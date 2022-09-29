一線搜查｜退休夫婦$3300淘「尿袋」　充電時兩度爆炸　全身燒傷留醫ICU｜附消委會使用貼士

一線搜查｜不少都市人習慣攜帶行動電源／外置充電器（尿袋）出街，方便隨時為手提電話充電，不過原來網購尿袋很大機會出事！一對內地夫婦日前花近3,300港元，從淘寶購入一個戶外用大尿袋，怎料在家中充電期間，突然兩度發生爆炸，夫婦被炸至入住ICU，傷勢嚴重，醫療費料花逾百萬元。

尿袋充電期間兩度發生爆炸。（遲涼方醒@微博）

尿袋充電期間兩度發生爆炸。（遲涼方醒@微博）

尿袋充電期間兩度發生爆炸。（遲涼方醒@微博）

尿袋充電期間兩度發生爆炸。（遲涼方醒@微博）

退休夫婦花費2,999人民幣淘移動電源

涉事退休夫婦的女兒，接受內地傳媒訪問時表示，60歲的父母下月退休後打算自駕旅行，於是就著手準備物品，由於父親患有糖尿病，需要使用在車內冷藏胰島素，因此購入一個戶外用移動電源為雪櫃充電。父母花費近2,999元人民幣（約3,300港元），在網購平台淘寶的一間叫「品晟旗艦店」的淘寶商店，入手一部容量65萬mAh、功率為1,500W的大型戶外移動電源。

當夫婦上月在東北遊玩時，移動電源仍可以正常運作。可是在使用兩周後，夫婦發現移動電源在關閉後仍會減少電量，於是聯絡客服詢問，客服回應要觀察兩天才能確定是否有問題，所以夫婦便重新為移動電源充電。然而在充電3、4小時後，尿袋就發生爆炸。

退休夫婦花費$3300淘尿袋。（遲涼方醒@微博）

退休夫婦花費$3300淘尿袋。（遲涼方醒@微博）

兩度爆炸致全身多處燒傷

夫婦女兒憶述：「當時移動電源就放在電視櫃前充電，因為說明書上提示充電期間需要有人在旁邊看護，所以我父母就躺在沙發上看電視，結果移動電源突然爆炸。」正當準備逃走時，尿袋又再一次爆炸，令夫婦二人全身多處2級、3級燒傷，目前正在南開大學附屬醫院重症燒傷科監護室治理。

女兒續指，截至9月22日，夫婦醫療費已花近過百萬元人民幣，相信日後費用會不斷增加，而涉事店舖已將所有產品下架，打算於下月25日終止營業。

兩度爆炸致全身多處2-3級燒傷。（遲涼方醒@微博）

兩度爆炸致全身多處2-3級燒傷。（遲涼方醒@微博）

生產商提出賠償40萬人民幣

生產商事後表示，公司從去年開始已經出產戶外移動電源，涉事產品亦由他們組裝生產，對於今次爆炸事故，生產商指電芯和產品均有質檢報告，目前已交給相關部門檢查同批次產品，並願意賠償40萬元人民幣（約43萬港元）。夫婦女兒則不接受賠償金額，已向監管部門投訴。

夫婦留醫證明。（遲涼方醒@微博）

ICU醫療費逾百萬。（遲涼方醒@微博）

消委會10大尿袋使用貼士

消委會向大家分享尿袋使用貼士，及正確棄置方法：

7大使用貼士：

因電池會自然老化，盡量購買生產日期（如有）較近的外置充電器

外置充電器應儲存在陰涼的地方以減緩電池老化，也應該避免在極端氣候下使用，例如0℃以下或35℃以上

外置充電器大多設有顯示燈或屏幕顯示其電量，使用時盡量把電量維持在10%至90%之間，避免讓電池完全放電或長期充滿電。當外置充電器完成充電後，應盡快把充電器的插頭拔出

如果預期外置充電器將會閑置一段較長時間，外置充電器的電量最好處於較低水平

部分支援快速充電的外置充電器，雖然充電速度較快，但效率相對較低，電池使用時會較熱，亦會加快電池老化的速度

若發現外置充電器出現任何異常情況，例如充電時或使用時出現過熱或電池已經膨脹，應立即停止充電及使用

應使用原廠合規的USB電源供應器為外置充電器充電

3大正確棄置方法：

將尿袋輸出、輸入端子貼上皺紋膠紙

如尿袋有機會破損，需使用膠袋及膠紙將外置電密封

送到全港逾600多個公眾回收點棄置，如全線麥當勞餐廳、全線中國移動香港、87個港鐵車站及37間 7-11分店等

消委會10大尿袋使用貼士。（消委會圖片）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）