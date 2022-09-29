韓國紅葉攻略2022｜首爾10大賞楓、銀杏景點＋各區最佳賞楓期預測｜附交通地址

韓國睇紅葉攻略2022｜入秋了，又到了楓葉盛放季節。韓國的楓葉非常大片，且紅、橙、黃、綠色交錯，景色非常壯觀，每年都吸引不少遊客甚至行山人士特意前去賞楓。一般來說，韓國楓葉每年是都大約從9月底陸續開始轉紅，10月底為全國楓葉全盛期，直至11月中枯黃便會結束整個楓葉季。韓國已宣佈解除戶外口罩令及多項入境措施，加上香港的「0＋3」措施下，大家可以考慮買機票到韓國賞楓~

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（IG＠silvertree__）

2022年最佳的賞楓時間

2022年的落葉預計比往年慢，最早是在9月29日從雪嶽山開始；接著中部地區預計將在10月20至21日之間開始；而智異山和南部地區則會於10月20日。而最佳的賞楓時間約在初葉後約兩週，所以雪嶽山最佳時間是約從10月17日開始；中部地區則是從10月31日開始；智異山和南部地區會於10月28日左右到達高峰期。

2022年的落葉預計比往年慢。（韓國觀光公社官網圖片）

韓國10大賞楓好去處

👉🏻6大市區賞楓景點

👉🏻4大近郊賞楓景點

6大市區賞楓景點

【1】南山公園

位於南山上的首爾塔是首爾地標之一，秋天的南山公園會充滿很多楓葉，紅色葉子映襯住首爾塔景色。大家可以選擇乘搭纜車上山，途中在車廂中賞楓；想散步的話可以選擇漫步至南山公園，沿途可以欣賞到紅葉、銀杏染紅山頭的壯觀景色。

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位於南山上的首爾塔是首爾地標之一。（IG＠_yoonic）

秋天的南山公園會充滿很多楓葉。（IG＠_yoonic）

想散步的話可以選擇漫步至南山公園。（IG＠_yoonic）

南山公園（남산공원）

地址：首爾 中區 三一大路231｜서울 중구 삼일대로 231

交通：地鐵4號線 明洞站4號出口，步行10分鐘到達南山電梯，乘搭電梯到纜車售票處購買車票。

步行路線：地鐵4號線 明洞站4號出口出發，繞至南山電梯後面的三順階梯（삼순이계단），一直往前行便可沿途欣賞紅葉，全程約40分鐘。

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景福宮是韓國五大宮之首。（韓國觀光公社官網圖片）

【2】景福宮

說起韓國，相信大家都有聽過景福宮！景福宮作為韓國五大宮之首，不論是官殿規模還是建築風格都非常壯觀。秋天的景福宮以楓葉和銀杏交替聞名，甫進入景福宮，眼前盡是滿滿金黃銀杏與楓葉，而落葉亦令地下變成一張「黃金地毯」，吸引了很多人前來打卡。

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秋天的景福宮以楓葉和銀杏交替聞名。（IG＠sosopics）

甫進入景福宮，眼前盡是滿滿金黃銀杏與楓葉。（IG＠sosopics）

景福宮（경복궁）

地址：首爾 鐘路區 社稷路161｜서울특별시 종로구 사직로 161

交通：地鐵3號線 景福宮站5號出口 步行5分鐘

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昌德宮秘苑（又稱：昌德宮後苑）是朝鮮時代很受歡迎的宮殿。（IG＠bella__story）

【3】昌德宮秘苑

昌德宮秘苑（又稱：昌德宮後苑）是朝鮮時代很受歡迎的宮殿，同時亦是昌德宮的祕密花園。古典的秘苑裡保留了許多景福宮看不到的建築元素，更有池塘和古樹，在如此古色古香的氛圍下欣賞楓葉，可謂美不勝收。

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池塘和古樹（IG＠yooooooonjae_kim）

古典的秘苑裡保留了許多景福宮看不到的建築元素。（IG＠bella__story）

注意，進入昌德宮秘苑是需要預約的，19歲以上外國人收費為5,000韓元（約28港元），7-18歲青少年門票2,500韓元（約14港元），每次可預訂最多10張門票。預約參觀昌德宮秘苑，前往官網選擇「Tour Reservation」後按指示輸入所需資料便可。

參觀昌德宮秘苑預約👉🏻http://www.cdg.go.kr/eng/

昌德宮秘苑（창덕궁 후원）

地址：首爾 鐘路區 栗谷路99（臥龍洞）｜서울특별시 종로구 율곡로 99（와룡동）

交通：地鐵3號線 安國站3號出口 步行約10分鐘

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德壽宮（IG＠kongzabanfly）

【4】德壽宮

說到首爾市區賞楓，少不了德壽宮！德壽宮與景福宮、昌德宮、昌慶宮、慶熙宮並列為韓國 5 大宮，而德壽宮外的石牆路（貞洞路）被韓國人評為「最美的散步之路」之一。秋天時分，整個德壽宮充滿金黃色的銀杏跟火紅色的楓葉，大家可在石牆路上邊欣賞楓葉邊散步。而從德壽宮旁邊的貞洞展望台，更可俯瞰整個德壽宮的楓葉！

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德壽宮外的石牆路（貞洞路）被韓國人評為「最美的散步之路」之一。（IG＠jiiyen）

德壽宮（덕수궁)）

地址：首爾 中區 世宗大路99｜서울특별시 중구 세종대로 99

交通：地鐵1、2號線市廳站 1／3號出口

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石坡亭是韓國歷史文化遺址之一。（IG＠bonvoyage_korea）

【5】石坡亭

石坡亭是韓國歷史文化遺址之一，內有著古色古香的巢水雲簾菴和韓屋，又有200多年樹齡的老松樹等，而站在小涼亭更能看到韓國著名的北岳山和仁王山。開電視旅遊節目《重新出發》韓國篇中就有介紹，除了有名的「大笨象石」和4.5米高的花崗岩石塔，最吸引到韓國人打卡的，其實是這裡秋天遍佈紅葉的景色。紅葉加上古代建築的融合，非常驚豔，更有不少人選擇在此拍攝婚紗照。

想重溫開電視《重新出發》韓國篇內容👉🏻 潮玩韓國首爾5景點 跟金Ling石坡亭賞紅葉、東廟市場文青必去｜附詳細地址

開電視旅遊節目《重新出發》韓國篇（IG＠lingchengg）

紅葉加上古代建築的融合，非常驚豔。（IG＠lingchengg）

首爾石坡亭（석파정）

地址：首爾 鐘路區 彰義門路11街4-1｜서울특별시 종로구 창의문로 11길 4-1

交通：地鐵3號線 景福宮站3號出口，於景福宮巴士站轉乘7016／7018／1711號巴士，於紫霞門隧道入口．石坡亭站下車。

若不想花時間在交通但又看到大範圍的紅葉，小編推薦首爾林！（IG＠lpics_31）

【6】首爾林

若不想花時間在交通但又看到大範圍的紅葉，小編推薦首爾林！首爾林位於市區、鄰近聖水洞，佔地超過 640萬呎，秋天時分放眼望去盡是一行行整齊排列的楓樹。首爾林內有多個大草地，你可能會看到，是首爾親親大自然的好去處，小編以前在韓國讀書時都常常去首爾林野餐呢！

首爾林位於市區、鄰近聖水洞。（IG＠lpics_31）

首爾林內有多個大草地。（IG＠seul91_m）

首爾林（서울숲）

地址：首爾 城東區 纛島路273（聖水洞1街）｜서울특별시 성동구 뚝섬로 273（성수동1가）

交通：地鐵盆唐線 首爾林站 3／4號出口 步行5分鐘

首爾林鄰近的聖水洞是近年韓國年輕人的打卡、約會新聖地，那邊有不同景點和Cafe，大家來這邊賞楓的話可以順便安排聖水一日遊👉🏻 韓國首爾聖水洞比弘大、明洞還值得去 7間文青治癒Cafe＋Dior法式限定店｜附地址＋交通

4大近郊賞楓景點

【7】南怡島

賞楓最佳時間：10月中至11月中

要數首爾近郊賞楓好去處，首選一定是不用上山、交通便利的南怡島。這裡是經典韓劇《冬季戀歌》的拍攝場地，從首爾出發車程只需約1個小時，到車站後換乘渡輪入島，若你喜歡刺激的可以玩高空飛索Zip Line入島，小編玩的時候從高空多角度欣賞了南怡島，真的目不暇及。

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交通便利的南怡島（IG＠kim.taesang）

南怡島上有著一排排的杉木和銀杏樹。（IG＠kim.taesang）

南怡島上有著一排排的杉木和銀杏樹，走在中間非常壯觀！加上島上的湖水和野生動物，令人有種身處世外桃源的感覺。此外，南怡島上有餐廳、Cafe等設施，絕對適合都市人去賞楓。

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南怡島上有餐廳、Cafe等設施，絕對適合都市人去賞楓。（IG＠heehihih_h）

南怡島（남이섬）

地址：京畿道 加平郡 加平邑北漢江邊路1024｜강원도 춘천시 남이섬길 1 남이섬

交通：從地鐵清涼里站，步行10分鐘前往火車清涼里站，轉乘火車（ITX青春線，往春川方向）到火車加平站下車，步行至南怡島碼頭

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晨靜樹木園（IG＠morningcalm_garden）

【8】晨靜樹木園

賞楓最佳時間：10月中至11月中

位於京畿道加平郡的晨靜樹木園是另一個鄰近首爾的賞楓好去處。晨靜樹木園佔地33萬平方公尺，種植了超過5,000多種植物，包括鬱金香、木槿花、水仙花。樹木園採用仿歐式建築，秋天時分遊客在樹木園穿梭，更可欣賞在不同建築間生長的楓樹，美不勝收。庭園美景亦曾吸引韓劇《原來是美男等等》、《雲畫的月光》取景！

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晨靜樹木園佔地33萬平方公尺。（IG＠morningcalm_garden）

樹木園採用仿歐式建築。（IG＠morningcalm_garden）

晨靜樹木園（아침고요수목원）

地址：京畿道 加平郡 上面 樹木園路432｜경기도 가평군 상면 수목원로 432

交通：乘搭地鐵京春線／ITX青春列車至清平地鐵站，轉乘加平旅遊循環巴士的上行路線，於晨靜樹木園站下車。

其實在去南怡島路上會經過這裡的，大家可以把這2個地方安排在同一天行程，或參加一日遊節省時間。

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雪嶽山每年都是韓國楓葉最先染紅的地方。（IG＠ss_song._.2）

【9】雪嶽山國立公園

賞楓最佳時間：10月中至11月初

海拔 1,705 公尺的雪嶽山位於首爾郊區江原道北部，這裡每年都是韓國楓葉最先染紅的地方。想一次過欣賞和感受大自然的鬼釜神功，小編建議大家搭乘雪嶽山的空中纜車，乘坐纜車時，沿途可欣賞到權金城一帶的奇岩絕璧，之後可以到不同景點遊覽，例如新興寺、飛龍瀑布、蔚山岩等等。雪嶽山的地形奇特，加上紅、橙、黃、綠色楓葉，畫面就像童話一般。

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紅、橙、黃、綠色楓葉，畫面就像童話一般。（IG＠ss_song._.2）

雪嶽山國立公園（설악산국립공원）

地址：江原道 束草市 雪嶽洞 114-2｜강원도 속초시 설악동 114-2

交通：從首爾江南高速巴士客運站，乘坐高速巴士到束草高速巴士客運站，約2.5-3小時。之後坐7號／7-1號市區巴士到終點下車

雪嶽山相對遙遠，從首爾出發車程需要三小時以上，建議大家可像小編一樣參加賞楓一日遊，免卻交通上的麻煩。

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全羅道的內藏山被公認是韓國最佳賞楓景點。（IG＠no_hpic）

【10】內藏山國立公園

賞楓最佳時間：10月尾至11月中

位於全羅道的內藏山被公認是韓國最佳賞楓景點，入秋後滿山都是紅、橙、黃、綠色楓葉交錯，構成一幅美畫。內藏山非常廣闊，在山上你會看到寺廟和瀑布，形成醉人美景，大家可以邊散步邊打卡。

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大家可以邊散步邊打卡。（IG＠no_hpic）

全羅道內藏山國立公園（내장산국립공원）

地址：全羅北道 井邑市 內藏湖畔路328｜전라북도 정읍시 내장호반로 328

交通：從井邑巴士客運站轉乘市內巴士171號、171-1號至內藏國立公園站下車

內藏山相對遙遠，從首爾出發車程需要三小時以上，建議大家可像小編一樣參加賞楓一日遊，免卻交通上的麻煩。

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（全文完）