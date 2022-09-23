一線搜查｜深水埗食肆油煙噴街擾民　醫生指對健康構成3種威脅

有深水埗街坊表示，北河街一帶食肆排放的油煙相當擾民。免費電視77台節目《一線搜查》攝製隊到現場觀察，發現附近排檔都會用膠套包好衣物等商品，避免吸入油饐味，有街坊表示：「油饐味一出港鐵站便聞到。」醫生表示，長期吸入食肆釋放油煙，會對身體健康構成3方面威脅。

食肆油煙管道直接向街向噴出，難免影響附近民居和街坊。（開電視節目《一線搜查》截圖）

排檔商品包膠套防油煙

「聞到唔舒服……喉嚨日日唔舒服，好耐啦，成日睇醫生！」有北河街街坊表示，食肆噴出油煙並非一朝一夕。有市民就話：「我行過好快冇事，但住呢度就會受罪。」《一線搜查》攝製隊現場所見，不少食肆地舖都有油煙排氣管對住大街，多位於一樓高度，非常貼鄰排檔，不少店主都會用膠套包好衣物類的商品，防止吸入油煙。

有排檔將商品包膠套防止吸入油煙。（開電視節目《一線搜查》截圖）

政府冇監管？

現時如果食肆不當地排放油煙，由環保署負責跟進，署方收到投訴會派員巡查，如有發現食肆油煙設備不妥當，或油煙排放對附近居民構成滋擾，便會發出「空氣污染消減法定通知」。如果收到通知書食肆並無遵從通知要求，署方便會採取檢控行動。首次定罪，有機會罰款十萬元，第二次或以後再定罪，最高罰款二十萬元，以及監禁六個月。

家庭醫生莫昆洋表示，長期吸入油煙會影響健康。（開電視節目《一線搜查》截圖）

醫生指對健康構成3威脅

「油煙吸得多咪影響個肺囉！」有市民擔心長期吸入油煙會影響肺部。家庭醫生莫昆洋表示，油煙會對身體帶來3種威脅。首先是呼吸道，會增加哮喘、慢性支氣管炎，甚至是肺纖維化這些肺病風險。其次是增加癌症，例如肺癌和乳癌風險。最後是對皮膚造成負面影響，因油脂比較多，導致毛孔會閉塞，令皮膚質量下降。

深水埗街坊有甚麼可以做呢？家庭醫生莫昆洋表示，戴口罩可能是最有效方法，其次是勤洗臉，「最理想避開油煙！」

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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