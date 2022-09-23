日本自由行｜HK Express機票優惠最平$398　必買旅遊保險＋留意護照有效期　訂票前必知5件事

日本宣佈將於10月11日起再度放寬入境政策，取消每日入境人數上限、重新開放免簽證自由行。消息一出，相信不少人都已開始計劃去旅行，廉航HK Express更推出最平$398飛沖繩。《有線生活》為大家集合了最平機票優惠，包括：東京、大阪等，另外亦有5大日本旅遊注意事項，讓大家提早做足準備。

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日本重新開放免簽證自由行。（freepik）

日本最平機票優惠

HK Express（香港快運航空）早前宣佈將於10月16日復飛香港至沖繩航線，單程$398起，來回沖繩連稅最平$1,771，暫時應該是目前飛往日本最平價錢！

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HK Express早前宣佈將於10月16日復飛香港至沖繩航線。（HK Express）

除了沖繩，HK Express亦設有其他日本航線，以下為來回連稅的價錢參考：

名古屋 $2,192

大阪 $2,410

福岡 $2,491

東京 $3,090

＊以2022年10至12月計、價錢不包括寄艙行李費

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HK Express設有多條日本航線。（freepik）

日本機票信用卡優惠

中銀信用卡聯同Trip.com提供訂機票優惠。由即日起至2022年10月31日，用中銀信用卡Chill Card於Trip.com預訂機票滿$2,000，即可減$250。

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中銀信用卡聯同Trip.com提供訂機票優惠。（Suhyeon Choi＠unsplash）

詳情：信用卡訂機票優惠

日本旅遊5大注意事項

1. 入境要求

香港被納入為「藍色名單」，屬低風險組。港人到日本不需出示疫苗接種證明，即可以免除入境時的檢測和隔離，如未接接種3劑疫苗者，需持有出發時間前 72 小時內檢驗新冠病毒陰性證明。

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詳情：日本自由行懶人包｜最新入境5大須知

港人到日本不需出示疫苗接種證明。（freepik）

2. 日本認可疫苗

現時日本政府認可下列之新冠疫苗：

第1、2劑必須為：

輝瑞（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Johnson & Johnson）、Bharat Biotech、Novavax

第3針（可混針）必須為：輝瑞（復必泰）、莫德納（Moderna）、Novavax

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日本政府認可疫苗，包括：輝瑞、阿斯利康等。（freepik）

3. 護照有效期

雖然日本沒有明文規定旅客護照需有6個月有效期，只要旅客的護照在逗留當地期間有效，便可以入境，不過要注意，即使該國家對護照有效期沒有規定，航空公司仍有權拒絕護照有效期不足6個月的旅客登機，因此必須在出發前檢查清楚護照的有效期。

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航空公司有權拒絕護照有效期不足6個月的旅客登機。（freepik）

4. 旅遊保險

日本現時每日新增的新冠肺炎個案數以十萬計，如不幸在日本確診，或要支付高昂的醫療費用，因此建議購買旅遊保險。

建議購買旅遊保險。（freepik）

前台大感染科醫師林氏璧早前曾到日本旅遊，他撰文分享，建議到日本旅遊的人士購買為訪日旅客而設的旅遊保險 https://tokiomarinenichido.jp/china2/ ，並提醒必需於抵日後5天內購買才受理，而最長保障期為31天，如4天保費需1860日圓（約106港元），保額則為1000萬日圓（約57.7萬港元）。

詳情：台灣醫師遊日40天分享遊日貼士

5. 消失的熱門景點

疫情期間不少熱門景點都已結業，例如東京的台場摩天輪、新宿大型遊戲中心Playland、東京TeamLab數位藝術美術館、岡山縣的貓島等。因此出發前最好先了解一下，以免白行一趟。

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東京的台場摩天輪。（日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo＠YouTube）

（全文完）