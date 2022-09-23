打風｜熱帶氣旋9.26殺到風力有幾勁？一波未平一波又起　歐美料香港月底接住有颱風

下星期打風！天文台預計，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，預測路徑顯示，該熱帶氣旋於下周一（9月26日）最接近香港，並殺入本港800公里範圍。本港周末開始風大有驟雨，離岸間中吹6級風，強度相等於「3號波」。一波未平一波又起，天文台預告，一個廣闊低壓區會在下周中至後期為南海帶來不穩定天氣，發展存在變數，歐、美天氣預測系統亦不約而同預測，月底再有熱帶氣旋靠近本港。

天文台預告，周末起本港開始風勢加強。(freepik)

天文台指，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋，會在未來一兩日大致移向呂宋北部一帶，並有機會在下周初至中期橫過南海中至北部，同時受東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢仍然頗大及有驟雨。

下周初有幾陣狂風驟雨

按照目前的預測路徑，該熱帶氣旋將會在下周一上午，會以「熱帶風暴」姿態殺入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速為每小時85公里，預料下周二（9月27日）上午會增強為「強烈熱帶風暴」，趨向海南一帶。天文台預計，本周末起本港風勢漸增強，至下周初本港有狂風驟雨，市區氣溫介乎攝氏26度至30度，離岸間中吹6級風，風力達3號波程度。

天文台預料下周初本港有狂風驟雨。（天文台網頁）

按目前路徑預測，熱氣帶旋在下周一將會最接近香港。（天文台網頁）

月底再有熱帶氣旋襲港？

一波未平一波又起。天文台指，一個廣闊低壓區會在下周中至後期為南海帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均預測，一個熱帶氣旋將於下周四在菲律賓以西海域形成，並採取西北路徑移動趨向海口一帶，於國慶假期（10月1日）當日最接近香港，不過仍尚餘一段時間，路徑可能有很大變化。

GFS

9月打風常見？

9月已雖然已踏入秋天，但也不代表香港不會打風。翻查天文台1961年至2020年紀錄，9月發出一號風球或以上的平均日數為4.17日；發出三號或以上平均日數為2.18日：發出八號以上、九號或十號的平均日數，分別為0.62日及0.1日。

（全文完）