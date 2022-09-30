一線搜查｜傷健人士克服疫下困難　輪椅遊澳洲　參加者哽咽：旅行改變了我

香港入境限制放寬至「0+3」，燃起香港人外遊意欲，立刻搶訂機票和酒店。但其實一班要長期坐輪椅的傷健人士，早就排除萬難，飛到澳洲享受旅遊樂趣。負責組織今次旅程的職業治療師表示，籌備期間數以千計查詢電郵有如石沉大海，要排除萬難才成功出發。有參加者接受免費電視77台節目《一線搜查》訪問時哽咽著說，旅遊體驗讓他有了很大改變。

輪椅人士要組團外遊有多難，透過這幅照片便知道。（開電視節目《一線搜查》截圖）

參加者：令到我冇咁孤獨

參加者文光形容澳洲之旅相當難忘，他對着鏡頭受訪時哽咽著說：「呢段時間裡面可以令到我能夠好正常咁樣去行路，去攞嘢食，呢個係我好難得嘅機會。」原來文光一向表現硬朗，他形自己一直希望可以獨立，不希望要倚靠人，經過今次學習到原來群體力量好大，「好多嘢平時做唔到，都變成可以好順利做成……令到我冇咁孤獨」，他還哽咽著笑說自己現在變得很感性。

去到澳洲旅遊當然要親親袋鼠。（開電視節目《一線搜查》截圖）

資深職業治療師：簡直係不可能任務

另一位參加者名叫有好，25年前中風並且已獨居14年，當初聽到可以去澳洲時，她表示：「覺得自己得唔得呀？去唔去到？好多姑娘鼓勵我。」如今旅遊後歸來，有好表示：「好開心，同埋自信心大咗。」有好所講的姑娘，是靈實將軍澳及西貢地區支援中心的職業治療師團隊，他們透過參加公益金贊助的「舒筋樂活新里程計劃」，幫助一班傷健人士坐著電動輪椅遠赴澳洲墨爾本旅行。資深職業治療師譚曉茵表示，早於去年12月已著手籌備，但由於疫情關係，加上輪椅人士行動上的限制，因此困難重重，形容「簡直係不可能任務」。

要順利到景點觀光，事先規劃非常重要。（開電視節目《一線搜查》截圖）

「旅遊呢支針藥好勁」

譚曉茵表示，為了安排行程，團隊發出數以千計查詢電郵，但全部都石沉大海，後來利用互聯網分享參加者故事，終於吸引到航空公司及輪椅公司願意合作，「我哋都好感動，因為甚至有間公司係免費借出咗一部超過10萬嘅輪椅俾我哋過去」。為了讓旅程順利，他們要考慮好交通安排，尤其是輪椅如何安全上落交通工具，沿途也要因應突發情況隨機應變。

既然困難重重，為何仍要組織旅遊？譚曉茵表示：「三四年前我哋開始睇到地區生活的肢體傷健人士，其實佢哋受傷之後都不單止活動能力、手腳軀幹嘅治療需要，有更多係意外裏面嘅心靈創傷，同埋佢哋對於再重投社區……係冇晒信心再做，同埋都冇乜盼望。」她和團隊一直為傷健人士發掘有治療價值的生活項目，而旅遊便是其一，「因為我哋睇到呢支針藥好勁！」

譚曉茵說：「旅遊，自由自在咁出行，係人生來好基本權利，同埋係佢點樣認識自己嘅窗口，不論價值還是能力……特別係今次疫情下，好多人都覺得冇可能……但我哋每人有唔同資源，可以團結一致，好似一個大家庭去一齊衝破呢啲困難，其實總會有出路同方法。」有關一班傷健人士去澳洲旅遊的詳細經歷和感受，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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