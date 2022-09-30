男子懶理蛀牙致發燒、咳痰、胸痛　醫生拔掉9齒　肺部抽出1.2升膿液｜附衛生署護牙貼士

蛀牙不理，除了會影響口腔健康外，更會導致肺部受感染。日前，一名泰國醫生在社交平台Facebook分享病例，指有病人因為不理蛀牙，導致引發膿胸（Empyema Thoracis），出現咳嗽、胸痛、發燒、綠痰等病症，最終需要拔掉9顆牙齒，並從肺部抽出1.2升膿液，才成功得以治療。

男子不理蛀牙致咳嗽胸痛。（Freepik）

男子肋膜腔被積水包圍

據泰國傳媒報道，當地Vichaiyut醫院呼吸系統疾病專科醫生瑪努（หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC）在Facebook分享病例，指一名53歲男子因為發燒和咳出綠痰而求醫，咳嗽時右胸疼痛，牙齒及牙齦則無痛感，他本人無任何疾病，也不煙不酒。

經詳細檢查後，瑪努發現男子發低燒，肺部亦有異音，驗血報告顯示白血球指數高達16,030，比正常範圍4,000至10,000高。而X光圖片可見到，男子右邊肺部有幾塊積水圍繞著右側肋膜腔，情況甚為嚴重。

積水圍繞右側肋膜腔。（瑪努＠FB）

積水圍繞右側肋膜腔。（瑪努＠FB）

引流管抽出1.2升發臭膿液

醫生將引流管插入右側肋膜腔，抽出一瓶1.2升、散發惡臭的黃色膿液，經過化驗後，證實膿液含有革蘭氏陰性桿菌（Gram-negative bacilli），同時因為男子蛀牙嚴重，牙根處有膿腫，所以需要拔掉9顆牙齒。最後，醫生為男子開藥，並以靜脈注射治療，一星期後情況才得以好轉。

瑪努建議大眾要好好照顧口腔衛生及牙齒健康，至少每6個月就洗一次牙，並定期到牙科診所做檢查。

引流管抽出1.2升發臭膿液（瑪努＠FB）

香港衛生署3招護牙

不想有蛀牙？可參考以下3大衛生署護牙貼士：

【1】三餐定時 減少喝次數

每次吃喝時，牙齒表面的礦物質就會流失，造成一次蛀牙機會，吃喝次數越多，蛀牙機會就越大。因此早、午、晚三餐要定時，分量要足夠，並應避免在正餐以外的時間進食，以減少吃喝次數。如果在兩餐之間感到肚餓，可以吃茶點一次，此外，口渴時宜只喝清水，這樣就可以減少蛀牙的機會。

【2】早晚用含氟化物牙膏刷牙

氟化物可以鞏固牙齒，使牙齒不易受酸素侵襲。同時有助流失的礦物質返回牙齒，使初期蛀牙得以修復。因此，應每天早上起床及晚上睡前用含氟化物的牙膏刷牙。

【3】每年定期檢查口腔

每年最少接受一次口腔檢查，及早發現蛀牙，並按需要接受預防蛀牙的治療，如塗上窩溝封閉劑治療。

每年最少接受一次口腔檢查。（Freepik）

（全文完）