凍奶茶為何總是飲完即屙？餐廳員工揭「最強瀉藥」秘密　網民一看崩潰：有夠噁心

凍奶茶點解飲完會肚痛？有「最強瀉藥」之稱的凍奶茶，是不少人熱愛的飲品之一。不過很多人喝完凍奶茶都會出現便意，甚至會腹瀉。日前，台灣一名餐廳員工無意中發現真正元兇，並在社交平台上傳照片，揭露飲奶茶必屙原因，表示「不敢喝了」。

有「最強瀉藥」之稱的凍奶茶，是不少人熱愛的飲品之一。（資料圖片）

有網民在Facebook群組分享截圖，圖中可見，一名餐廳員工在上班第二天，打開裝飲料的容器時，竟發現容器看似從來沒有清洗過，内藏一大片髒污，蓋子更佈滿黑點，該員工直言「差點嚇死」，又謂不敢再喝早餐店的奶茶。

一名餐廳員工在網上分享裝飲料的容器。（爆廢公社公開版）

帖文一出，引起很大迴響，不少網民紛紛留言，「終於知道為何每次喝必肚瀉了」、「有夠噁心」、「便秘的可以喝起來」、「不能說的秘密」。另外亦有網民表示，並非每間餐廳都這樣，有很多店鋪會每天清洗容器，只是仍然會腹瀉。

有網民留言指終於知道為何會肚瀉。（freepik）

台灣營養師宋明樺在節目《醫師好辣》中指出，若喝餐廳的凍奶茶，以下3種情況會較容易導致肚瀉。

1. 冰塊受大腸桿菌污染

冰塊本身不夠乾淨，在含糖的奶茶中加入冰塊，大腸桿菌會滋生得更快。很多女生通常早上買一杯，一直喝到中午，導致細菌量增多，因此容易引致腹瀉。

冰塊本身不夠乾淨，在含糖的奶茶中加入冰塊，大腸桿菌會滋生得更快。（freepik）

2. 對奶精敏感

奶精主要是由植物油、酪蛋白和香料組成，有些人對於奶精所含的油比較有反應，因此一喝便會腹瀉。

有些人對於奶精所含的油比較有反應。（freepik）

3. 乳糖不耐症

有些人喝含奶精的奶茶後沒事，但喝鮮奶茶卻會出現腸胃不適或腹瀉，這可能患有「乳糖不耐症」。

有些人可能患有「乳糖不耐症」。（freepik）

（全文完）