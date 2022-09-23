月經一來就腹瀉？子宮可能出事　婦產科醫生列3大症狀　最嚴重恐穿破腸子

不少女性來月經時，除了飽受經痛之苦，更會出現腸胃問題。婦產科醫生劉偉民在YouTube頻道分享，指如果每次經期都出現3大腸胃道症狀要特別小心，隨時有可能患有子宮內膜異位或肌腺症。他提醒女性絕不能忽視這些警號，必須盡快到婦產科接受檢查。

如果每次經期都出現3大腸胃道症狀要小心。（資料圖片）

月經期間腹瀉 可能子宮出事

婦產科名醫劉偉民在YouTube頻道「劉教授婦產科」指出，有些女生每次來月經都會出現脹氣、軟便甚至腹瀉的情況，但一直以為是腸胃道的問題，而未有理會。劉醫生指，如有以上3大症狀要特別注意，因為有可能患有子宮內膜異位或肌腺症。

有些女生每次來月經都會出現脹氣。（freepik）

年輕女性出現腹脹要小心

他指，特別是年輕女性會有腹脹的情況，這大多數是因為子宮內膜異位或子宮肌腺症，會跟腸子黏在一起。當月經期間，腸子要排氣時，因為腫脹和沾黏在一起，所以往下排會困難不順，導致氣往上脹，從而形成腹脹。

可能患有子宮內膜異位或肌腺症。（freepik）

最嚴重恐穿破腸子

劉醫生續指，有些人不只腹脹，甚至每逢月經期間都會有軟便，「就是平常可能會有便秘，但一到月經期間就會覺得上廁所很方便，甚至更嚴重的是一到月經就開始拉肚子。」他解釋：「子宮內膜異位因為跟腸子黏在一起，甚至最嚴重會把腸子都穿破，直接把直腸的整個壁都吃穿，到最後這種很嚴重的病人，每次月經期間都會有血便。」

有些人每逢月經期間都會有軟便。（freepik）

患者做大腸鏡、胃鏡 難找出病因

劉醫生表示，很多有類似症狀的婦女都會去看腸胃科，但接受了大腸鏡、胃鏡檢查，都仍無法找出原因，因為這2個檢查只能照到腸子裡面，看不到外面的沾黏。因此劉醫生建議，如果在月經期間出現脹氣、軟便及腹瀉的症狀，必定要看婦產科，更指這此症狀是很好的警號，千萬不能忽視。

劉醫生建議，如果在月經期間出現脹氣、軟便及腹瀉的症狀，必定要看婦產科。（Sasun Bughdaryan＠unsplash）

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