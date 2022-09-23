0+3檢疫鬆綁｜旅遊回港可即上班？0針都可登機？黃碼監察期可入食肆？　13條Q&A看入境安排

0+3檢疫鬆綁｜行政長官李家超今日（9月23日）公佈最新「0+3」檢疫方案的4項新措施。包括9月26日（星期一）起，抵港人士將取消酒店隔離檢疫，改為接受3天醫學監測。政府亦宣佈取消上機前48小時內取得核酸陰性要求等。《有線生活》整合了港人關心的13條問題，即睇下文了解「0+3」檢疫方案。

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9月26日（星期一）起，抵港人士將取消酒店隔離檢疫，改為接受3天醫學監測。（FB＠香港國際機場）

新檢疫方案包括4項新措施：

【1】「0+3」檢疫方案

新檢疫措施下，抵港人士將取消酒店隔離檢疫，改為接受3天醫學監測。

【2】上機前48小時內核酸陰性 改24小時內快測陰性

為方便訪港人士，將不需要在上機前48小時進行核酸檢測並獲得陰性結果才能上機。新檢疫措施下，所有入境人士須在登機前24小時內獲得快速抗原測試陰性結果，並使用電子健康申報表進行申報。

【3】未完成接種疫苗要求港人可登機回港

新措施下，身處海外的香港居民即使未完成接種疫苗之要求，亦可以登機回港。

【4】來港易和回港易計劃將不設限制（包括澳門）

新措施包括「來港易」和「回港易」計劃將不設限額，並適用於內地所有地區和澳門的來港人士。

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身處海外的香港居民即使未完成接種疫苗之要求，亦可以登機回港。（有線新聞截圖）

新0+3檢疫方案Q＆A

【Q.1】回港後要做核酸檢測？

新的「0+3」檢疫方案下，所有入境人士在機場進行核酸檢測，獲得陰性結果後，會獲發「黃碼」。黃碼將在完成所有檢疫後，轉成正常的藍碼。黃碼將在「安心出行」應用程式中展示，抵港人士需按要求使用最新3.4.0版本的「安心出行」。

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所有入境人士在機場進行核酸檢測，獲得陰性結果後，會被給予「黃碼」。（政府新聞處圖片）

【Q.2】一定要在機場等候核酸結果才能離開嗎？

新的政策下，入境人士在機場接受核酸檢測後，可先行回家或檢疫酒店，不用在機場等結果。

【Q.3】3天醫學監測須在酒店進行嗎？

「0+3」方案下，抵港人士可自行選擇於家中或指定檢疫酒店進行3天醫學監測。

【Q.4】回家或前往檢疫酒店須坐指定檢疫的士嗎？

入境人士可自己選擇公共交通工具回家或到指定檢疫酒店。

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「0+3」方案下，抵港人士可自行選擇於家中或指定檢疫酒店進行3天醫學監測。（FB＠香港國際機場）

【Q.5】抵港後多久會獲得黃碼？

抵港人士獲得核酸檢測陰性結果後，便會在「安心出行」應用程式中獲發黃碼。

【Q.6】黃碼多久後會轉成藍碼？

新措施下，剛抵港人士的抵港日會界定為「Day 0」，而醫學監測日數是「Day 0 至 2」，黃碼將在Day 3早上9點轉為藍碼，可以進入食肆等表列處所。

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黃碼將在Day 3早上9點轉為藍碼。（政府新聞處圖片）

【Q.7】3日醫學監察期間可以外出嗎？

可以，但不能進入疫苗通行證主要審核的表列處所。每天必須進行快測及按規定定時進行核酸檢測，外出時亦不能參與任何需要除下口罩、或聚集的活動。

【Q.8】醫學監察期間可以上班或上學嗎？

可以，只要每天快測陰性便可回公司或學校，但不能進入食肆堂食和其他表列處所，亦不能進行任何除下口罩的活動。

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抵港人士只要每天快測陰性便可回公司或學校。（istock圖片）

【Q.9】醫學監察期間可以進入哪些場所？

醫學監察期間，抵港人士必須每天做快速抗原測試，結果呈陰性就可以乘坐公共交通工具上班，並進入百貨公司、街市等公共場所購買日用品。

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【Q.10】新政策下入境香港要打幾針？

新政策取消對香港居民疫苗通行證的入境要求，即是「0針」港人亦可入境。但政府亦提醒各位未完成疫苗接種的香港居民返港後，不會獲發臨時疫苗通行證。而想外遊人士要留意，各國對入境人士的疫苗要求不同，例如日本須完成3針免隔離、韓國0針免隔離等，詳情請參考各國入境措施。

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【Q.11】抵港後哪些日子需要進行快測？

抵港人士須每天完成快速抗原測試，直至第7天。

【Q.12】抵港後哪些日子需要進行核酸檢測？

抵港人士需於機場當天、抵港後第2、4、6天進行核酸檢測。

【Q.13】新措施實施前坐飛機抵港，仍須入住隔離酒店嗎？

新措施於9月26日（星期一）起才生效，若9月25日或之前抵港，仍須於指定酒店進行3天檢疫隔離。

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（全文完）