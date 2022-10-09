飲酒易面紅？原來身體缺乏重要酵素　醫生警告患3種癌症風險大增

你是個一飲酒便容易面紅的人嗎？如果是的話就要小心了。有醫生警告，酒後容易面紅的人，體內缺乏一種重要酵素，導致代謝酒精能力較常人差，如果每日持續喝酒，致命的有毒物會容易累積，患食道癌、頭頸癌和口腔癌風險都會大增。

酒後容易面紅的人，體內缺乏一種重要酵素。（《我要準時下班》劇照）

台灣外科醫生江坤俊指出，當人們喝下酒後，一般會被身體代謝成致命毒素乙醛，然後再被代謝成無毒的乙酸。然而在第二階段的代謝過程當中，人體需要有一個重要的酵素—乙醇去氫酶。

缺乏酵素仍持續飲酒 食道癌風險大增

有些人天生欠缺乙醇去氫酶，當他們喝下酒後，酒精無法轉化成無毒的乙酸，於是被世界衛生組織列為一級致癌物的乙醛，便會被人體吸收，造成很大傷害。江坤俊說，缺乏乙醇去氫酶的人，如果每日持續飲超過30克純酒精，份量相等於約兩杯紅酒，罹患食道癌的機率約增加100%、頭頸癌50%，還有口腔癌的機率也會大增。

缺乏乙醇去氫酶的人，如果每日持續飲超過30克純酒精，患食道癌的機率約增加100%。（unsplash）

或者你會問，飲酒不只傷肝嗎？為什麼會增加食道癌及口腔癌風險？江坤俊解釋，口腔內細菌可將酒精乙醇代謝，若人體缺乏酵素幫助乙醛轉換，致命毒素就會在上消化道累積，導致患食道癌、口腔癌風險大增。

如何分辨體內有無這酵素？

究竟怎樣分辨自己有沒有乙醇去氫酶？江坤俊指，有些人一喝酒便容易臉紅，又或者他們飲酒後噁心、嘔吐感覺比其他人更嚴重，其實代表他們體內欠缺乙醇去氫酶。

恆常飲酒，即使只是很少的分量，都會增加死於癌症風險。（unsplash）

衞生署：飲啤酒抑或烈酒都致癌

香港衞生署網頁顯示，流行病學研究已明確指出飲酒引致口腔癌、咽癌(不包括鼻咽癌)、喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌及女性乳癌。

衞生署指，酒精的致癌作用與酒精飲品的種類無關，換言之不論是飲啤酒、葡萄酒或烈酒，都會致癌。衞生署又指，飲酒並沒所謂安全的飲用水平，恆常飲酒，即使只是很少的分量，都會增加死於癌症風險，所以大家還是少飲為妙。

（全文完）