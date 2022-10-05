一線搜查｜荃灣曹公潭成外傭樂園？溪邊生火BBQ、隨處大小便　遺大量垃圾

位於荃灣、鄰近大帽山的曹公潭，9月時才有一名外傭墮潭遇溺亡，但無阻外傭到該處玩樂。免費電視77台節目《一線搜查》報道，每逢假日有不少外傭到曹公潭野餐，她們會在溪邊生火燒烤，又隨地大小便，更遺下大量垃圾，破壞環境。

攝製隊目擊不少外傭抬著行李箱和大包物品走進曹公潭。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊：佢哋個個禮拜都係咁燒

《一線搜查》攝製隊去到曹公潭拍攝，期間便直擊多名外傭帶著大包小包物品，甚至整個行李箱上山，去到溪邊野餐。「前面行過嚟又見到一批開緊爐……佢哋個個禮拜都係咁燒」有街坊向攝製隊表示，外傭到曹公潭玩樂已一段長時間，每逢假日便有外傭聚集，有人說：「佢哋好少執（垃圾），見佢哋返嚟個陣都係好輕便。」攝製隊現場所見，地上有不少水樽、啤酒罐和燒烤網。

曹公潭附近有人長期放置雜物，內裡包括餐具、煮食用具和燒烤碳。（開電視節目《一線搜查》截圖）

就地生火燒烤

《一線搜查》攝製隊拍攝當日，見到多批外傭三五成群去到曹公潭，然後各佔一處佈置好帆布或營地便開始玩樂，其後紛紛用碳或木枝生火燒烤，食物有肉有魚，火頭處處，產大量煙霧和氣味。一位伯伯表示，曾有鄰近住宅因煙味濃烈而報警，也曾有附近清潔工人指外傭隨地大小便，又遺下垃圾。

外傭就地生火燒烤不單破壞環境，更可能引起山火。（開電視節目《一線搜查》截圖）

由於該處沒有洗手間，外傭便用溪水清潔用品。（開電視節目《一線搜查》截圖）

外傭準備充足，在漕公潭佈置舒適的玩樂點。（開電視節目《一線搜查》截圖）

9月曾有女傭溺斃

曹公潭原本環境清幽，吸引行山客欣賞瀑布和潭景，但歷年來發生多宗遇溺意外，最近一次意外發生在9月，死者是一名35歲印尼籍女子。到郊野親親大自然首先要顧及安全，其次要愛護環境，自己垃圾自己帶走。有關外傭在荃灣曹公潭成造成環境破壞的詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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