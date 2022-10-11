日本東京自由行攻略　成田、羽田機場到市區交通＋免費WiFi＋SIM卡

日本今日（10月11日）正式開關，同時會開放自由行，以及取消每日入境人數上限、恢復免簽證等。早前消息一出，不少港人已買了機票、訂好酒店準備到日本旅行。大家已經一段時間未有「返鄉下」，除了要「唱Yen」之餘，亦要事前做足功課，了解一下機場往返市區的交通方法，並且準備好上網用的SIM卡等。《有線生活》集合了從成田機場、羽田機場到東京市區的交通方法、機場免費Wi-Fi和日本SIM卡等資訊，讓大家可以在出發前做好準備。

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近日不少港人已買了機票、訂好酒店準備到日本旅行。（freepik）

成田機場｜往返市區交通

羽田機場｜往返市區交通

成田機場｜免費Wi-Fi

羽田機場｜免費Wi-Fi

遊日SIM卡

【東京機場交通 】

成田機場－交通

1. Skyliner

京成Skyliner可直達東京市區的日暮里站及上野站，全程直達不需轉車，每小時最多有3個班次列車。從日暮里站可轉乘JR山手線、JR京濱東北線等。而從上野站也可轉搭東北、上越、北陸新幹線以及東京METRO銀座線等。京成Skyliner是最快最省時的成田機場交通工具。

交通時間：約36分鐘（至日暮里）、約41分鐘（至上野）

票價：2570日圓（約港幣$140）

Skyliner－路線、時間表：詳情

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京成Skyliner可直達東京市區的日暮里站及上野站。（Eric AK＠unsplash）

2. 成田特快（N’EX）

JR東日本的成田特快（N’EX）可直達東京市區及郊區的各大車站，是最多外國旅客使用的成田機場交通工具。大約30分鐘一班，在成田機場有2個JR車站，包括「成田機場站」和「成田機場第2候機樓站」。從成田機場到東京車站，最快只需約53分鐘。

交通時間：約53分鐘（至東京車站）

票價：3070日圓（約港幣$167）

成田特快－路線、時間表：詳情

JR東日本的成田特快，可直達東京市區及郊區的各大車站。（N’EX）

3. ACCESS特快

如果想省錢，又希望不用花太長時間前往目的地，可乘搭ACCESS特快。ACCESS特快可從成田機場直達淺草、日本橋、銀座、新橋、品川、羽田機場、橫濱等都營地鐵淺草線和京急電鐵京急本線各站。從成田機場到淺草，最快僅需51分鐘，而且車費比乘搭Skyliner便宜一倍，是較划算的選擇。

交通時間：約51分鐘（至淺草站）

票價：1290日圓（約港幣$70）

ACCESS特快－路線、價目表：詳情

ACCESS特快可從成田機場直達淺草、日本橋、銀座、新橋、品川等。（北部大眾交通＠YouTube截圖）

4. 高速巴士 AIRPORT BUS TYO-NRT

想要更便宜的交通方式便是乘搭高速巴士，由The Access Narita與Tokyo Shuttle整合而成的AIRPORT BUS TYO-NRT，可在成田機場4處乘車，由成田機場到東京車站、銀座、東雲車庫。

交通時間：約60分鐘（至東京車站）

票價：1300日圓（約港幣$71）

AIRPORT BUS TYO-NRT－路線、時間表：詳情

AIRPORT BUS TYO-NRT，可在成田機場4處乘車。（tyo-nrt）

5. 高速巴士 Low Cost Bus

Low cost bus低成本巴士（LCB）於本年8月起運行，由WILLER EXPRSS等5大客運服務公司營運，開辦來往池袋、澀谷和成田機場的巴士路線。來往成田機場和池袋的LCB，車程最短只需80分鐘，單程票價為1900日圓，提前24小時預訂更有早鳥優惠，可以1500日圓購入單程票。

另外，來回成田機場和澀谷的LCB，每日共有3個班次，行車時間最短90分鐘，單程票價同樣為1900日圓。提早預訂即可以早鳥優惠1500日圓購入單程票。

交通時間：約80分鐘（至池袋）、約90分鐘（至澀谷）

票價：1900日圓（約港幣$103）

Low Cost Bus－路線、時間表：詳情

Low cost bus提供來往池袋、澀谷和成田機場的巴士路線。（tokyubus）

6. 利木津巴士

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羽田機場－交通

1. 京急電鐵

羽田機場的國際線航廈直接連接京急電鐵，京急電鐵可直達品川與横濱，不需轉車。如想前往JR山手線沿線車站，例如：澀谷、新宿或池袋等，亦可從品川換成JR，大概約20-40分鐘不等。

交通時間：約11分鐘（至品川）

票價：292日圓（約港幣$16）

京急電鐵－路線、時間表：詳情

京急電鐵可直達品川與横濱，不需轉車。（keikyu）

2. 利木津巴士

利木津巴士可直接抵達地鐵站或地鐵站附近的飯店，如果不想拿著行李走太多路，又或是擔心迷路的話，可考慮乘搭利木津巴士，不過時間相對花費較多，而且票價也較貴。

交通時間：約1小時（至東京市區）

票價：約1000日圓（約港幣$54）

利木津巴士－路線、時間表：詳情

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利木津巴士可直接抵達地鐵站或地鐵站附近的飯店。（keikyu）

3. 東京單軌電車

在羽田機場乘搭東京單軌電車到濱松町站，最快僅需13分鐘。而單軌電車濱松町站與JR濱松町站相連，又與都營地鐵的大門站相鄰，可輕鬆前往熱門觀光景點。若是週六、日或例假日抵達羽田機場，建議購買單程單軌電車至山手線各站，只需500日圓。

交通時間：約13分鐘（至濱松町站）

票價：500日圓（約港幣$27）

在羽田機場乘搭東京單軌電車到濱松町站，最快僅需13分鐘。（tokyo-monorail）

東京單軌電車－路線、時間表：詳情

【日本機場Wi-Fi】

日本全國主要都市都有廣泛的無線熱點，因此不必擔心無Wi-Fi可用。而日本主要國際機場的航廈內亦有免費Wi-Fi，只要一踏入機場，就能迅速連線上網，隨時可以透過網路確認交通、酒店資料和各項行程等。

（freepik）

成田機場：旅客可在成田機場航站樓各處及航站樓聯絡巴士上使用Wi-Fi上網。

連線方式：按此

羽田機場：機場提供免費的無線區域網路。

連線方式：按此

【日本SIM卡】

雖然日本不少地方都有無線熱點，不過最方便還是出發前預先購買SIM卡。市面上有各式各樣的SIM卡，大部分為4天起跳，《有線生活》為大家精選了3款網上可買到的SIM卡，大家不妨參考一下。

市面上有各式各樣的日本SIM卡，大部分為4天起跳。（freepik）

1. Softbank 5天／8天網卡

網絡供應商：SoftBank

使用日數：5日／8日

數據量：每日1GB

價錢：$86／$133 【KKday購買】

Softbank網卡提供5日或8日上網。（kkday）

2. 日本Docomo上網卡

網絡供應商：Docomo

使用日數：5日／8日／15日／30日

數據量：5GB／8GB／15GB／20GB

價錢：$85／$110／$180／$220 【KKday購買】

日本Docomo上網卡提供5日，甚至30日上網。（kkday）

3. SAKURA TRAVEL SIM（羽田機場／成田機場領取）

網絡供應商：Sakura Mobile

使用日數：8日／16日／21日／31日

數據量：不限流量

價錢：$152／$217／$271／$325 【KLOOK購買】

SAKURA TRAVEL SIM需於羽田機場或成田機場領取。（klook）

（全文完）