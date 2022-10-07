一線搜查｜社區檢測5大新措施　自費核酸檢測設兩級制　服務相差$90有什麼分別？

新冠疫情下，政府早在全港各區設立流動採樣站，為市民提供新型冠狀病毒檢測服務。政府昨日（6日）公佈，將陸續落實5大措施，提升社區檢測服務，包括將多個流動採樣站常規化、延長服務時間、而且就自費核酸檢測設立兩級制。到底這些新措施如何便利市民？即看下文了解詳情。

政府公佈將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站。（政府新聞處圖片）

提升社區檢測服務措施主要有5項，詳情如下：

1. 流動採樣站常規化

當局宣布，會將流動採樣站常規化，變成社區檢測中心及社區檢測站，屆時合共85個社區檢測中心或檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。當局粗略估算，約70%人口由居所步行最多15分鐘，即可到達社區檢測中心或檢測站。

85個社區檢測中心或檢測站會組成社區檢測網絡，覆蓋全港18區及大部分港鐵站鄰近範圍。（政府新聞處圖片）

2. 延長並劃一社區檢測中心、社區檢測站服務時間

原本的社區檢測中心和社區檢測站服務時間不一，有時市民可能會「摸門釘」。當局表示，32個室內或有蓋的社區檢測中心開放時間，將定為每日早上8時至晚上8時。

而52個室外的社區檢測站，開放時間一般為每日早上10時至晚上8時，不過部份使用量較高的社區檢測站，包括灣仔修頓遊樂場、觀塘秀明道公園、藍田配水庫遊樂場、將軍澳唐明街公園及馬鞍山遊樂場硬地足球場，服務時間則為早上8時至晚上8時。

政府延長並劃一社區檢測中心和社區檢測站的服務時間。（政府新聞處圖片）

3. 自費核酸檢測服務設兩級制

由10月下旬起，全港85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務，市民可以更相宜的價格進行核酸檢測，作為一般社區或私人用途（例如出行或工作證明）。不過當局指，由於陽性樣本須進行覆核，檢測機構或需較長時間才能發出結果證明。

全港85個社區檢測中心或檢測站將提供兩級制的自費檢測服務。（政府新聞處圖片）

兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」

收費、服務如下：

「標準自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為150元。

「特快自費服務」：若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。服務收費上限為240元。

兩級制的自費檢測服務，分別為「標準自費服務」和「特快自費服務」。（政府新聞處圖片）

當局指，承辦商可設定低於收費上限的服務收費，故不同社區檢測中心或檢測站的自費服務收費，或會因此而有所不同。

4. 擴展現有的預約檢測服務安排

不用再排長龍！當局指，由11月初起將擴展現有的預約檢測服務安排，屆時預約服務將由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續擴展至涵蓋全部85個社區檢測中心或檢測站。市民可於網上預約系統預約檢測，而檢測中心或檢測站亦會優先為已預約的市民提供服務。

網上預約：按此

市民可於網上預約系統預約檢測，而檢測中心或檢測站亦會優先為已預約的市民提供服務。（政府新聞處圖片）

5. 為特定人士設「綠色通道」 減輪候時間

當局將為特定高風險人士，如安老院或護養院員工，於社區檢測中心或檢測站設立「綠色通道」，減少他們現場輪候的時間。另外，由11月起，「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測。

有關人士需要預先在「安心出行」流動應用程式，自行填報登記資料及生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，以供每次進行檢測時作即場掃描，取代人手輸入資料，簡化核酸檢測的登記流程。

「願檢盡檢」人士必須使用「檢測登記碼」方可接受免費檢測。（政府新聞處圖片）

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（全文完）