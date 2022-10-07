流感針｜流感疫苗懶人包　8類人免費接種　一文看所需文件、接種地址、預約方法

冬季都是流感病毒高峰期，政府推行的「政府防疫注射計劃」即日起，分階段為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種，包括孕婦、小童、居於護理院舍院友、指定公營診所的65歲或以上病人等，其中2類人士可在指定地方接種新冠疫苗的同時接種流感疫苗。《有線生活》下文為你整理了8大優先組別，免費接種流感疫苗的不同場所及詳情。

政府分階段為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種。（Unplash圖片）

社會復常 新一波冬季流感難以預料

醫務衞生局局長盧寵茂上月出席公開場時表示，新冠疫情實施的社交距離措施，令本港過去2年流感病毒的活躍度非常低，市民亦因此對流感病毒的免疫力大幅下降。但隨着社會開始復常，新一波冬季流感變得難以預料，他呼籲市民在冬季流感高峰期來臨前接種疫苗。

隨着社會開始復常，新一波冬季流感變得難以預料。（Unplash圖片）

50歲或以上免費同時接種新冠＋流感疫苗

當局指，即日起50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民，可選擇於各區社區疫苗接種中心同時免費接種流感疫苗。此外，6個月至36個月大的幼童，和3歲至未滿12歲的兒童預約接種新冠疫苗時，亦可選擇於衞生署指定母嬰健康院，以及學生健康服務中心同時免費接種流感疫苗。但注意，社區疫苗接種中心不可單獨接種流感疫苗。

50歲或以上接種新冠疫苗的香港居民，可於各區社區疫苗接種中心同時免費接種流感疫苗。（政府新聞處圖片）

8類人士免費接種

以下8大優先組別可免費接種流感疫苗：

【組別1】孕婦

領取綜合社會保障援助（綜援）或持有有效醫療費用減免證明書（由社會福利署簽發的醫療費用減免證明書）的孕婦，可以到衞生署轄下母嬰健康院（為現有接受服務人士）、醫管局轄下醫院的產前專科門診（為覆診孕婦）免費接種流感疫苗。

合資格孕婦，可以到衞生署、醫管局轄下機構免費接種流感疫苗。（Unplash圖片）

【組別2】 6個月至未滿12歲兒童

年齡介乎 6 個月至未滿 12 歲，並來自綜援家庭或持有有效減免證明書的兒童，家長可按組別安排他們到不同地方接種。

．6個月至未滿6歲；或滿6歲仍就讀幼稚園／幼兒中心，家長可向衞生署轄下的母嬰健康院查詢。

．6歲至未滿12 歲；或滿12 歲仍就讀小學，家長可於10月6日起致電學生健康服務 2856 9133 預約到衞生署轄下的學生健康服務中心接種。

而就讀於已參與 2022/23 季節性流感疫苗學校外展 (免費) 的學校學童，將由衞生署或透過公私型合作的疫苗外展接種隊接種。

家長可按組別安排兒童到不同地方接種。（政府新聞處圖片）

【組別3】50歲或以上（以出生年份計算）

65歲或以上香港居民

65歲或以上香港居民，又為指定公營診所的現有病人／接受服務人士／會員，可於醫管局轄下之專科門診診所、選定普通科門診診所免費接種。亦可於衞生署認可的長者健康中心、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心等地方免費接種。

其他沒有預約的65歲或以上長者，10月24日開始可到醫管局選定之普通科門診診所，或衞生署14間指定長者健康中心免費接種流感疫苗。

醫管局選定之普通科門診診所👉🏻 請按此

衞生署14間指定長者健康中心名單👉🏻請按此

65歲或以上香港居民，又為指定公營診所的現有病人／接受服務人士／會員，可免費接種。（政府新聞處圖片）

50歲至未滿 65歲人士

領取綜援或持有有效減免證明書（由社會福利署簽發的醫療費用減免證明書），年齡介乎50至未滿65歲之長者，可於醫管局轄下選定普通科門診診所免費接種流感疫苗，詳情👉🏻請按此

居住於安老院舍或殘疾人士院舍的院友，可按安排接種流感疫苗。（政府新聞處圖片）

【組別4】居於護理院舍人士

居住於安老院舍或殘疾人士院舍的院友，可按衞生署與院舍作出之安排，由到診註冊醫生免費為他們接種流感疫苗。

【組別5】有長期健康問題人士

有長期健康問題的人士可到醫管局和衛生署指定診所或醫療中心接受免費接種，合資格人士包括：

．領取傷殘津貼並屬於指定公營診所的現有病人／接受服務人士

．智障人士並屬於指定公營診所的現有病人／接受服務人士

．未滿65歲而又領取綜援／持有有效減免證明書，有高風險情況並屬於指定公營診所的現有病人／接受服務人士

．12 歲至未滿 50 歲領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」／「需要經常護理」，並屬於指定公營診所的現有病人/ 接受服務人士

有長期健康問題的人士可到醫管局和衛生署指定診所或醫療中心接受免費接種。（政府新聞處圖片）

而智障人士並屬於指定智障人士服務機構接受服務人士，則會由衞生署與院舍作出之安排到診註冊醫生免費為他們接種流感疫苗。有高風險情況或需要長期服用亞士匹林的兒科門診病人，可到醫管局專科門診診所接受免費接種。有高風險情況的醫管局住院病人，包括兒科病人、療養院、老年精神科、精神科或智障病院的病人，則由醫管局醫院提供疫苗接種服務。

或到衛生署指定診所或醫療中心接受免費接種。（Unplash圖片）

【組別6】 醫護人員

在衞生署、醫管局、護理院舍（長者或殘疾人士）、留宿幼兒中心或其他政府部門工作的醫護人員，在9月份已由相關機構安排接種。

【組別7】家禽業從業員

家禽業從業員或須從事屠宰家禽行動的人員，10月31日起，可通過相關機構內部安排，到醫管局選定普通科門診診所免費接種流感疫苗。

家禽業從業員或須從事屠宰家禽行動的人員，10月31日起免費接種流感疫苗。（Unplash圖片）

【組別8】從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

從事養豬及屠宰豬隻行業的人士，10月31日起，可通過相關機構內部安排，到醫管局選定普通科門診診所免費接種流感疫苗。

從事養豬及屠宰豬隻行業的人士，10月31日起免費接種流感疫苗。（Unplash圖片）

注意事項

請帶備香港居民身分證明文件及所有疫苗接種記錄（接種卡）前往接種疫苗，特定人士請帶備所需證明文件，詳情可參閱下圖。

特定人士請帶備所需證明文件前往接種。（政府新聞處圖片）

查詢詳情

如市民對接種計劃有任何查詢，可於辦公時間內致電衞生防護中心（電話：2125 2125），或參閱疫苗接種計劃專頁了解詳情。