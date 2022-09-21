一線搜查｜南昌邨通州街公園處處針筒　清潔女工稱曾被刺傷　街坊：習慣咗啦

深水埗南昌邨及旁邊的通州街公園，長年受到吸毒者遺下針筒問題困擾。免費電視77台節目《一線搜查》攝製隊去到現場了解，於休憩設施如坐椅及花槽，輕易便發現多支用過的針筒。有清潔女工表示，每天最多可以清理出40至50支執筒，又表示曾不慎被針筒刺傷。

《一線搜查》攝製隊輕易便在花槽發現針筒。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊表示見慣不怪

位於深水埗醫局街的美沙酮診所與南昌邨一街之隔，導致癮君子問題困擾南昌邨街坊多時。有街坊表示：「冇得驚，習慣咗啦！」攝製隊輕易便可從邨內的花槽發現懷疑用過針筒，有街坊表示，經常見到疑是癮君子的人在注射藥物，「真係瞓喺度打」。另有街坊就表示，由於經常有吸毒人士出沒，因此不會讓小朋友在公園流連，「拉住佢走，唔俾佢喺度玩」。

通州街公園內不時有疑似吸毒出沒。（開電視節目《一線搜查》截圖）

清潔女工稱曾被刺傷

《一線搜查》攝製隊採訪其間，便發現疑似吸毒者在公園內，她表示自己在「玩梘液」，否認吸毒，隨後又稱「我冇害人，我自己食」。針筒處處令街坊都不敢靠近公園座椅和花槽，但清潔工人則因工作需要「冇得揀」。有清潔女工表示，針筒數量每日最多可達40至50支，更有女工表示曾被針筒刺傷，有人說：「驚得幾多，都冇辦法，要搵食。」

診所內有專門收集箱處理用過針筒。（開電視節目《一線搜查》截圖）

醫生：如被針筒刺中要立刻消毒

「支針係危險嘅，好似一把刀咁樣，開針記得要收返！」家庭醫生莫昆洋表示，診所內有指定醫療廢物回收箱去處理針筒，如果市民誤被針筒刺傷，首先應該立刻尖叫和「彈開」，因為刺中的深度及停留時間，都會影響危害的嚴重性。然後回復冷靜，檢查傷勢，如果現場有梘液或酒精，應盡快消毒，或以清水持續洗傷口數分鐘，其間保持讓血液流出。有關南昌邨針筒詳細報道，可於網上觀看《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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