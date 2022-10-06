一線搜查｜Mil Mill喵坊紙包飲品盒回收廠面臨關閉　創辦人親述續約風波

香港唯一一間紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」，早前傳出因業主科技園不續約，最快年底便要停運，引起社會關注，其後更與香港科技園就續租問題各執一詞。免費電視77台節目《一線搜查》日前訪問了Mil Mill其中一位創辦人葉文琪，親述續約風波。

葉文琪表示，安裝大型機器所需成本比機器本身更高。（開電視節目《一線搜查》截圖）

原預期可以續約三年

Mil Mill面臨關閉的消息之所以引起關注，除了因為它是全港唯一紙包飲品盒回收廠，亦因為Mil Mill一直致力參與推廣環保，尤其是紙品回收，得到大批支持環保理念的市民支持。其中一位創辦人葉文琪接受《一線搜查》訪問時表示，2018年與科技園簽約時，租約期確實是3年，「咁我哋當問過係咪有機會續約，咁佢哋講咗係有機會續，我哋認為真係有咁嘅機會，先同佢簽」。

對於科技園一再強調合約內並無續約條款，葉文琪表示：「如果我（知道）三年要搬，我唔會咁揼錢落去啦！」他解釋，回收廠項目投資達一千萬元，「機器唔貴，安裝先貴……所有風火水電，嗰啲大型機器安裝先至昂貴」。他表示，去年科技園提出續租一年時，已知道園方的發展方向有改變，但「我哋都洗濕咗頭，揼咗咁大投資，一年都照簽先啦！」

葉文琪表示，當年洽談租約時，一直相信總共可經營6年。（開電視節目《一線搜查》截圖）

香港與新加坡非二選一

葉文琪表示，翻查科技園發展計劃和立法會文件，都找不到證據顯示科技園有逼切性要收回Mil Mill廠房用地。事件引起社會關注後，Mil Mill曾與科技園開會，葉文琪表示曾要求會議內容保密，但園方其後單方面發聲明，「我哋覺得係好失望嘅」。

對於有指新加坡當局向Mil Mill招手，葉文琪強調並非要從香港與新加坡二選一，他解釋早於去年已與新加坡討論合作，希望可以服務兩地市民。

葉文琪表示要物色新廠房及重設生產線並不容易。（開電視節目《一線搜查》截圖）

Mil Mill喵坊何去何從？

9月29日，科技園表示可以讓Mil Mill經營多年，直至2023年6月30日。但Mil Mill於10月3日在facebook發文表示：「Mil Mill喵坊要在短期內重新投入服務，困難很大：搬遷幾近重設，尋找合規廠房不易，新廠房又要重新設計生產線，然後採購、安裝、測試、生產再調整再測試，直至達到穩定又標準水平。今次即使有經驗，估計亦需時一年多，因此科技園所提供的額外半年寬限期，實在令我們難以妥善安排。」

此外，Mil Mill又在帖文表示：「有網民說，若Mil Mill喵坊倒閉，不會再做任何回收，我們仍希望大家不要放棄，因為我們建立地區回收網絡及教育中心，就是為鼓勵大家源頭減廢及清潔回收，是初心，也希望是大家的終點。」

香港環保產業協會會長鄭文聰接受《一線搜查》訪問時表示，回收業面對最大困難是「地」，因為大型機器、物流、存放貨物都需要用地，希望政府能長遠政策給回收業穩定發展。另外，葉文琪親自於廠房講述紙包盒如何回收再造，詳情可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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