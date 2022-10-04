減肥｜30歲女自製蔬菜汁瘦身　飲後呼吸困難險死　醫生：因忽略一點導致中毒

減肥方法有很多，但如果使用不當的方法，只會對身體造成傷害。除了運動，有些人會選擇以飲食法去減重瘦身，例如進食代餐或喝蔬菜汁等。內地一名30歲女子因飲用自製的減肥汁後，出現亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。

女子因飲用自製的減肥汁後，出現亞硝酸鹽中毒。（freepik）

自製蔬菜汁減肥惹禍

綜合內地媒體報導，一名30歲女子佳佳（化名），因中秋節期間多次聚餐及吃了不少高熱量的月餅，令她體重增長了近3磅。她為了達到減肥效果，決定依照朋友分享的減肥食譜，將西芹和青瓜混合製成蔬菜汁飲用。她喝下一杯後，便將剩餘的放入雪櫃。3日後，佳佳才突然想起之前剩下的自製減肥汁，結果她一口氣將全部蔬菜汁喝掉。

女子將西芹和青瓜混合製成蔬菜汁飲用。（freepik）

出現呼吸困難 揭亞硝酸鹽中毒

過了不久，她便出現面色蒼白、全身浮腫，甚至出現呼吸困難、口唇發紫、指甲發青等中毒症狀。被緊急送往醫院救治後，醫生將她診斷為「亞硝酸鹽中毒」，原因正是那些自製減肥汁。佳佳最終需要進行洗胃、導瀉等脫毒治療。

女子出現面色蒼白、甚至出現呼吸困難等中毒症狀。（freepik）

成人攝入3克亞硝酸鹽可致死

浙大急診科主任陸遠強解釋，日常食用的蔬菜，例如萵苣、西芹、香椿等，本身都含有一定的硝酸鹽，榨成汁後如果放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽。而亞硝酸鹽是一種劇毒的物質，中毒潛伏期只有1-3個小時。成人攝入0.2-0.5克即可引起中毒，當達到3克更可致死。另外，亞硝酸鹽更會轉化為亞硝胺，有機會引起食管癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。

日常食用的蔬菜，例如西芹，本身都含有一定的硝酸鹽。（freepik）

1歲或以下嬰兒要小心

尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問，她表示蔬菜本來就含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，而愈新鮮的蔬菜，含有的亞硝酸鹽愈低。不過，她亦提醒，吃剩的蔬菜如受細菌污染而產生亞硝酸鹽，嬰兒進食後則會有危險，尤其是剛加固6個月大至1歲的嬰兒。她解釋，因為嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，較易患上亞硝酸鹽引致的正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症）。

吃剩的蔬菜如受細菌污染而產生亞硝酸鹽，嬰兒進食後則會有危險。（freepik）

相對較低硝酸鹽含量的蔬菜

1. 蕓薹屬（如：西蘭花及椰菜花）

西蘭花。（freepik）

2. 豆類（如：荷蘭豆）

3. 瓜菜或果菜類（如：番茄、節瓜及甜玉米）

番茄。（freepik）

4. 塊根和塊莖類（如：甘筍及馬鈴薯）

5. 莖類蔬菜（如：蘆筍及綠豆芽）

（全文完）