一線搜查｜2022大閘蟹售價貴三成　大廚話你知食公定食乸　中醫教4個部位不能吃

由於早前內地天氣異常炎熱，導致陽澄湖大閘蟹失收，蟹體較為細隻，有大閘蟹專門店負責人表示，今年較大隻的大閘蟹售價貴三成。此外，不少人食大閘蟹都會問應該食公定食乸，以及大閘寒涼有甚麼驅寒方法，《一線搜查》訪問了蟹商、大廚、中醫，為你教路！

今年蟹體普遍較細。（開電視節目《一線搜查》截圖）

大隻大閘蟹售價貴三成

大閘蟹專門店負責人陳眺明表示，今年由於大閘蟹失收導致貨源緊張，加上遇上國慶假期，內地需求大，因此售價比往年高，「我初頭預算係兩成（較去年貴），但依家已去到三成」。他解釋，今年內地天氣特別熱，加上雨水較少，導致大閘蟹換殼次數比過去少一、兩次，因此特別大的蟹貨源會更少。質素方面，陳眺明指大閘蟹現時多為人工養殖，因此質素有保證。

大閘蟹雌蟹還是公蟹好吃呢？（開電視節目《一線搜查》截圖）

食公定食乸？

對於食蟹最佳時機，坊間有「九雌十雄」說法，即農曆九月食蟹乸，農曆十月食蟹公。中菜大廚龍哥表示，雌蟹及公蟹的味道有別，雌蟹的蟹膏蒸出來橙紅色，至於公蟹蒸熟後則會呈現奶白色，而公蟹的蟹膏口感較為結實，雌蟹則較為甘香和油份較重。食蟹乸還是蟹公，也是個人口味選擇。

蟹心呈六角形、白色，中醫角度認為是「寒涼之最」。（開電視節目《一線搜查》截圖）

中醫：4個部份不能吃

註冊中醫關富健接受《一線搜查》訪問時表示，大閘蟹長年累月生長於湖底，不見天日，中醫角度認為是虛寒、寒濕食物，因此孕婦不宜吃，至於小孩、經常胃部不適、虛寒體質者，都宜以半隻為限，多食可能會引起屙嘔。

此外，中醫關富健表示，蟹有4個部位不宜吃，其中位於蟹體中央，呈六角型的蟹心，中醫角度認為是「寒涼之最」，因此不宜吃。另外3個部位，即蟹胃、蟹腮、蟹腸，則因不清潔而不宜吃，與寒涼無關。至於要化解寒涼，他表示，可用有紫蘇葉置於蟹下方，再加幾滴黃酒去蒸蟹，也可飲生薑水、紫蘇葉榨汁飲、或加熱黃酒飲用，目的都是消費胃中寒氣。有關大閘蟹的售價、食法等詳情，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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