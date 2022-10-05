一線搜查｜5歲Sheldon因罕見癌症病逝　母憶兒子臨終用盡力氣說：媽咪

一線搜查｜患有神經母細胞瘤的5歲男童Sheldon，在9月27日早上在母親懷裏離世。日前，Sheldon媽媽在Facebook發文憶兒子，表示Sheldon臨終前已經不能說話，但幾經辛苦，終於發出接近「媽咪」的聲音，這也是他人生最後一句說話。

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Sheldon在媽咪懷中離世

Sheldon媽媽憶述兒子逝世前數天，因脊椎神經系統受癌細胞影響，雙手突然不能再動，甚至可以形容為全身癱瘓，最痛苦的是，Sheldon仍然感覺到全身痛楚，所以她唯有忍心地向主祈求：「倘若祢認為是適合的時候，請祢把他帶回天家，讓他不再痛苦。」

9月27日，Sheldon已經持續幾天發高燒，開始無法說話。Sheldon媽表示，兒子幾經辛苦終於發出了接近「媽咪」的聲音，但想不到也是他人生最後一句說話：「他慢慢地停止呼吸，我在他的耳邊不斷禱告和說話，最後他的心跳在我的懷中也慢慢地停止了。而我的心卻跳得很快，抱着他不斷痛哭，直至看着他安詳的樣子，我才能冷靜下來。」

10月5日，Sheldon媽媽透過WhatsApp回覆《一線搜查》表示，現時正籌備Sheldon的安息禮拜，會以私人形式舉行，感謝網民及傳媒關心，如情況許稍後會在facebook分享消息。

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確診患神經母細胞瘤

Sheldon原本與普通小朋友一樣精靈活潑，但到3歲時出現「浣熊眼」徵狀，很快便確診患上罕見病「神經母細胞瘤」第4期，治癒率得半成。神經母細胞瘤是常見兒童惡性腫瘤之一，生長速度快，會破壞頭顱骨，引致患者眼眶內出血和腫脹，甚至會擴散到全身骨骼。Sheldon過去兩年努力抗癌，病情一度受控，但很快便復發。他曾接受大大小小治療77次，包括遠赴西班牙接受新藥物治療，可惜依然無法扭轉病情。

Sheldon過去兩年來努力抗癌（開電視節目《一線搜查》截圖）

Sheldon媽媽感謝兩年來為兒子打氣和祝福的人（開電視節目《一線搜查》截圖）

媽媽：只想佢知道我哋會陪住你

最初得知兒子患癌，Sheldon媽媽形容自己「癲咗」，跪在醫院大堂哭泣，有信仰的她曾問：「神啊，點解賜一個咁重病小朋友俾我！」Sheldon媽媽辭去工作，每天三分二時間在醫院照顧兒子。兩年來，Sheldon媽媽心態亦有所轉變，由初時要「打好呢場仗」，到後期明白要及時行樂，經常一家人外出遊玩，帶Sheldon做想做的事。

Sheldon母早已做好心理準備

《一線搜查》早前就Sheldon的抗癌經歷訪問過他的媽媽，當時Sheldon母親表示，當時他已對兒子病情已做好心理準備：「最主要我都係想俾佢知道，你係乜嘢時候，Daddy、媽咪、天父，我哋所有人都會喺你身邊，你唔使驚㗎，我哋會陪住你、拖住你、唔使驚，你好勇敢嘅。」

《一線搜查》訪問回顧，更深入了解Sheldon母親陪兒子抗癌經過

Sheldon媽媽早前開設了facebook專頁「神母小戰士Sheldon」紀錄兒子抗癌經歷，最近更寫成書出版。她同時感謝過去兩年，為她們一家打氣和送上祝福的所有人，希望Sheldon的抗癌經歷可以影響到其他人。有關Sheldon的抗癌故事，可以網上重溫《一線搜查》。

（全文完）

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