一線搜查｜消費券10.1發放　6大商戶優惠一文看　百佳送$400優惠券　萬寧送$200禮券

一線搜查｜電子消費券第二階段第二期將於10月1日（星期六）發放，不少商戶都推出優惠吸引大家消費。《有線生活》整合了惠康、百佳、萬寧、屈臣氏、7-Eleven及日本城推出的6大消費券優惠著數，當中最多送$400，即睇下文了解！

電子消費券第二階段第二期將於10月1日發放。（cheung＠unsplash）

10.1發放消費券 八達通用戶領$2,000

市民於10月1日可在早前已登記的儲值支付平台獲得新一筆消費券，如果是支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay和PayMe用戶，可領取$3,000消費券。

選擇以八達通領取消費券的市民，其消費券會分為三階段發放，10.1起可領取第二階段的$2,000，在指定日期前累積消費滿$4,000後，方可在下一個月16日起，領取第三階段消費券$1,000。👉🏻詳情

消費券2022第二期懶人包｜八達通用戶安排＋領取方法／可否訂機票酒店？

市民於10月1日可在早前已登記的儲值支付平台獲得新一筆消費券。（joseph＠unsplash）

6大商戶消費券優惠

消費券優惠｜【1】惠康

消費券優惠｜惠康

【買現金券 最多送$140】

惠康推出現金券優惠回贈，買柴米油鹽、日常用品都用得著！由9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈：

買$1,000即送$50

買$2,000更送$120

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如惠康。（Dinis Bazgutdinov＠unsplash）

惠康更設「早鳥優惠」，如在首3日（9月30日至10月2日）購買現金券，更有額外限時優惠：

買$1,000多送$10，回贈總值$60

買$2,000 多送$20，回贈總值$140

全部現金券均不設最低消費要求，大家不必擔心買完用不著。不過要注意！每人只限購買$10,000現金券，可使用任何支付工具購買，售完即止。

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消費券優惠｜【2】百佳

費券優惠｜百佳

【門市買現金券 最多送$400】

百佳同樣都有現金券優惠回贈，由即日起至10月20日期間，於全線百佳門市買$50百佳禮券滿指定金額，可享以下優惠：

買滿$1,000，送$150優惠券（2張$50百佳門市優惠券＋1張$50百佳網店優惠券）

買滿$2,000，送$300優惠券（4張$50百佳門市優惠券＋2張$50百佳網店優惠券）

如果是易賞錢App會員，更可額外獲贈總值$100之門市電子優惠券，最高可獲$400優惠券。但要注意，所有優惠券到期日為2022年10月27日。

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如百佳。（Uzenk Doezenk＠unsplash）

【網店$100優惠碼】

除了門市，網購都有優惠！由即日起至10月13日，於百佳網店買$500百佳電子禮券，滿$1,000送$100電子優惠券，電子優惠券於下次消費滿$200即可使用。

另外，即使不買禮券，單次消費同樣有著數，於即日起至10月7日期間凡消費滿$850，於結帳時輸入優惠碼「CVSK1」即可減$50；消費滿$1,200於結帳時輸入優惠碼「CVSK2」即可減$100。

詳情

消費券優惠｜【3】萬寧

消費券優惠｜萬寧

【買禮券 最多送$200】

除了2大超市，萬寧都推出買禮券優惠。由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額，即額外送禮券：

買$1,000送$50

買$2,000送$100

買$3,000送$200

要注意，禮券設購買上限，每人每日限購$3,000禮券，售完或送完即止，可使用任何支付工具購買。

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如萬寧。（xuefan＠unsplash）

【購物滿$800 即減$100】

禮券未必用得著？於門市或網店購物亦有優惠！在萬寧分店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay，購物滿$288，可即時扣減$28；購物滿$388，即時扣減$50；購物滿$688，即時扣減$100。

而於網店使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠期由10月1日至12月31日。

消費券優惠｜【4】屈臣氏

消費券優惠｜屈臣氏

【門市：滿$250減$25】

由10月1日起至31日，於屈臣氏門市使用八達通／AlipayHK／BOC Pay購物滿$250即減$25。

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如屈臣氏。（joseph＠unsplash）

【網店：滿$800減$100】

網店同樣有優惠！由10月1日起至31日，於網店使用八達通／AlipayHK購物滿$800減$100。

另外，由即日起至10月6日，於網店購物滿$2,500，即可獲贈GEMINI 8L 迷你電焗爐，數量有限，送完即止。

詳情

消費券優惠｜【5】7-Eleven

消費券優惠｜7-Eleven

【領取消費券 送優惠券】

不少打工仔都是7CAFÉ的捧場客，今次7-Eleven送換購券。如果於10月1日至10月5日期間，在7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券，以及1張7CAFÉ$7換購券。優惠視乎各分店的供應而定，換完或售完即止。

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如7-Eleven。（dan＠unsplash）

消費券優惠｜【6】日本城

消費券優惠｜日本城

【買禮券 最多送$150】

日本城都有推出買禮券優惠。即日起購買日本城禮券滿$600，即送$150優惠券及現金券（2張$50現金券＋1張$50現金優惠券）。優惠券及現金券有效期至2022年10月9日。

不少商戶都推出優惠吸引大家消費，例如日本城。（airam＠unsplash）

$50現金券：買滿$50可作$50現金使用

$50現金優惠券：買滿$250可作$50現金使用

詳情

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

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（全文完）