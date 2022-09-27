一線搜查｜紅Van荃灣土瓜灣線　2蚊乘車優惠早晚更有別　長者嘆中伏：硬食俾15蚊

由今年2月起，運輸署將「二元乘車優惠」擴展到「紅Van」，即紅色公共小巴路線。免費電視77台節目《一線搜查》報道指，來往荃灣至土瓜灣的紅Van路線，並非每輛小巴都有八達通，有長者乘客因此「中伏」，原本可以付2元，變成付15元車費。原來該條小巴路線，由兩間公司分別經營早晚兩更，而晚更全部小巴都不收八達通。明明可以吸引更多長者客源，為何有紅Van司機不願意安裝八達通呢？

有不少紅Van於車內或車外張貼告示，提醒沒有2元乘車優惠。（開電視節目《一線搜查》截圖）

乘客：唔明點解唔優惠我哋

「上車先見佢笠住部機（八達通），咁咪硬食俾15蚊囉……我唔明點解佢唔優惠、唔方便我哋囉，都係問政府攞錢咋嘛！」市民賴先生向《一線搜查》表示，早前乘搭來往荃灣至土瓜灣的紅Van時，沒有留意只收現金，結果「中伏」，他慨嘆不明白為何小巴不願使用八達通提供2元優惠。《一線搜查》攝製隊以乘客身份實測，發現該路線多輛小巴都沒有使用八達通，部份更會在車身上貼出「只收現金」告示，有司機說：「無八達通，2點半前有，早晚唔同老細。」

有小巴貼出告示，表明有2元優惠。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「二元乘車優惠」全稱為「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，受惠對象包括：

60至64歲香港居民

65歲或以上人士

65歲以下殘疾程度達100%的綜合社會保障援助（綜援）計劃受助人，以及65歲以下的傷殘津貼受惠人

「二元乘車優惠」年初擴展到紅色公共小巴路線，根據運輸署網站資料，全港共有40多條紅Van小巴路線參與計劃，當中包括賴先上「中伏」的荃灣至土瓜灣路線。那為何該路線有小巴不提供2元優惠呢？運輸署回覆《一線搜查》表示，即使營辦商參與2元優惠計劃，都不代表所有行走該路線的紅Van都有參與計劃。換言之，乘客只能自己留意小巴有沒有安裝八達通，以及車身上有沒有2元乘車優惠標誌。

截至2022年6月，全港共有921輛領牌紅Van。（開電視節目《一線搜查》截圖）

2大原因令小巴拒用八達通

要參與2元優惠計劃，小巴必需安裝及使用八達通收車費，才能與政府「對數」，《一線搜查》訪問多名小巴司機，得出兩大拒用八達通原因，一是成本問題，二是手續繁複。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，安裝八達通要成本，又要定期核數，他解釋：「最基本一條路線啲小巴要參與，（司機）要組織一間公司，公司又每一年做份會計報告俾運輸署，同時每架車一日要9蚊租機費（八達通），同埋每1000元要10元行政費，管理公司每日要清機，同埋每個月要交一份報告俾運輸署，所以個程序都好多嘅。」

張漢華認為現時有部份車不收八達通，的確會令乘客不便或感到不公平，亦令紅Van「形象差咗」。而事實上，不少60歲至65歲人士仍然會返工放工，家人亦會陪同長者去街，加上紅Van多行走於舊區，因此長者乘客是未來主要客源。他認為紅Van如果設八達通提供2元優惠，確實可以增加收入。有關部份紅Van不提供2元乘車優惠完整報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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