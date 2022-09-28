一線搜查｜屯門建發里貨車貨物霸路　行人、駕駛者要兜路行：報警都冇用

免費電視77台節目《一線搜查》收到市民報料，指屯門建發里一段馬路及行人路，長期被附近公司霸佔，到處都是貨車、貨物、卡板、鐵籠。有街坊表示在該處過馬路非常危險，會避行該處，有駕駛者駛至該處亦只能調頭「兜路」，慨嘆報警冇作用，即使警員到場抄牌，轉眼又故態復萌。

屯門建發里貨車貨物嚴重阻塞道路。（開電視節目《一線搜查》截圖）

投訴後有條「罅」過

投訴人葉先生向《一線搜查》表示，建發里長期被人嚴重霸路，他說：「長期霸住咗，唔係一日半日……由朝霸到黑，落完貨呢，就放個雪糕桶（交通錐）出街，開門呢，就擺鐵籠車擺出街，咁你租係租舖頭裏面之嘛，條街唔係你租㗎嘛！」葉先生表示，曾致電1823、999、屯門警署及食環署等不同部門投訴，但警署方面表示要待有人手才能派警員到場「抄牌」，根本起不到阻嚇作用。而經過多次投訴後，唯一成果是該處搬運工人「俾條罅你過」。

攝製隊被問「拍甚麼」

被問到有否向該處工人反映霸路問題，葉先生表示：「你夠唔夠膽問佢？口罩又唔戴，紋晒身。」事實上，攝製隊在現場拍攝其間，也有搬運工人上前用手勢查問「（拍攝）關於乜嘢？」，攝製隊回應「關於呢度交通問題」。

大型送貨鐵籠霸佔行人路。（開電視節目《一線搜查》截圖）

行人、駕駛者要兜路行

葉先生表示，駕車無法通過建發里，要兜路才能到目的地，「我損失時間要兜圈，唔代表你可以霸佔街道」。《一線搜查》訪問附近街坊，有人表示：「呢度過馬路特別危險，行到好前先有嗰啲交通燈，過馬路成日人車爭路！」因此很少選擇行經該處，又表示即使警員到場抄牌，但「抄極都係泊咁多車」。

葉先生表示，假如建發里內有火警，消防車輛也不可能駛入，他認為，要解決建發里霸路問題，必須要跨部門行動才會有效，有關建發里霸路完整報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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