪問Sheldon媽媽，她表示，當時沒有心理準備兒子一直長睡下去，但「好唔想見到佢咁痛」，所以馬上作出了決定。

注射高劑量嗎啡及鎮靜劑會令Sheldon昏睡甚至是昏迷。（開電視節目《一線搜查》截圖）

Sheldon下半身失知覺

「突然有下望住我，瞪大對眼，眼珠恍似凸出嚟，話『我真係好痛呀』！」Sheldon媽媽憶述早前兒子劇痛情景，她說：「有一下係痛到話『Daddy你救我啦！」抗癌兩年，Sheldon媽媽表示，從沒有心理準備兒子會無法醒來，「我哋冇諗過要用呢種藥」，但她和丈夫不忍兒子受痛苦折磨，「爸爸話一秒都嫌多」，所以很快下了決定。注射止痛藥後，Sheldon沒有完全昏睡，但下半身失去了知覺，人也回復了平靜。

Sheldon過去兩年來努抗癌，病情一度受控，可惜很快復發。（開電視節目《一線搜查》截圖）

確診患神經母細胞瘤

Sheldon原本與普通小朋友一樣精靈活潑，但到3歲時出現「浣熊眼」徵狀，很快便確診患上罕見病「神經母細胞瘤」第4期，治癒率得半成。神經母細胞瘤是常見兒童惡性腫瘤之一，生長速度快，會破壞頭顱骨，引致患者眼眶內出血和腫脹，甚至會擴散到全身骨骼。Sheldon過去兩年努力抗癌，病情一度受控，但很快便復發。他曾接受大大小小治療77次，包括遠赴西班牙接受新藥物治療，可惜依然無法扭轉病情。

Sheldon媽媽感謝兩年來為兒子打氣和祝福的人。（開電視節目《一線搜查》截圖）

媽媽：只想佢知道我哋會陪住你

最初得知兒子患癌，Sheldon媽媽形容自己「癲咗」，跪在醫院大堂哭泣，有信仰的她曾問：「神啊，點解賜一個咁重病小朋友俾我！」Sheldon媽媽辭去工作，每天三分二時間在醫院照顧兒子。兩年來，Sheldon媽媽心態亦有所轉變，由初時要「打好呢場仗」，到後期明白要及時行樂，經常一家人外出遊玩，帶Sheldon做想做的事。

對兒子病情，她已經做好心理準備，「最主要我都係想俾佢知道，你係乜嘢時候，Daddy、媽咪、天父，我哋所有人都會喺你身邊，你唔使驚㗎，我哋會陪住你、拖住你、唔使驚，你好勇敢嘅。」

Sheldon媽媽早前開設了facebook專頁「神母小戰士Sheldon」紀錄兒子抗癌經歷，最近更寫成書出版，「當初決定寫呢本書都好掙扎，寫完後心情好舒服，有啲嘢抒發出嚟，係一種安慰。」她同時感謝過去兩年為她們一家打氣和送上祝福的所有人，希望Sheldon的抗癌經歷可以影響到其他人。有關Sheldon的抗癌故事，可以網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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