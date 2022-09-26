特區護照續期5大方法教學　免預約最快5日有得拎　費用＋文件＋照片規格一文看

特區護照續期、申請、費用及預約方式懶人包！受新冠肺炎疫情影響，很多港人已數年未有出國旅行。日前政府宣佈將入境檢疫安排改為「0+3」後，不少人因香港特區護照過期，而急忙前往入境處或透過網上申請預約護照續期，導致出現排隊人龍、網站大擠塞。《有線生活》為大家整合了香港特區護照續期的5大方法、費用、所需文件、相片規格等，最快5個工作天便可領取新護照！

不少人因香港特區護照過期，而急忙續期。（香港入境事務處）

特區護照續期/申請5大方法

特區護照續期/申請方法【1】：申請證件服務站

合資格的申請人，可於入境處總部及7間分區辦事處內使用申請證件服務站，以申請香港特別行政區護照，無需預約，亦不設配額。

合資格的申請人，可使用申請證件服務站，以申請香港特別行政區護照。（香港入境事務處）

注意：申請證件服務站並不適用於處理因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請，以上情況的申請必須親身於櫃枱遞交。

辦事處地址及服務時間（香港入境事務處）

申請證件服務站－所需文件

1. 香港永久性居民身份證

2. 白色背景的彩色近照

申請者未滿18歲：

除上面2項，更要攜同同意申請特區護照的監護人的香港身份證

申請者未滿11歲：

除上面3項，更須出示學校證件或其他身份證明

付款方式：易辦事、八達通或轉數快

未滿11歲的申請者，更須出示學校證件或其他身份證明。（freepik）

特區護照續期/申請方法【2】：親身遞交

如原有的香港特別行政區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料，申請人必須親身遞交護照申請。

申請人可以透過一站通（www.gov.hk/tdbooking）、入境處流動應用程式或致電2598 0888辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會即場根據配額制度提供服務，名額先到先得，滿額為止。

可親身遞交護照申請。（香港入境事務處）

付款方式：易辦事、八達通、轉數快、現金或劃線支票（支票抬頭請註明「香港特別行政區政府」）

特區護照續期/申請方法【3】：網上申請

合資格的申請人能親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照，便可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照。

可透過互聯網或入境處流動應用程式申請護照。（freepik）

付款方式：繳費靈或信用卡（只接受VISA、萬事達卡、銀聯卡及JCB）

特區護照續期/申請方法【4】：郵遞

申請人可以將申請郵寄至：香港灣仔告士打道七號入境事務大樓四樓入境事務處旅行證件及國籍（申請）組。請在投寄郵件時支付足額郵資及註明回郵地址。

申請人可以將申請郵寄入境事務處。（Brando Makes Branding＠unsplash）

付款方式：寄交劃線支票

特區護照續期/申請方法【5】：投遞

除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內。

付款方式：寄交劃線支票

特區護照續期/申請所需文件：

18歲或以上的申請人：

1. 已填妥的網上申請書

2. 一張背景為白色的彩色近照，相片須符合特定規格

18歲或以上的申請人（freepik）

未滿18歲的申請人：

1. 已填妥的網上申請書

2. 一張背景為白色的彩色近照，相片須符合特定規格

3. 同意這項申請的父、母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他／她不是香港居民）

4. 申請人的出生證明書副本（如該文件是由香港入境事務處所發出則無需提交）以證明同意這項申請的父、母與申請人的關係，或法庭頒令副本（如適用）以證明同意這項申請的合法監護人對申請人擁有管養權。

未滿18歲的申請人（freepik）

為11歲以下兒童的申請：

1. 已填妥的網上申請書

2. 一張兒童的彩色近照（背景為白色），相片須符合特定規格

3. 同意這項申請的父、母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他／她不是香港居民）

4. 兒童的出生證明書副本（如該文件是由香港入境事務處所發出則無需提交）以證明同意這項申請的父、母與該兒童的關係，或法庭頒令副本（如適用）以證明同意這項申請的合法監護人對該兒童擁有管養權

5. 經學校蓋印認證並附有兒童照片的最近學校證明文件（例如載有兒童姓名、出生日期及相片的學生手冊或學校紀錄卡）或其他身份證明文件。若不能遞交該等學校證明文件或身份證明，則須提交已填妥的副署事項表格（ID 641）及副署人的身份證明文件副本。

為11歲以下兒童的申請（freepik）

香港特區護照相片規格：

申請香港特別行政區回港證須提交不戴帽的正面近照一張，並乎合以下要求。各入境事務處分區辦事處均設有自助拍照站，免費供市民使用。

相片應顯示完整正面，並能清楚顯示面容特徵。 相片尺寸必須為40毫米(闊)乘50亳米(高)，相片中人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，頭頂上須保留適當空位。 背景應為白色。 請勿戴上帽飾，亦請避免濃妝，及不應穿著太深色或太淺色的衣服。

申請香港特別行政區回港證須提交不戴帽的正面近照一張。（香港入境事務處）

1. 相片應顯示完整正面，並能清楚顯示面容特徵

2. 相片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片內人士由下顎至頭頂的尺寸應為32毫米至36毫米，頭頂上須保留適當空位

3. 背景應為白色

4. 請勿戴上帽飾及避免濃妝，亦不應穿著太深色或太淺色的衣服。

5. 申請人並非位於相片正中、眼鏡遮擋眼睛、頭髮遮擋眼睛或眉毛、面部/眼鏡反光、有陰影、太光或太暗之照片將不獲接納。

不可接受的相片例子。（香港入境事務處）

申請/續領香港特區護照費用：

16歲或以上人士（有效期10年）：$370（32頁）、$460（48頁）

16歲以下兒童（有效期5年）：$185（32頁）、$230（480頁）

修訂護照（包括更改個人資料或照片）：$84

處理護照申請的時間：

入境處於收妥所需文件、申請費用及相片後的5個工作天內（工作天是指星期一至星期五，公眾假期除外）完成處理香港特別行政區護照申請的程序。

（全文完）