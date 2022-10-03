一線搜查｜泰國入境10月全解封　疫苗證明、簽證文件、檢疫隔離安排　旅遊自由行必知7件事　

泰國自10月1日起，解除所有旅遊緊急狀態，並取消了旅客入境泰國需出示疫苗接種紀錄或核酸檢測結果的措施，加上早前已實施的免申請通行證、解除口罩令等政策，正積極全面恢復旅遊業！香港的「0+3」檢疫措施下，加上即將踏入秋冬季，大家可以選擇到泰國旅遊避寒。下文為大家整理了最新泰國入境限制、疫苗要求等資訊。

泰國自10月1日起，解除所有旅遊緊急狀態。（Unplash圖片）

泰國入境必知7件事

【1】疫苗要求

【2】免簽證入境

【3】逗留超過45日須申請簽證

【4】入境檢疫安排

【5】社交距離限制

【6】確診無須隔離

【7】泰國回港前準備事項

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0針都可以飛泰國！（Unplash圖片）

泰國入境必知7件事

【1】疫苗要求

泰國自10月1日起，解除所有旅遊緊急狀態，並取消了對旅客入境泰國必須出示疫苗接種紀錄或核酸檢測結果的要求，即是0針都可以飛泰國！

【2】免簽證入境

由2022年7月起，香港人入境泰國毋需申請「免隔離入境泰國簽證」，只需持不少於6個月的有效特區護照，即可以旅遊為目的免簽證入境，而香港旅客可免簽逗留泰國日數亦已由30日增至45日。

香港旅客可免簽逗留泰國日數亦已由30日增至45日。（Unplash圖片）

【3】逗留超過45日須申請簽證

如香港旅客計劃逗留超過45日則要申請簽證。以觀光旅遊來說，一般分為「單次觀光簽證」或可於簽證效期內多次入境泰國的「多次入境觀光簽證」。

「單次觀光簽證」

「單次觀光簽證」為多數旅客申請的簽證，簽證的有效期限為3個月，可以在期限內入境泰國1次，停留時間最長為60天。

「多次觀光簽證」

若需於短期內多次入境泰國的可申請「多次觀光簽證」，簽證的有效期限為6個月，每次停留時間最長為60天，須有一定存款證明。

香港旅客計劃逗留泰國超過45日之簽證👉🏻 按此申請

如香港旅客計劃逗留超過45日則要申請簽證。（Unplash圖片）

【4】入境檢疫安排

根據最新入境防疫安排，入境泰國的香港旅客，即使沒有接種疫苗，也無須提交出發前的核酸檢測陰性報告，抵泰後亦無須進行隔離檢疫及接受PCR核酸檢測，相等於回復到疫情前一樣。

入境泰國的香港旅客，即使沒有接種疫苗，也無須提交出發前的核酸檢測陰性報告（Unplash圖片）

【5】社交距離限制

自7月起泰國政府取消了口罩令，市民或遊客都不再需要在公共場所佩戴口罩。泰國現時亦已沒有對食肆堂食、景點參觀人數等設立任何社交距離限制。但泰國政府仍強烈建議市民在共公交通工具或人多場合戴上口罩，避免增加感染風險。

泰國現時亦已沒有對食肆堂食、景點參觀人數等設立任何社交距離限制。（Unplash圖片）

【6】當地確診後無須隔離

根據泰國政府最新政策，確診新冠之輕症或無症狀患者不再需要隔離。但他們出門時必須戴上口罩，以及與其他人保持安全距離。這意味著即使遊客不幸於當地確診，如非重症，否則無須檢疫隔離。但要注意，現時香港的「0+3」政策下，規定回港人士須於登機前24小時內進行快速測試，並持陰性結果方可上機。

若旅客確診，可自行到當地普通診所接受治療。如有任何問題可聯絡泰國COVID-19專線（1422）尋求協助 。

根據泰國政府最新政策，確診新冠之輕症或無症狀患者不再需要隔離。（Unplash圖片）

【7】回港前準備事項

香港現正實施「0+3」檢疫方案，香港人從海外或台灣抵港須於家中或指定檢疫酒店接受3天醫學監察。抵港人士須持有於登機前24小時內快測陰性結果，提提大家記得準備快測棒或於泰國當地購買。此外，抵港人士須在入境香港後按指定日子進行核酸檢測。

想知更多3天醫學監察期間可不可以上班或上學？幾時要做核酸檢測？不能進入哪些處所？

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（全文完）

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