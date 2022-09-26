喉嚨痛、發燒患新冠肺炎、感冒定流感？症狀／潛伏期／後遺症差別　醫生教2大關鍵辨別確診

每當出現喉嚨痛、咳嗽，大家都很擔心自己是否「中招」。新冠肺炎疫情持續，加上入秋，流感季節快將來臨，到底如何分辨新冠肺炎和流感、感冒？即睇以上三者的症狀、潛伏期、痊癒期和後遺症等。

如何分辨新冠肺炎和流感？（freepik）

症狀：

新冠肺炎

最常見病徵包括：發燒、乾咳及感到疲乏。其他病徵包括：喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。

發燒、乾咳及感到疲乏。（freepik）

流感

最常見病徵包括：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

咳嗽、疲倦。（freepik）

感冒

感冒的症狀相對輕微，最常見症狀包括：喉嚨痛、咳嗽、鼻塞流鼻涕，不太會發燒、肌肉痠痛、腹瀉和嘔吐。

喉嚨痛。（freepik）

由於新冠肺炎和流感的症狀相似，如出現以上病徵，可以先進行快速測試以確認是否感染新冠病毒，如結果陰性，可再到醫院診所求醫檢查是否患上流感。

可以先進行快速測試以確認是否感染新冠病毒。（Brett Jordan＠unsplash）

台灣兒科醫生林應然接受當地媒體訪問時亦曾指出，要分辨新冠肺炎和流感，除了使用快速測試，亦可憑以下兩大關鍵。第一，觀察近期有否接觸過新冠肺炎或感染流感的患者，因有接觸史而感染同樣病毒的機會較大。第二，如最近幾個星期或1、2個月內曾確診新冠肺炎，再次重複感染的機會也相對較少。

如最近2個月內曾確診新冠肺炎，再次重複感染的機會也相對較少。（freepik）

潛伏期：

新冠肺炎

現時對潛伏期的估計大多是1至14天，而有些變異株的潛伏期可能更短，例如Omicron，潛伏期約3天。

流感

一般約為1至4天。

感冒

一般約為1至3天。

新冠肺炎潛伏期的估計大多是1至14天。（freepik）

痊癒期：

新冠肺炎

因人而異，有些人3至4天已無症狀，有些人可能持續發病10至14天。一般來說，感染7天後，症狀幾乎已減輕，傳染力亦已降低。

流感

約7至14天。

感冒

約3至7天。

感染新冠肺炎，有些人可能持續發病10至14天。（freepik）

後遺症：

新冠肺炎

確診後可能會出現後遺症，稱為長新冠（Long Covid），常見的症狀包括：嗅覺減弱、腦霧、乾咳、疲勞等。

流感

感染後可能會出現後遺症，稱為長流感（Long Flu），但機率較少。可能會出現的後遺症有疲勞、胸痛、胸悶等。

感冒

一般不會出現後遺症

新冠肺炎常見的後遺症包括：嗅覺減弱、腦霧、乾咳、疲勞等。（freepik）

預防方法：

要預防新冠肺炎、流感和感冒，必須要時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社

區擴散至為關鍵，不妨參考一下以下6大預防方法。

1. 接種新冠疫苗、季節性流感疫苗

接種疫苗。（freepik）

2. 減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離

3. 經常保持雙手清潔、洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒

洗手時應以梘液和清水清潔雙手。（freepik）

4. 如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌

將廁板蓋上才沖廁水。（freepik）

5. 確保室內空氣流通

6. 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份5.25%漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒

使用1比99稀釋家用漂白水消毒。（freepik）

7. 妥善保養排水渠管和定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），以確保環境衞生

8. 均衡飲食、恆常運動及充足休息

（全文完）