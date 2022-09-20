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凍奶茶為何總是飲完即屙？餐廳員工揭「最強瀉藥」秘密 網民一看崩潰：有夠噁心
凍奶茶點解飲完會肚痛？有「最強瀉藥」之稱的凍奶茶，是不少人熱愛的飲品之一。不過很多人喝完凍奶茶都會出現便意，甚至會腹瀉。日前，台灣一名餐廳員工無意中發現真正元兇，並在社交平台上傳照片，揭露飲奶茶必屙原因，表示「不敢喝了」。
有網民在Facebook群組分享截圖，圖中可見，一名餐廳員工在上班第二天，打開裝飲料的容器時，竟發現容器看似從來沒有清洗過，内藏一大片髒污，蓋子更佈滿黑點，該員工直言「差點嚇死」，又謂不敢再喝早餐店的奶茶。
帖文一出，引起很大迴響，不少網民紛紛留言，「終於知道為何每次喝必肚瀉了」、「有夠噁心」、「便秘的可以喝起來」、「不能說的秘密」。另外亦有網民表示，並非每間餐廳都這樣，有很多店鋪會每天清洗容器，只是仍然會腹瀉。
台灣營養師宋明樺在節目《醫師好辣》中指出，若喝餐廳的凍奶茶，以下3種情況會較容易導致肚瀉。
1. 冰塊受大腸桿菌污染
冰塊本身不夠乾淨，在含糖的奶茶中加入冰塊，大腸桿菌會滋生得更快。很多女生通常早上買一杯，一直喝到中午，導致細菌量增多，因此容易引致腹瀉。
2. 對奶精敏感
奶精主要是由植物油、酪蛋白和香料組成，有些人對於奶精所含的油比較有反應，因此一喝便會腹瀉。
3. 乳糖不耐症
有些人喝含奶精的奶茶後沒事，但喝鮮奶茶卻會出現腸胃不適或腹瀉，這可能患有「乳糖不耐症」。
（全文完）